Pantone年度色彩｜盤點10個黃、灰色手袋　2021保持活力、開朗

如今社會比以往任何時候都常將色彩作為一種交流和表達自我的方式，國際色彩權威Pantone彩通在每年12月也會為新的一年選擇一種，這個「年度代表顏色」常常呼應著整體情緒和時尚美學。對於2021年，Pantone宣布了兩種新色「13-0647 Illuminating亮麗黃」、「17-5104 Ultimate Gray極致灰」，前者象徵明亮快活、洋溢活力，是注入了太陽能量的暖黃色調；後者是海灘上石子與大自然基本元素的顏色，突顯經得起時間考驗的耐力，促發鎮靜、穩定與韌性的感覺。面對進入了持續不確定的一年，你也在尋求保持活力和開朗的方法嗎？下面我們收集了十個Pantone的年度色彩包，以幫助您為2021年做好準備。