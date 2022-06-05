【謝安琪專訪】由歌手到創業　自家服飾品牌如何跟生活理念連線？

2021年起謝安琪除歌手外多了一個身份 ─ 商人，除自組唱片公司「淺白本部」，同時推出個人生活選物品牌「Kaytiquette」，將自己的生活理念透過不同的產品和大眾分享。

文：金寶 | 原題：社長，你好！謝安琪，由歌手到創業 (下：生活選物篇)



Kay為自家品牌拍攝的宣傳照（圖片由金寶提供）

創立生活選物品牌的伏線



音樂以外，Kay也很喜歡大自然，會閱讀很多和環境有關的資訊，加上之前為不同的團體擔任過環保大使，工作上認識了很多來自不同範疇的朋友，建立了人脈去開發這個「Kaytiqutte」這個計劃。「我的意願是先成立一個網站，推出自己的品牌銷售產品，但也不一定是賣東西，可以做一些和環境有關的項目，形式很自由，都是我喜歡做的事或想談討的題目，自己親力親為。



「很多人想起環保，會認為是『要做/ 不做』很多東西，即很多東西不能吃、不能用，或是要額外地去做一些事，例如回收，但我覺得環保其實是在生活當中做一些明智的選擇。」於是Kay就成立了自己的品牌「Kaytiquette」，個人生活選物的意思就是將Kay搜羅到的產品，可能是質優耐用的，可能是對地球減少負擔的，作為明智選擇介紹給大家。

Kay親自指導模特兒進行拍攝（圖片由金寶提供）

品牌起名「Kaytiquette」，是從多年的習慣中，Kay對自己的了解。「多年來我有一個習慣，會將自己認為重要或想嘗試的事寫下來，慢慢我發現自己的本子上寫下了很多和『尊重』相關的東西，例如歷史，歷史有趣的地方在於人性，尊重歷史，就是尊重人類的情感和經歷。留意到現在的環境正在發生甚麼，是出於對身處的世界，有著尊重和愛護的心，小至人和人之間的相處，也很希望對方能感受到我對他的尊重，並獲得他人的尊重。於是我的品牌命名為『Kaytiquette』，是一個自創的字，來自『禮儀』的法文，去表達『尊重』的重要性。」

品牌的起點：服裝



目前Kay在網站上推出的好物，都會與她心儀的本地或外國品牌，或設計師合作生產，頭炮服裝就是和本地時裝設計師Rex Ko聯合推出的復古洋服系列，至今已推出了兩季的服裝，全用原布料製造，沒有漂染。「Rex很喜歡古著，透過他我認識了很多從前的服裝設計，例如勞動階層的工作服，用料雖然不名貴但卻講究，因為他們能擁有的衫褲就只是一、兩件，一定要舒適和耐用。我們用心製造的生活物件，除了會設計上的故事，也是以舒適、耐用為出發點，希望它們可以陪伴你一段較長的歲月，甚至成為你的個人標記。

「品牌推出的服裝，因為包含著工作服的設計意念，所以我特地交予本地的製衣業工友為我們做主力生產，他們的車工十分出色。系列中比較特別的是一雙帆布鞋 (在斯洛戈克生產，因為在香港沒有用純素物料生產的工廠，所以我們透過Rex找到一間在該地專注用純素物料造鞋的工廠，而斯洛伐克亦是一個以生產帆布鞋而聞名的國家。

「我們追求的不是流行，暢銷以外我很享受每一次和不同人的合作，去認識多一門手工藝或設計理念，很榮幸可以將他們的心血放在我的品牌之中。」

謝安琪專訪前篇：由歌手到創業 謝安琪說要『做好我份工』

Kay的心水推介



在芸芸生產過的產品中，Kay有以下的心水推介：「服裝方面，第一季的服裝系列中有一件短外套，很能代表整個系列的精髓。16世紀時大部份女性仍只能穿裙子留在家中，同時期有女性開始外出工作，這個短身加上公主袖的設計是當時流行的款式，到腰的設計是方便騎馬，它雖然有公主袖，但亦很英氣，像騎馬服，代表著當時的女性同時想持家和外出工作。

「在今日來看這個設計一點也不過時，很優雅和女性化，而開鈕和法式蝴蝶領結是現代設計，幾個元素的融合象徵著跨越年代。公主袖代表的宮廷服和工人服是差天共地的概念，來自不同社會階級的東西，經歷時代變遷原來可以打破隔閡和共融，每個年代的細節和特色，都有其獨特的美。」

推出以「水」為主題的護膚品（圖片由金寶提供）

Kay的另一項推介是剛上架，和本地全天然專業護膚品牌INUF Responsible Skincare(INUF)合作推出的純素護膚品系列 「The Water Story」。女性對護膚一向十分重視，每年為「變靚啲」花費大量金錢和時間，但Kay卻喜歡一切從簡，認為簡單的護膚程序可以令大家更有空間體驗生活的幸福。「我常常思考，有甚麼可在忙碌的生活裏，猶如一個簡單卻又洗滌心靈的程序，可以為自己打氣同時消除疲勞？ 優質的護膚品可以透過簡單的程序，每日都好好地潔淨肌膚並犒賞自己。

「The Water Story」當中的水元素，是因為「水」代表著潔淨、環保、簡約及純粹這些概念。「當天氣轉變，皮膚出現狀況，又或是身體抱恙時，我就會希望以最簡單的方法，去照顧好自己和肌膚。這個護膚品系列就像是一個溫和的良伴，甚麼類型和年齡的肌膚都適合使用，天然純素的有機成份，可以滋養肌膚同時潔淨心靈。」

至於賺與蝕……



做生意，除了實現願望與個人理念，還得考慮盈利，路方可走得長遠，這方面Kay有壓力嗎？「完約時我當然考慮過簽約另一間唱片公司，繼續從前的安穩模式，但我真的想走出一條不同的路，就算要付出、辛勞、承擔風險。我沒有想過會輸，因為我相信自己，走出這一步，無論結果如何，甚至會蝕身家，我都會認為是值得的，因為這是一個愉快的旅程。

與日本百年手工眼鏡品牌推出聯乘產品（圖片由金寶提供）

「由創立『淺白本部』和『Kaytiquette』至今，這趟旅程中我看過最美麗的風景和學到的東西，就是看到自己的信心。做了歌手很多年，我一直活在舒適區裡，只要我留在裡面，就可以繼續生存，但當我決定踏出創業這一步，我就不斷地質疑自己，這件事的成功機會渺茫嗎？ 我會問自己害怕些甚麼，是怕蝕錢嗎？ 大家對我的新歌的反應差？ 最後我假設這些很令人害怕的情況全都會發生，但只要我回望所有事情都有自己一手一腳的參與，每首歌都自己製作，每件產品都是自己的心血，全部有血有肉，我就覺得值得了。」

(標題為編輯所擬，圖片由金寶提供，本文不代表藝文格物立場。）