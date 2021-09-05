Polo Shirt演變史｜源於網球冠軍傳奇？3個Polo衫不為人知的秘密

比T恤多了衣領顯得莊重、又不像襯衫需要扣上許多扣子的Polo衫，結合了T恤的輕盈感和正裝襯衫的時尚感，擁有舒適又休閒的特色，堪稱最能適合香港氣候的款式之一。無論男女都很容易穿搭Polo衫，就算是從高爾夫球場離開直接去餐廳用餐，依然給人鮮明整齊的印象，出席日常各種場合都不會突兀。許多人以為Polo衫是美國Ralph Lauren的設計，實際上應該要感謝在胸前裝飾鱷魚Logo的法國Lacoste，而且Lacoste L1212更是其中的傑作。



Polo衫歷久不衰，適合休閒穿著同時營造時尚感，但它的創作起源並非來自馬球或高爾夫球，而是網球！（點圖看Polo衫的演變故事）▼▼▼

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來自網球名將的品味設計

Lacoste L1212 的起源來自於Lacoste品牌的創始人René Lacoste，他不是一個普通的服裝設計師，而是擁有七次大滿貫的網球冠軍傳奇。他原與家人一起住在法國波爾多，是理工學院的一名才華橫溢的學生。就像他的父親一樣，他對運動充滿熱情，打網球佔據了他的大部分時間，這種熱情最終使他放棄了學業，成為職業選手。

1923年，René Lacoste 在波士頓與朋友打賭，如果他贏得了下一場比賽的話，朋友就要送他很欣賞的鱷魚皮手提箱。雖然那一場他沒有贏，但美國媒體因為這個不尋常的賭注，給他一個「鱷魚」的暱稱。這位法國選手兇猛難纏的球風受到觀眾熱愛，咬著不放的個性跟鱷魚根本是天作之合，不僅變成他的代號，連設計師都幫 René Lacoste 出賽時穿的白夾克縫上鱷魚圖案。

短袖有領上衣更受運動家歡迎

René Lacoste 還是選手的時候，必須穿著標準服裝——長袖襯衫、長褲上場。直到1926年他為自己設計網球服，身上輕盈的白色短袖上衣，伴他贏得美國網球公開賽，也讓這件衣服成為注目的焦點之一。連他的混合雙打搭檔 Suzanne Lenglen 也不穿「標準」連身長裙打球，改以短袖搭配寬鬆的過膝百褶裙與長襪，更能在場上揮灑球技。

等到他1933年退休，與從事服裝業的朋友合作創立了 Lacoste 之後，他們便開始向歐洲和北美銷售「Lacoste L1212」。冷門卻很貴族的馬球（Polo）運動，是最早接受並穿上Lacoste L1212 的運動項目，據說到了1950年代還成為美國地區的必用裝束。總之，因為網球而誕生的 Lacoste L1212，從此被叫做Polo衫。

成為多項運動標準服裝

值得在此一提的是，1930年，René Lacoste 與奪得13次法國高爾夫錦標賽冠軍Simone Thion de la Chaume 結為連理。這位大膽的女性運動家不僅在當時只有男性的高爾夫球運動中發光，還勇於打破制式化裝扮，成為品牌日後的時髦運動風。

現在許多球類運動選手都需要穿Polo衫，像是就連球僮主審也是會穿Polo衫。穩坐網球世界第一寶座、擁有18座大滿貫冠軍的祖高域（Novak Djokovic），身為 Lacoste 的代言人，自然也是要穿 Lacoste 的Polo衫出賽。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：輕鬆表現穿搭品味 Polo衫由來】