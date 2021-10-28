PALLADIUM OFF-GRID機能波鞋　咬地輪胎鞋底輕鬆穿梭城市叢林地形

近年來隨著走出戶外成為時下潮人們最熱愛的休閒活動，兼具都市流行與性能表現的機能潮流，也逐漸成為現在街頭人士們必備的穿搭風格。



然而就是在這股趨勢引導之下，以超強防水軍靴深受人們喜愛的 PALLADIUM，近期就將招牌的輪胎大底注入進外來感十足的前衛鞋型中，推出全新「OFF-GRID 輪胎潮鞋」，將 1947 年至今不斷進化成熟的橡膠技術以潮流鞋履之姿完美展現，並融合許多強大細節，絕對能幫助穿著著在今年秋冬季度中，自由穿梭城市叢林。

今番 COOL 編也為你搶先帶來「OFF-GRID 輪胎潮鞋」兩款鞋型，只能說看著這渾身散發的機能感，相信只要是機能工裝控肯定抵擋不了這股魅力吧？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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OFF-GRID LO UTILITY

本次「OFF-GRID 輪胎潮鞋」兩款鞋型，一共都擁有冰河灰、永夜黑、叢林綠等三種配色，其中冰河灰與永夜黑都在主軸配色貫穿鞋身，並以 PALLADIUM 象徵性的螢光橘點綴，鞋面採用再生科技纖維面料製作，貫徹綠色環保的品牌宗旨。而 OFF-GRID LO UTILITY 最大的特點為 Z 字型魔術貼搭配快拆磁扣取代鞋帶系統，不僅為整雙鞋增添更多機能性，穿脫起來也更加方便。此外最重要的輪胎大底則能適應各式地形，即使是從喧鬧的都市到寧靜的山林都能輕鬆駕馭，搭配上透氣彈力鞋墊，提供穿著者舒適的腳感體驗。

科技重點：

鞋底構造採用 FLXGrip® 不定向菱紋顆粒排列設計

高密度 EVA 全足分區穩定系統

Z 字型魔術貼

快拆磁釦

全地形輪胎大底

蜂巢式透氣彈力鞋墊

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OFF-GRID LO NYL

另一款 OFF-GRID LO NYL 與 OFF-GRID LO UTILITY 最大的不同就在於採用第二代 FAST LACING 快速綁帶系統，雖然外觀上相較起來機能性稍減，但一樣十分好穿脫，粗獷的中底線條，讓潮人們更敢大膽探索，不論身在何處都是帥氣與性能同時俱備。

科技重點：

第二代 FAST LACING快速綁帶系統

鞋底構造採用 FLXGrip® 不定向菱紋顆粒排列設計

高密度 EVA 全足分區穩定系統

全地形輪胎大底

蜂巢式透氣彈力鞋墊

上腳實著

本次編輯上腳的是 OFF-GRID LO UTILITY 的冰河灰配色，渾身散發的機能性，只有一件工裝長褲就能詮釋出十足的機能工裝風，而且在黑色的襯托下，更顯冰河灰的科技未來感，加上裝飾的螢光元素，瞬間就能凸顯腳下亮點，百搭與穿著舒適性皆滿分。

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