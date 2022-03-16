網球｜英國加強抵制　兩俄球手被禁戰溫網　想參賽要公開堅決反戰

俄羅斯球手丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）在印第安納威爾斯大師賽16強爆冷出局，僅坐上「一哥」寶座3周便歸還予祖高域。該俄國名將面臨另一難題，據英媒指出，除非公開表態譴責發動戰爭的俄國總統普京，否則將被禁止參與今夏溫布頓錦標賽。



俄烏戰事持續，歐洲體壇抵制力道加重，據英媒報道，英國體育大臣何德森（Nigel Huddleston）受訪時坦承，已與全英體育會討論相關問題，「我們正與各種體育賽事組織協商，除了不允許懸掛俄國旗幟，還得確認選手不是普京的支持者，並考慮更進一步要求，以獲得保證。」這意味選手或需公開表態。

俄羅斯球手丹尼麥維迪夫將在下周失掉世界排名第一寶座。（Getty Images）

目前俄國、白俄羅斯已遭台維斯盃與女子網球世界盃禁賽，球員暫以中立身份參與職業賽事。據悉，英國政府可能要求兩俄選手保證，不會支持戰爭，Huddleston補充說：「細節較複雜，我們仍在討論，尤其包括其他國家。若我們就此達成廣泛的全球共識，那就最好不過。」

麥維迪夫在印第安納威爾斯大師賽以中立身分參賽，大會和裝備都沒有任何俄羅斯國旗。（Getty Images）

麥維迪夫剛在印第安納威爾斯大師賽，是以中立身份參賽，在比賽資料、賽程，甚至分牌的顯示上，都沒有印上俄羅斯國旗。他早前亦曾表示希望世界和平，以及繼續為網球推廣：「我希望可以到不同地方繼續比賽，我想推廣這項運動，目前我可以做的事，就是能夠比賽。」

目前形勢確實對麥維迪夫等俄國選手不利，若他們拒絕公開表達反戰態度，能否參加這項歷史悠久的草地大滿貫賽事出現變數。

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