男士時尚｜10個英國紳士夏日時尚準則　必備帽子墨鏡　禁止人字拖

天氣縱使很熱，但不表示你能在公共場所脫掉你的襯衫，也不能在海灘以外的地方穿著人字拖（還有很多可以舉例）。因此今天就讓我們幫你一起檢視在炎炎夏日中，10 個你應該遵守的準則！



炎熱天氣的服裝搭配對英國人來說是十分困難的，人們更習慣利用粗花呢（Tweed）還有美麗諾羊絨（ Merino Wool ）而不是用亞麻這種材質。

當天氣逐漸變熱時，穿搭的標準答案是盡可能的簡單！當在家工作時，舒適的襯衫與短褲是你的最佳夥伴；而出外時，老實說，你要開始考慮每天都擦上防曬乳。

為了幫助你在炎熱天氣下做好十足準備，本文整理了 10 條在夏日中時髦的準則（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 注意選用材質

最簡單卻也最重要，在高溫下穿著錯誤的材質不僅會讓你汗流浹背，也讓你看起來十分不舒爽。這時選用真絲亞麻混紡、府綢棉或網眼布料是最佳選擇！其實只要是能夠透氣的材質就非常適合，而選擇寬敞的剪裁也可以讓空氣流通，讓出汗的皮膚更舒適。

2. 戴一頂（好的）帽子

沒有什麼可以比經典的草帽還能抵擋陽光，更能把目光重新抓回在你身上！

3. 擦！防！曬！

誰都不想要曬傷後的疼痛！但我還是看到街上總有許多人像是完全沒煮熟的三文魚在走來走去。總而言之擦好防曬乳，既可以保護你的皮膚，同時也保護像筆者這種人的眼睛。

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4. 投資一副太陽眼鏡

作為一個晴朗天氣的必備單品，一副好的太陽眼鏡對你的造型可以是加分，同時也可以是扣分，因為與你的外表不相配的廉價太陽眼鏡，會讓你的服裝也跟著看起來廉價。所以，關鍵不只是要買一副好的太陽眼鏡，更要選擇一些與你夏季服裝可以搭配的款式。如果你喜歡米色、藍色、灰色，那麼會建議你選一副玳瑁色的眼鏡；如果你更喜歡中性色調，請就直接選擇黑色鏡片吧！

5. 該面對的起點：短褲

全球逐漸暖化的事實意味著，你需要對一些夏季單品進行投資，而我們建議從短褲開始：給自己買幾條你真正喜歡穿著而且感覺是高品質的短褲，因為在這幾個月裡你可能會比平時更多搭配的機會。

6. 絕對不要在公共場合脫掉你的恤衫

當你人身處公共場合時，絕對就把打赤膊的選項放在想像中就好。且不論你是充滿肌肉的身材還是如何，你真正能夠做到把恤衫脫掉的場合，就只有公園的野餐墊上或是海邊的海灘巾上，結束這個話題，沒有討論空間。

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7. 禁止人字拖

人字拖從疫情開始就不是一個好選項，直至現在來說也是。如果燒了它對環境沒有什麼壞處，那麼我建議你就燒了吧！否則就是只在健身房淋浴間時穿著它就好。

而你若想不要出錯，就買一雙好一點的 Birkenstock鞋！

8. 選用無白痕的止汗劑

簡單卻有效！但只要身體出現一條白色痕跡，你的夏日恤衫穿搭就毀了一半了。

買一支好的體香膏或止汗劑不會花你太多錢，卻比你想像中好用更多。

9. 別在公共場所直接拿酒瓶灌

你誰？以為是演《醉爆伴郎團》嗎？

10. 好好保養雙腳

我在疫情期間重新養成了跑步的習慣，而這其中的損害在陽光下才能被看見。當我最近和一些朋友戶外野餐時（當然維持社交距離），他們直接地對我的粗糙的腳開始批評⋯⋯

要說我在這其中學到的一課？如果你不打算穿上襪子，拜託請你在出門前檢查一遍你的腳。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：熱浪來襲！10 個英國時髦紳士的夏日穿搭準則！】