Dior｜Kim Jones繼續藝術家聯乘　2021秋冬主角Peter Doig是誰？

套一句 ⟪穿著 PRADA 的惡魔⟫ 裡總編輯 Miranda的台詞:「你覺得時尚跟你毫無關係,2002年,Oscar De La Renta、YSL 推出深藍色衣服,向下延伸到無數休閒服專櫃。你挑著這件衣服,是這裡的人從一堆玩意裡千挑萬選出來的。」

對於大部分人而言,時裝週是個陌生而遙遠的存在,不過,設計師們在伸展台上呈現的衣服,包括剪裁、顏色,卻是深刻影響著下一季的趨勢,包括你我身上從某家店買到的衣服。

無論是時尚、潮流,甚或者是運動、設計品牌,各自都會有名品,每一季度也都會有故事可說的靈感來源。此次我們不來因為所以之類的長篇大論,而是直接將每個品牌、每一季有趣概念,直接抓重點給你看。繼 LOEWE 之後,這次來講 Kim Jones 主導的 Dior Men 2021秋冬。

主角名字是Peter Doig

當今藝術市場裡的幾位當代畫家之一,選擇傳統繪畫方式的他,在1990年代初期並未受到很大的注目,堅持與享受畫畫,Peter Doig 這麼說:「I think that’s a big mistake for artists — to try to chase something and want to be part of something。」寫實且具詩意的風景畫,類似電影手法的構圖,融合著他所看過的照片與個人記憶,「Something I would like to achieve in my paintings is a place in between places。1991年的作品 ⟪The Architect’s Home in the Ravine⟫ 在佳士得以765萬英鎊拍出,2016年再度拍出1,128萬英鎊,另一幅 ⟪White Canoe⟫ 則在蘇富比拍出573萬英鎊。

Kim Jones 說了 Dior 與 Peter Doig的故事

Kim Jones以高訂為靈感,Dior 先生曾說:「高級訂製服本身就是一場儀式。」Dior Men 2021 秋冬大秀就在 Peter Doig 操刀的舞台上展開,邀請函靈感來自 Peter Doig 1990年的作品⟪ Milky Way⟫,現場堆疊的音響靈感則來自他在2015年的作品⟪ Speaker/Girl⟫。Peter Doig 更為Dior Men設計了兩個動物圖案,包括 Dior 先生的愛犬 Bobby,以及在 Peter Doig畫作裡曾多次出現的獅子,也同時出現在披肩、以及 Stephen Jones設計帽子上。

Kim Jones 也從Dior過往歷史找尋靈感,包扣設計來自Dior極為經典的 Bar Jacket,在2021秋冬男裝可以看到非常多的金蔥刺繡,則是延伸自 Marc Bohan 在1960年代設計的高訂晚裝。

柔和沉靜的藍、Dior 灰、還有亮黃、綠色都是 Peter Doig作品裡常見的顏色,用於邀請函的⟪ Milky Way⟫,更直接成為了大衣外套的主題。

軍裝、刺繡、金蔥、迷彩

藍色、淡紫紅、Dior 灰,還有亮黃色、綠色,受到法蘭西藝術院(Académie des Beaux-Arts)啟發的刺繡和裝飾,還有鑲金滾邊,延伸自19 世紀普魯士陸軍軍服的軍裝制服,還有另一個重點就是迷彩,出現在衣服與馬鞍包上,都值得注意。

