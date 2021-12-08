14款Airpods無線耳機飾品推介　Dior、LV、PRADA耳環頸鍊呈高貴感

AirPods總是讓人又愛又恨，你愛它輕巧，卻怕它如此易丟。除了AirPods的時髦外殼，這幾季時尚圈也吹起AirPods飾品的風潮，這些飾品除了和頸鍊結合，更多2022年可以看見和耳環的結合。



從問世至今，AirPods的發明永久改變無線耳機市場，也優雅地蔓延至時尚產業。雖然有著突破性的設計，但那讓人不安的精緻小巧，反而激發各品牌設計出同名配飾單品。從大品牌Louis Vuitton、Fendi、Prada到小眾品牌Mara Paris和Paired Earwar，除了是美麗的飾品，也是防丟扣環。這美麗的結合，再度驗證卡爾拉格斐說過：「時尚必須結合現代科技，什麼都好！」以下為你推薦14款無線耳機搭配的耳環和頸鍊。

Dior

Dior2022早春系列總共發表了兩款與Airpods相關的飾品，分別是airpods耳機珍珠耳環，和金色金屬珍珠無線耳機鍊結耳環。

airpods耳機珍珠耳環將經典的Dior Tribales耳環，裝點上微霧光暈的珍珠，搭配可以拆卸的短鍊條與環圈，可以自行選擇隨意套在airpods耳機上。

金色金屬珍珠無線耳機鍊結耳環則是特別加長了金屬鍊條的長度，使Dior Tribales耳環不只是耳飾，還能變成頸鍊造型，這也是許多大品牌可以看見的設計。

當人人也戴airpods時，你可以如何突出自我？一眾精品品牌誠意推出無線耳機飾品，讓你耳上的airpod再添上耳環或頸鍊的多重品味（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 39

LOUIS VUITTON

LV的NANOGRAM 耳機耳環早在年初推出時，便已經席捲IG和各大社交平台。這款Nanogram耳機耳環，精巧玲瓏的鏈帶吊墜的末端綴有經典的LV標誌吊飾，Monogram花卉圖案及LV Circle標誌，頂部刻有LV標誌，優雅獨特的氣息，讓耳機瞬間高級起來。

除了上述款式，LV 也有推出耳機鍊。Louise耳機鏈以長鏈帶綴以Louise耳環的細節，並飾有標誌性的LV Circles標誌和橡膠配件，可將耳機套進。

CHANEL

如果你是Chanel粉絲，絕對會被這三款結合Airpods的頸鍊震懾迷住。Chanel AirPods 頸鍊殼是專門為無線耳機所打造。其中一款以雙層頸鍊的結構所打造，整串飾滿珍珠，大大的雙 C Logo 前後點綴，極致奢華。

另外兩款則是以金屬、琉璃珠、水鑽所打造，以及經典的金屬與小羊皮的款式，不管有沒有裝上AirPods，這菱格紋的細節，還有雙C Logo的絕妙點綴，本身已經是仙氣十足的頸鍊飾品了。

相關文章：AirPods Pro保護套都要用Gucci、Burberry！即睇五大潮流品牌推薦（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 5

PRADA

PRADA早在之前也推出過PRADA功能掛鍊。這款在小紅書上爆紅的功能掛鍊，其實一開始只為AirPods設計，不過在各方時尚穿搭高手的運用下，發揮出至少五種穿搭。

而最新推出的款式，則是與另外一款爆款 - 三角鐵牌耳環結合。精緻小巧的三角LOGO鐵牌，細細地延伸出Airpods的鐵圈扣環，扎實地防丟且展現時髦。

Mara Paris

由建築師Ayça Özbank Taşkan創立的飾品品牌Mara Paris，擅長將雕塑藝術融入飾品之中，為飾品注入想像力與個性。而最出名的The Pod Cuff純銀耳骨夾兼具AirPods圈扣，可以說是無耳洞人的救星。

除了簡約的銀飾款，近期也推出珍珠頸鍊款式，可以作為口罩，或者眼鏡鏈，同時也配備AirPods圈扣，讓你發揮創意做出不同的搭配。

相關文章：精品耳環｜嚴選5款中性款式 盡顯Ambush﹑Dior﹑Prada高級設計感（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 26

FENDI

同樣以頸鍊的模式呈現，Fendi透過識別度極高的金屬字體串連，當你將AirPods與頸鍊尾部的金屬扣結合，戴上聽音樂的同時，即刻展間FENDI時髦字體的擺動排列。

Paired

來自法國輕如鴻毛的Paired耳罩把你的AirPods變成真正的簡約耳環珠寶。線條結構輪廓讓AirPods輕鬆滑入這款珠寶，讓你再也不會有丟失的風險。由Kate Fichard和Margot Grangeon創立的品牌，背後其實有一段感人小故事。

創辦人之一Kate Fichard其實患有致殘性聽力受損，因此4歲便開始佩戴助聽器。創立品牌Paired的原因，是希望讓同樣患有聽力障礙的人，可以不再將自己的殘缺視為障礙，而是將其視為充滿個性的一部分。以珠寶飾品擁抱自己的概念，充滿獨創性和風格。

相關文章：Fashion Jewelry是高級珠寶替代品？ 魅力勝到戴安娜王妃也愛戴（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 5

因此打開Paired的官方網站其實可以發現，一開始的產品其實是為聽障者所打造的個性珠寶耳飾。而隨著品牌致力於透過將珠寶首飾帶入音頻設備的發展，也發展出耳塞，以及現在我們看到的AirPods裝置。

世界上超過 5% 的人口，即 3.6 億人患有聽力障礙，Kate Fichard和Margot Grangeon希望透過品牌，讓更多人可以不再因為自己配戴助聽器而感到不安或者殘缺，而可以是一件美麗的日常時尚配件。

相關文章：Dior馬鞍袋口罩版？日藝術家改造名牌配件爆紅 作品靈感來自日常（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 27

延伸閱讀：

Apple蘋果最新秋季發表！全新MacBook Pro、Airpods、多彩HomePod mini登場，6大新項目盤點

米奇又來了！CASETiFY三度聯手迪士尼，推出黑白色米奇手機殼，更首次設計限量3D米奇Airpods保護殼！

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：AirPods時髦又防丟首飾推薦！10款品牌無線耳機搭配的耳環和頸鍊全盤點】