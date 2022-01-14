如何令蝸居變時尚優雅？避免5大NG位：量產藝術品，小地毯是敗筆

有人說穿衣服要避免「廉價感」，其實佈置你的居家空間也是。如何定義廉價感？怎麼說，一種說不上來的俗氣？廉價感也並非只要花大錢就能擺脫它──那麼有錢的人都是佈置達人了。重要的還是留意一些小觀念，除了多看多逛、培養購物的品味，以下 5 個小建議也提供給你。



1. 注入你的生活感

（source：Patrick Perkins@Unsplash）

一個人住的地方會反映出他的個性，導演Christopher Edward Nolan的處女作《跟蹤》（Following）裡的角色就能在潛入對方家中後，觀察擺設，猜出該人的生活方式。所以反向思考，你的生活是什麼樣子，能為你家注入什麼個性？這就與金錢無關啦，有些人把家裡布置得金碧輝煌，卻沒有生活感與個性；有些人則太過刻意要呈現自己，把臥室弄得像海洋主題的汽車旅館一樣。

2. 注意紋理混搭，沙發值得投資

（source：Spacejoy@Unsplash）

從你的生活方式去思考、購物，融入個性及生活感的前提下，家裡應該就不會長得像家具店的商品目錄。新手可以多利用溫暖柔軟的木材、布料去做紋理混搭，基本上較不容易出錯。為避免雜亂無重點，能先從一兩件優秀的單品下手──沙發是一個值得投資的選擇，它是最吸引目光的家具，也是你最常會使用的家具。

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3. 別買「量產藝術品」！

（source：Roberto Nickson@Unsplash）

牆壁太空也是個問題。雖然把畫掛上可以解決問題，但如果你選擇的是從賣場買來的「量產化藝術作品」，那情況可能會變得更糟。藝術品應該也要與你的生活有聯繫，而非只是為了把空白填上，或想讓空間看起來好像有那麼一回事。街上、網路上都可以輕易找到許多原創的藝術作品，比較後便能看得出它們的生命力，看得出為什麼更值得選擇它們。或找個好畫框把女兒的作品掛上牆，都會比賣場買的東西來得更好。

4. 錯誤的照明，錯誤的燈具

（source：Henry McIntosh@Unsplash）

照明千真萬確是室內設計的一環，就像影視作品的打光及調色一樣，能營造氛圍，若你使用辦公室的明亮白光──對，你家看起來就會很像辦公室。暖色光（2700K-3000K）是一般家庭最建議的色溫，要避免很多家庭常有的「整個空間只有一盞頂燈」，這會讓空間的陰影過多、造成視覺疲勞，可以的話，運用「間接照明」的方式，或在空間佈置至少 3 種光源。最後，稍微挑選一下你的燈具，讓它更個性化，別是房東附給你的最最基本款燈具。

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5. 地毯別再買小啦！

（source：Spacejoy@Unsplash）

地毯並非只有功能性，它屬於紋理的一部份，挑得對很加分。但「買太小」就會讓家裡看起來很廉價、很隨便。過小的地毯使空間比例不協調，建議購買能「與該空間家具產生聯繫」的大小，例如放置在客廳，那該地毯除了墊在桌子下以外，還要能接觸到部分的沙發或座椅，比例看起來才會正確──大過頭就有反效果了，太大的地毯則會讓視覺看起來太滿。

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