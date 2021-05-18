盤點20款經典精品品牌平底鞋款　四大風格讓你優雅舒適地走一整天

撰文：VOGUE Taiwan
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全天下有哪個女人不愛高跟鞋？雖然穿上高跟鞋可以散發迷人高雅的氣質，但若要穿上一整天，可是很容易傷了自己的雙腿，這樣為了時尚的代價常讓人不敢恭維。那麼問題來了，在這炎炎夏日來臨之際，除了高跟鞋外，我們又該如何挑選既舒服又時尚的鞋款做搭配呢？不要懷疑，就是平底鞋！一雙舒服有態度的平底鞋，也可以幫你襯托氣質呢！
平底鞋四大風格推薦：
1. 素面簡約風
2. 綁帶典雅風
3. 裝飾點綴風
4. 金屬個性風
四種不同風格的平底鞋，快為自己的夏天選購適合的鞋款吧！（點擊放大收看）▼▼▼
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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：夏日來臨，用優雅平底鞋走出舒適新時髦態度！20款經典絕對可以走很久平底鞋款推薦】