機能西裝｜穿傳統西裝覺得周身唔聚財？Cityboy西裝舒適個性體面

穿搭注重的不只是造型還有服裝的舒適度，如果兩者可以兼得就是再好不過，在 ALYX 主理人 Matthew M.Williams 擔當 GIVENCHY 品牌創意總監後，將金屬元素和街頭潮流的機能感帶入高級時裝，將精緻和粗曠兩者碰撞出了灑脫不羈的個性，完美兼顧了裝飾和實用性。



再來說到西裝與機能性這兩者之間的合體，絕不是近期才出現。早在很久之前不論是精品、平價品牌都曾推出主打便利、機能性的西裝單品。直至近期，Outdoor 、Cityboy 的崛起，大眾開始大量的關注以機能概念製作的西裝並流行起來，全民健身帶起了運動時尚風潮，戶外和運動基調為設計元素的款式增添了年輕活力氣息，造就了深受年輕人喜愛的山系、街頭與潮流風格，介於兩者之間的單品亦是大勢所趨。

機能性西裝已出現了一段時間，但究竟怎樣才算是機能西裝呢？快看看以下小知識了解更多！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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機能西裝的定義？

要弄清楚機能西裝前，那麼一開始就要先區分機能西裝與傳統西裝的差別。傳統西裝一直給人一種強烈的既定印象，如正式、訂製、昂貴、制服性等，不管從哪個面向來看，在過去鮮少有人將西裝視為日常的休閒穿搭單品，更別說拿它來運動。而機能西裝正好相反，承如上述所說，在潮流與經典結合的基礎上，機能西裝的外型更具現代設計感，透過科技面料的材質提升整體單品的機能性，來達到防水、防護的效果。加上機能西裝較不像傳統西裝的剪裁與工藝費工，而是將重點放在了面料上面，隨著流行的趨勢，推出了像是 GORE-TEX 這類的科技材質，打造出輕便、透氣、抗皺的特點，讓人真正可以穿著它自由地運動。

機能西裝真的那麼香？

舉凡像是英國、日本這兩個都是制服文化盛行的國家，這或許也造就了他們對於西裝的高接納度。但與此同時隨著日本穿搭文化在亞洲地區的盛行，城市與戶外這兩者元素的結合，成為了愈來愈大眾的穿衣風格，這時兼具戶外運動與日常休閒特性的單品便成為了現在的主流。毫無疑問的，機能西裝正是具備上述所有特色的產物。更長遠的看，從前陣子的 Urban Outdoor 到近期的 Cityboy 這個流行的脈絡似乎有跡可循，彼此也都是相互連結的。在盡可能維持都市風格的質感與實用性間，取得兩者之間的平衡，並同時於一件單品上滿足正式與休閒的需求。搭編覺得或許受到年輕人喜愛的原因，與西裝這樣單品無關，而是未來流行的真正因素其實在於機能。

Dappei 結語：

相信搭黨們也注意到了機能元素的崛起，有機能二字就會獲得不少關注，但也不得不稱讚機能西裝的確將實用與制服美感平衡的很到位，不知看完這篇文章的介紹，搭黨們有沒有更喜歡機能西裝？



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原文：傳統西裝讓你彆扭得尷尬？帶入現代設計感及功能性的「機能西裝」，舒適、性格之餘也能保持體面！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】