聯乘之王Pharrell勢取代Kanye West？　別注項目版圖擴展到香港

自從Kanye West口出狂言後，很多品牌都怕了他，adidas、GAP、BALENCIAGA先後割蓆，他只好專心押注在自家品牌YE24之上。



另一邊廂，Pharrell卻繼續在潮流界發揮影響力，專心自家品牌Billionaire Boys Club和ICECREAM外，聯乘項目從沒間斷，而且是無國界之分，有多年來合作無間的adidas，更有香港品牌。



Pharrell一直帶領潮流，一副「非賣品」Tiffany & Co太陽眼鏡，成為所有時裝人的夢幻單品。（Getty Images）

自從由Reebok「轉會」到adidas後，Pharrell跟三間的聯乘項目數之不盡，雖然銷量上未必及得上Yeezy系列，但他每每能保留了adidas原汁原味OG設計的精粹，而其中Humanrace別注系列，一直是焦點所在。

Samba波鞋是adidas聯乘Pharrell Humanrace系列的焦點（adidas）

趁世界盃2022年帶起足球熱潮，adidas跟Humanrace聯乘以足球作主題，主打鞋款當然是經典足球鞋Samba，以最Basic的黑白簡約配色上場，Pharrell卻巧妙地將「Cloud White」和「Night Grey」大玩撞色效果，再保留長鞋舌特色，為波Boots添上時尚氣息，；至於服裝系列同樣是足球元素，推出變奏版的波衫、Tracksuit，而造型照更應記一功，白恤衫打領呔外襯深藍色Tracksuit，如同Pharrell本尊一樣的Sporty Chic味道。

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Pharrell成功將足球元素混入傳統Trad配搭之中（adidas）

別以為Pharrell只著眼於歐美日本，原來他的聯乘版圖也擴展到香港，例如Billionaire Boys Club跟本地Urban Outdoor品牌LAKH合作，帶來「Billionaire Boys Club Engineered by LAKH」系列，分別有機能性的Portable Poncho與Cargo Pants，戶外活動適合不過。

Pharrell的聯乘也不局限於服飾，本地口罩品牌RAZE找他合作，而且是打孖上，一口氣帶來Billionaire Boys Club和ICECREAM別注，以前者的太空人與後者的Running Dog兩大Logo作設計核心，帶來3層光觸媒抗菌口罩、殺菌消毒噴霧和跟日本品牌 Pake合作的Zipbag，其中口罩備有泡沫啡及雪松灰的獨特配色，打破常見的白、藍、黑的悶局，抗疫可以跟街頭時尚掛鈎。