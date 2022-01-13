G-SHOCK農家橡樹出新手錶　GM-2100MG-1A登月錶金殼隕石坑超熱賣

G-SHOCK近年相當暢銷熱賣的GA-2100系列（也就是大家暱稱的農家橡樹）2021年再有突破性進展，如品牌在2021年7月發表把錶殼材質從樹脂改為不鏽鋼的延伸作品GM-2100，手錶多了金屬的質感外觀形象整個再進化，剛上市時也引起錶友爭先想要入手體驗。



而GM-2100系列似乎並未打算放過廣大的農家橡樹迷，因為早前G-SHOCK又釋出了一款新作GM-2100MG-1A，這款錶除了首見將GM-2100的錶殼鍍成金色，還有個最大亮點在於融合了月球元素，將月球表面著名的隕石坑地貌融入手錶的錶圈與面盤等處，猶如G-SHOCK版的登月錶，而且還是農家橡樹登月錶，兩大熱門元素合體碰撞出讓錶迷一見鍾情的強大吸引力。

G-SHOCK推出新作GM-2100MG-1A，將農家橡樹錶款換上高貴「登月」新裝，絕對不能錯過！（點擊放大觀看）▼▼▼

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GM-2100MG-1A採用金色IP不鏽鋼錶殼，錶圈特別作出猶如隕石坑般的不規則凹痕，與錶殼光滑的拋光處理形成強烈對比，另外手錶搭配黑色格紋橡膠錶帶，更能烘托出金色的奢華感。而這款錶不只錶圈詮釋月球概念，包括面盤也使用真空蒸鍍的方式營造出具有立體感的金黑色調，相較於GM-2100系列一般款的拉絲面盤，農家橡樹登月錶的面盤顯得獨具特色，加上它連時標、指針以及星期顯示盤等也都隨著錶殼面盤改鍍成金色，金光閃閃的樣子還真的有幾分滿月時那種圓滿光潔的印象。

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在外觀強烈的個性之下，GM-2100MG-1A的功能性就如同其他農家橡樹一般，把G-SHOCK石英錶該有的功能都帶上了，例如世界時間、計時、萬年曆、鬧鐘和雙LED燈照明等等一應俱全，至於面盤則是融合指針與數位雙顯型態指示時間，閱讀時間直接而不費力。

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很多人應該開始期待G-SHOCK何時會發行這款農家橡樹登月錶，其實不需要等太久，因為日本在2021年12月上市，定價37,400日幣，同時品牌也在2021年12月初於歐洲線上上架這款錶，定價為299歐元，而CASIO G-SHOCK也在香港Facebook專頁表示將稍後公佈正式發售時間，可能還要再耐心等一等。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：兩大熱門元素合體碰撞 G-SHOCK GM-2100鋼殼農家橡樹化身登月錶】