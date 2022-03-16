男士4大腿型買褲指南：專屬版型解決五五身、筷子腳、O型腳問題

大家都知道剛開始學習穿搭最快的方式便是模仿，然而不知道搭黨們是否遇過這樣的問題......



當你看到想效法的搭配型人而買了一模一樣的單品，但上身後卻不是心目中帥氣的樣子，穿起來還有些彆扭；尤其是褲子的差異最大，因為上衣版型若太大或較合身，還能透過外套、背心來補救，但褲子一旦剪裁不合適便難以透過其他單品平衡視覺上的不和諧。

如果你也正面臨不知如何挑選合適的褲款，就讓 Dappei 簡單以四種腿型分別建議適合的版型，透過這些小技巧來隱惡揚善，穿出自信又帥氣的模樣吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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五五身短腿

挑選關鍵：中高腰褲型、喇叭褲

如果你是上身、下身比例較等長的搭黨，可以藉由挑選中高腰、高腰的褲型來拉高腰部線條，營造視覺上碩長的腿部線條，或者像左圖型人透過將上衣紮進褲子的方法讓拉高的腰線呈現較長的腿部比例，加上上衣選擇與褲款相近的顏色，在視覺上更有延伸感，不只搭配有層次，看起來也較為高挑。此外，喜歡日系或歐美風格的搭黨，不妨嘗試像中圖型人透過中高腰的喇叭褲上合下寬的剪裁讓腿部比例有向下拉長的視覺效果，打造十分有型的大長腿造型。

健身粗壯腿

挑選關鍵：多口袋工作褲、寬褲

健身習慣讓身形不過於單薄，有助於撐起服裝氣場，不過健身巨巨也會因為腿部肌肉發達以致於難挑選褲款而煩惱。如果你是腿部較粗壯的搭黨，不妨試試給人硬派感受的多口袋工作褲，透過硬挺的版型修飾腿部線條，多口袋設計加上寬鬆的輪廓也有種率性又 man 氣十足的視覺感受。此外，不習慣穿得過於寬鬆的搭黨，不妨像左圖型人著用微寬鬆的落地褲款，寬鬆的版型能隱藏發達的肌肉線條，而落於鞋面的褲長也能讓腿部線條看起來更修長。

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纖細筷子腳

挑選關鍵：硬挺布料、微寬版型

如果你是擁有纖細腿型的搭黨，為了增加視覺上的份量感，不妨試試布料硬挺的丹寧褲款，透過版型的挺度來遮掩過細的腿型，讓整體輪廓較為和諧；搭配上無論是個性較強烈的 denim on denim 疊穿法或簡單搭件連帽上衣、寬鬆的襯衫都能給人不同感受。另外，喜歡日系文藝風格的搭黨也可像中圖型人著用微寬鬆的錐形褲款，小腿褲管內收的剪裁多了分斯文感，微寬鬆的版型也修飾了偏瘦的腿型。

O 型腿

挑選關鍵：直筒褲、氣球褲

對於不少 O 型腿的人們來說，為了不讓腿型影響整體搭配，即便夏天也只能以長褲來遮短揚長，因此挑對褲子版型顯得格外重要。如果你剛好是 O 型腿的搭黨，不妨試試像左圖型人著用丹寧直筒褲，透過筆直的褲管來修飾腿型，將褲管折起的方式不僅俐落有型，視覺上也讓整體比例更佳，搭配與丹寧褲款同樣硬派的工作靴，也能為長褲造型增添不同的風味。另外，大為 city boy 風格型人喜愛的氣球褲也是很能修飾腿型的褲款，穿膩直筒褲款想有更舒適的穿著體驗不妨試試；雖然褲管的大腿、小腿部分都是寬鬆設計，但透過逐漸收起的版型輪廓，使得視覺上更有造型感，上身搭配同樣寬鬆的 logo 衛衣或連帽上衣都簡單有型。

Dappei 結語：

掌握以上幾種腿型的褲款挑選建議，再搭配自己想打造的整體造型感，就能透過後天的搭配技巧穿出好看的身形輪廓；如果你還納悶為何自己與效法對象穿搭上有落差，不妨檢視是否在版型挑選上出了問題，只要挑選適合自己的版型加上與他人類似的設計，便能減少視覺落差感。



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原文：男生「腿型選褲守則」，五五身、筷子腿、粗壯腿、O 型腿都有解，找到合適褲子版型修身又顯高！

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