2021秋冬必備波鞋｜7對奶茶色Nike厚底鞋倍溫柔　修飾腿型兼增高

撰文：Bella儂儂
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2021秋冬球鞋該怎麼買？除了經典小白鞋之外，本季不妨投入Nike「Cream II」的懷抱，這個配色剛好介在奶油白和焦糖棕之間，是非常適合溫柔小姊姊的淺奶茶，既可搭配冬天色系較深的毛衣、大衣，也可以替代小白鞋穿出清爽感，快來看看我們精選出的7雙官網就買得到的Nike潮鞋！

迎接秋冬最好的活動莫過於入手新鞋！7雙奶茶色系波鞋讓你輕鬆配搭出知性溫柔韻味。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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