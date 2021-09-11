Louis Vuitton創辦人200歲誕辰　造行李箱發跡LV迷要知道的8件事

要說到有著不分國籍、年齡層、男女識別性，即便對時尚很矇懂、也非精品包的狂熱者都絕對認識的品牌，前三名肯定有 Louis Vuitton。加上Louis Vuitton男裝，在前任創意總監 Kim Jones、現任創意總監 Virgil Abloh 操刀下，與 Supreme、Nike、NIGO 的聯名，讓年輕世代的消費者也會買 LV。



有一句話是這麼說的，人在某一個時刻下的決定，將會改變自己的人生。今年是這個傳奇時尚品牌創辦人 Louis Vuitton 先生的200歲誕辰（他出生於1821年8月4日），奔波的人難免辛苦，就算辛苦，也比原地踏步的人吃得開。因為 Louis Vuitton 先生在13歲下定決心，走了2年、407公里，對，他用步行的方式從家鄉 Anchay 到達巴黎，才有了現在大家最熟悉的名牌 Louis Vuitton，他的故事絕對值得好好瞭解。

Louis Vuitton 200歲誕辰LV迷要知道的8件事（點擊放大閱讀）

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1. 從一個行李箱開始

旅行是Louis Vuitton的最核心的開始，當Louis Vuitton先生抵達巴黎之後，先是在知名行李箱工匠 Romain Marechal 手下當了兩年學徒，負責的是打包工作，這樣就能理解為什麼LV的箱子收納功能很齊全。因為手藝精湛，受到了不少貴族名流的喜歡，還成為當時拿破崙三世的妻子歐珍妮皇后的御用打包工。1854年，他自立門戶，在巴黎主要時尚品牌齊聚的巴黎凡登廣場成立自己的專賣店，地址就是大家熟悉的 4 rue Neuve-des Capucines。

Louis Vuitton先生早就看出因為運輸逐漸發達，行李箱會經過更多次的運送，堅固耐用非常重要，他開發出至為經典的防水塗層帆布，將過去行李箱的弧形蓋子改為四方型、平坦的 Gris Trianon 帆布行李箱，更好收納堆疊，「我將一個行李箱完全的浸泡在水中八天，它的內部 毫無損傷，」Louis Vuitton 先生這麼說。在 ⟪鐵達尼號⟫ 裡跟著船沉入大海，卻一滴水都沒有滲入的行李箱也是 Louis Vuitton，這個站立式的行李箱打開後，禮服西裝能夠直接拿出，沒有一絲一毫的折痕，下方大隔間可以放帽子，實現了把衣櫃帶著走的奢侈想法。「若您時常旅行，若您時常出外活動，若您的旅館少了一個衣櫥，若您希望馬上找到您想要的物品或是衣物，並且同樣快速地物歸原位，那您不應該有絲毫的猶豫，您能夠、我們甚至會說您應該『擁有一個衣櫥行李箱』。」真的是很奢侈，畢竟，要扛著這個「衣櫃」走，得有不少傭人隨行。

2. 行李箱的前世

Louis Vuitton 在自創品牌時堅持留下包裝服務，以及製造各種方便運輸的箱子，甚至在Louis Vuitton 的標籤上都保留著「emballeur (包裝工) 」的字樣。1858年，Louis Vuitton 製造的一個行李箱，以質量相對輕巧的白楊木為材質的，木頭上覆著一層灰色的 Trianon 帆布，箱子四周全部都用鐵皮鑲邊，使之更為堅固，再釘上塗了黑光漆的金屬釦環、托架及手柄，再用堅韌的山毛櫸木條釘在箱子的四個橫面，能夠保護箱子因為馬車運送過程中的碰撞而受損。

之後因為汽車、火車的發展，Louis Vuitton 針對不同需求，製造了各種用途的箱子。根據男生與女生不同需求所設計的行李箱，其中能放入5套西裝、1件大衣、8件襯衫、4雙鞋子、1頂帽子、1支拐杖與1把雨傘的男生行李箱，被形容為「完美」。1891年，Louis Vuitton 先生設計了最後一樣專利行李箱，以鋁為材質，這是因為19世紀末，有愈來愈多的探險家前往熱帶探險，鋁輕量且堅固，防潮濕與蟲害，不過就是非常重，需要二名大漢才扛得起來。

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3. 行李箱的今生

行李箱是 Louis Vuitton 最具代表性的設計之一，至今推出過各式各樣、不同用途的「箱」，包括與 Devialet 合作的 DJ Trunk，專為下午茶製作的 HIGH TEA Trunk，球鞋收納箱，包括 NBA 冠軍獎盃的箱子也是出自 Louis Vuitton。

行李箱也是能夠量身定做，但只有在1859年於巴黎市中心東北面 Asnières 開設的首間工廠（現在則是保留為私人博物館的一部份），但仍有170 名工匠製作皮具與特別訂製的產品。

4. LV Logo

大家都知道的 Louis Vuitton 的 LV logo，就是用創辦人姓名的頭字所組成，這個特殊字型是由創辦人兒子 Georges Vuitton 在1896年所設計，至於全名「LOUIS VUITTON」，特別圓的「O」，「V」跟「N」邊角尤其尖銳，則是 Futura 字體。

5. LV Monogram

Louis Vuitton 最為人熟悉的就是 Monogram，這是由 Louis Vuitton 先生的兒子Georges Vuitton 在1896年所設計，最初為的是防止仿冒。當時法國處於被稱為「美好年代la belleépoque」的時期，創作者們特別喜歡從大自然元素做取材，還有日本浮世繪的細膩線條，Georges 就用父親的名字，以日本家徽圖案與浮世繪為靈感，將四葉草、花朵與鑽石組合而成，再加上品牌名稱縮寫「LV」，交叉排列出深褐及泥黃兩色的 LV Monogram。

6. Damier棋盤格紋

另一個大家所熟悉的圖案就是 Damier 棋盤格紋了，其實這出現得比 Monogram 還早，1888年，Louis 與 Georges Vuiiton 父子兩決定改造原本的直條紋，以縱橫交叉的極細線條搭配 LOUIS VUITTON PARIS 字樣來取代，這個圖案遠遠看就像是棋盤格，從此之後，Damier 就成了 Louis Vuitton 的著名圖案之一。

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7. LV TUMBLER鎖釦

以前的名人貴族一出門就是好幾個月的時間，常把貴重物品放在行李箱裡帶著走，因此常發生偷竊事件，為了防盜，Louis Vuitton 先生與兒子 Georges 在1886年合作研發一款配有兩個彈簧扣的單鎖系統，這個 TUMBLER 最特別之處在於每個客人都有獨一無二的鑰匙，每個鎖都只有一個無法被複製的序號，這個多重鎖扣被視為無法輕易被破壞，當時有兩則新聞可做為證明。「1890年在 Dieppe 的一間飯店，有個小偷花了兩個小時還打不開TUMBLER鎖，1891年在紐約也發生類似事件，這次小偷改用鑿子與鉗子，還是無法打開。」

據說 Georges 在為 TUMBLER 申請專利時，曾公開挑戰美國逃脫大師Harry Houdini，邀請他嘗試是否能從路易威登的鎖箱中全身而退，可惜Houdini並沒有接受。

8. Louis Vuitton 200歲誕辰

今年是 Louis Vuitton 先生誕辰200週年，品牌請來200位包括滑板選手、作家、舞者、太空人等，以50×50×100公分的方型盒子為基礎，重新解構，這個比例接近 Louis Vuitton先生在1850年首創的平板蓋行李箱。另外也會有一個 Louis：The Game，以六個存在於時間之外的平行世界，進行大冒險。

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