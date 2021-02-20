Dior｜Kim Jones繼續藝術家聯乘　2021秋冬主角Peter Doig是誰？

撰文： KEEDAN 最後更新日期： 2021-02-20 10:30

套一句 ⟪穿著 PRADA 的惡魔⟫ 裡總編輯 Miranda的台詞：「你覺得時尚跟你毫無關係，2002年，Oscar De La Renta、YSL 推出深藍色衣服，向下延伸到無數休閒服專櫃。你挑著這件衣服，是這裡的人從一堆玩意裡千挑萬選出來的。」

對於大部分人而言，時裝週是個陌生而遙遠的存在，不過，設計師們在伸展台上呈現的衣服，包括剪裁、顏色，卻是深刻影響著下一季的趨勢，包括你我身上從某家店買到的衣服。

無論是時尚、潮流，甚或者是運動、設計品牌，各自都會有名品，每一季度也都會有故事可說的靈感來源。此次我們不來因為所以之類的長篇大論，而是直接將每個品牌、每一季有趣概念，直接抓重點給你看。繼 LOEWE 之後，這次來講 Kim Jones 主導的 Dior Men 2021秋冬。

按圖查看Kim Jones這次主導的Dior Men 2021秋冬▼▼▼

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主角名字是Peter Doig

當今藝術市場裡的幾位當代畫家之一，選擇傳統繪畫方式的他，在1990年代初期並未受到很大的注目，堅持與享受畫畫，Peter Doig 這麼說：「I think that’s a big mistake for artists — to try to chase something and want to be part of something。」寫實且具詩意的風景畫，類似電影手法的構圖，融合著他所看過的照片與個人記憶，「Something I would like to achieve in my paintings is a place in between places。1991年的作品 ⟪The Architect’s Home in the Ravine⟫ 在佳士得以765萬英鎊拍出，2016年再度拍出1,128萬英鎊，另一幅 ⟪White Canoe⟫ 則在蘇富比拍出573萬英鎊。

Kim Jones 說了 Dior 與 Peter Doig的故事

Kim Jones以高訂為靈感，Dior 先生曾說：「高級訂製服本身就是一場儀式。」Dior Men 2021 秋冬大秀就在 Peter Doig 操刀的舞台上展開，邀請函靈感來自 Peter Doig 1990年的作品⟪ Milky Way⟫，現場堆疊的音響靈感則來自他在2015年的作品⟪ Speaker/Girl⟫。Peter Doig 更為Dior Men設計了兩個動物圖案，包括 Dior 先生的愛犬 Bobby，以及在 Peter Doig畫作裡曾多次出現的獅子，也同時出現在披肩、以及 Stephen Jones設計帽子上。

Kim Jones 也從Dior過往歷史找尋靈感，包扣設計來自Dior極為經典的 Bar Jacket，在2021秋冬男裝可以看到非常多的金蔥刺繡，則是延伸自 Marc Bohan 在1960年代設計的高訂晚裝。

柔和沉靜的藍、Dior 灰、還有亮黃、綠色都是 Peter Doig作品裡常見的顏色，用於邀請函的⟪ Milky Way⟫，更直接成為了大衣外套的主題。

軍裝、刺繡、金蔥、迷彩

藍色、淡紫紅、Dior 灰，還有亮黃色、綠色，受到法蘭西藝術院（Académie des Beaux-Arts）啟發的刺繡和裝飾，還有鑲金滾邊，延伸自19 世紀普魯士陸軍軍服的軍裝制服，還有另一個重點就是迷彩，出現在衣服與馬鞍包上，都值得注意。

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