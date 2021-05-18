盤點20款經典精品品牌平底鞋款　四大風格讓你優雅舒適地走一整天

全天下有哪個女人不愛高跟鞋？雖然穿上高跟鞋可以散發迷人高雅的氣質，但若要穿上一整天，可是很容易傷了自己的雙腿，這樣為了時尚的代價常讓人不敢恭維。那麼問題來了，在這炎炎夏日來臨之際，除了高跟鞋外，我們又該如何挑選既舒服又時尚的鞋款做搭配呢？不要懷疑，就是平底鞋！一雙舒服有態度的平底鞋，也可以幫你襯托氣質呢！