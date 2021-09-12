2021秋冬必備波鞋｜7對奶茶色Nike厚底鞋倍溫柔　修飾腿型兼增高

2021秋冬球鞋該怎麼買？除了經典小白鞋之外，本季不妨投入Nike「Cream II」的懷抱，這個配色剛好介在奶油白和焦糖棕之間，是非常適合溫柔小姊姊的淺奶茶，既可搭配冬天色系較深的毛衣、大衣，也可以替代小白鞋穿出清爽感，快來看看我們精選出的7雙官網就買得到的Nike潮鞋！



迎接秋冬最好的活動莫過於入手新鞋！7雙奶茶色系波鞋讓你輕鬆配搭出知性溫柔韻味。（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 18

同場加映：2021年10大聯乘球鞋 Supreme × Nike再現 Off-White再推新款？（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 15

同場加映：2021美媒評選10大最愛球鞋 Nike、adidas、New Balance雄霸9席（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 35

延伸閱讀：

Nike鞋款推薦「AirMax 97 LX」！浪漫編織、餅乾鞋底詢問度破表，開賣時間、地點全公開

2021上半年夯什麼？Lyst Q2熱銷單品大公開，Nike小白鞋、腋下包賣到翻

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】