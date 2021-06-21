LV最受歡迎7款Monogram帆布手袋　由小廢包到旅行袋都有驚喜變化

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-06-21 19:15

手袋與旅行袋一直以來都是LV迷人代表之作，更是Louis Vuitton路易威登傳奇的最佳縮影，將Monogram帆布發揮得淋漓盡致。1896年，行李箱名匠Georges Vuitton設計出Monogram帆布並留下印記，藉此紀念身為創辦人的父親，這項經典創作至今聞名全球，體現此藝術家與設計師家族專注於未來的遠見精神。

絕佳旅伴總能讓人迫不及待啟程，期待前往美不勝收的勝地景點。堪稱絕配的LV Monogram帆布與行李箱，徹底保留青春風采，歷久不衰的圖紋讓Speedy、Keepall與 Neverfull更顯時髦，忠實旅伴包括Alma、Noé、the Montaigne、Pochette Métis，以及這幾年新設計Petite Malle、Cannes、繽紛登場的迷人Dauphine手袋，皆在Monogram帆布襯托下成為全場焦點。Monogram帆布系列包款集結藝術家、設計師與建築師的豐富想像，改造極具創意潛力的帆布包，設計饒富風趣美感，造型千變萬化。

Louis Vuitton創意總監Nicolas Ghesquière費盡千方百計，以各種創意精心打造Monogram帆布系列包款，他說道：「這是品牌當家之作，配得世人最高敬意。造型極簡純粹，個性多元，勢必再度成為時尚寵兒。」透過他的設計巧思，Monogram Reverse帆布脫胎蛻變，Monogram Giant大氣浮華，延續追求美的世代傳承，力求作品完美極致。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：經典一買就是十年！LV路易威登Monogram７款最想擁有的帆布系列包，重新愛上LV Logo的美】