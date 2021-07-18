Barber Shop冷知識｜理髮廳源自古埃及　髮型師以前要識補牙？

近期，無論是經營多年的老派「男仕理髮廳」又或是因復古回潮而新開的「 Barber Shop 」，都在復古迷或是紳士文化信奉者心中佔有一席重要的地位，不管是濃厚的文化氣息或是神聖的儀式氛圍，都讓許多人著迷不已，本篇搭編整理出 Barber Shop 文化歷史要點，讓你對老派紳士文化有更多的見解！



Barber Shop近年開到成行成市，但這種時尚、高格調的紳士理髮廳起源，你又知道嗎？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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源自古埃及文化

如果真的要追朔 Barber Shop 文化，可以從古埃及講起，古時年輕祭司會將大祭司的全身毛髮剃除，代表已除魔淨身，這樣的神聖儀式可以說是 Barber 最早的原身，而 Barber 一詞源自於拉丁文 Barba，為「鬍鬚」之意，從此可見 Barber Shop 文化比我們想像中的更加長遠！

與牙醫有關係？

在舊時的 Barber Shop 照片中可以看到理髮師穿著白袍的身影，而白袍其實本身與醫療有關係。在十八世紀以前，歐洲並沒有細分醫療體系，因此理髮和牙醫被歸類為相同項目，所以古時候的理髮師除了理髮之外，還需有拔牙治療等能力，這也是為什麼舊時的 Barber Shop 座椅和牙醫的躺椅有異曲同工之妙！直到工業革命之後，隨著醫療技術進步，大家才漸漸把理髮及牙醫兩者分開。

理髮、社交一次完成

Barber Shop 除了是男士們打理儀容的地方外，也是一大社交場所，特別是商人富豪們最喜歡在此聚集，分享各種新聞消息，在當時理髮師是非常受人尊敬的職業，不僅穿梭在政商名流間，收入也相當可觀，在 20 世紀初，許多年輕人在理髮學校受過各種嚴格的培訓，為的就是成為一位合格的理髮師。

Dappei 結語：

Barber Shop 不管在風格、文化或是歷史上都扮演著重要的角色，也隨著時間的推進而轉變，透過這三大歷史解析，是否對紳士文化更加著迷了呢？



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原文：源自古埃及文化？跟牙醫有關係？ 你意想不到的「Barber Shop 冷知識」，理髮廳居然有這麼多學

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