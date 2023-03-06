嚴選7款男士精品側揹腰包　LV、BV、FENDI　PRADA三角包型男專屬

男生精品包到底該買哪種包型才不後悔？



除了先前介紹過的日常通勤必備後揹包，側背包也是最實用的男性包款之一，尤其是結合時尚的腰包造型，多種揹法與大容量設計，隨時解放雙手之餘，還能讓穿搭帥度再爆棚！

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LOEWE經典小牛皮迷你Puzzle腰包

為 LOEWE 最經典 Puzzle 系列的延伸進化款！也是創意總監 Jonathan Anderson 為品牌設計的首個包款，除了時尚耐看外也別具意義，包身長方體形狀和是以精確切割技術結合而成，創造出 Puzzle 專有的獨特幾何線條，迷你腰包款揹上身瞬間點亮整體造型！

Bottega Veneta Padded Tech Cassette側揹腰包

BV 身為男子間討論熱度最高的品牌之一，低調卻又存在感極高的編織設計，不經意的炫耀自己的時尚品味，這也是深受大家喜愛的原因，這款澎澎版本側揹腰包，可說是皮革版本的平替版，只要不到五萬就能入手 BV 最火的經典編織包！

FENDI灰色老花腰包

老花包擁有歷久不衰又耐用的特色，這款以拉鏈開合的 FENDI 腰包，可調式皮帶除了當腰包，也可斜跨側揹於胸前，讓整體比例看起來更好，手袋中巧妙加入品牌代表的亮黃色，低調中又帶有十足設計感！

BURBERRY經典LOGO腰包

入門款就是這咖！BURBERRY 經典 LOGO 款腰包，綴以品牌代表性LOGO，並以全黑色打造出俐落形象，微帶休閒潮流感的外觀，不分風格都能駕馭，讓精品包也能輕鬆融入日常穿搭！

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PRADA Saffiano皮革腰包

Prada 爆款三角形包來了！彷彿將品牌的經典三角標誌放大直接運用於包包上，採用純粹與華麗巧妙兼備的細節設計，一款外觀搶眼又耐看的手袋就此誕生！可拆除的皮革腰帶，除了當手袋用還能變身為萬用袋！

LOUIS VUITTON TAKEOFF斜背包

LV 這款斜背包，是以日常使用為出發點所設計的，選用質感細緻的 LV Aerogram 皮革製作，並以牌的旅遊傳統和早期的航空郵箋，打造出翻蓋上的切面包角，配搭低調奢華的同色調霧面 LV 金屬標誌，含蓄的設計方式更突顯個人品味！

DIOR SADDLE馬鞍袋

以 DIOR 經典 Saddle 馬鞍包為靈感，並以最新「CD Diamond」主題圖案打造包身，CD Diamond 圖樣靈感源自品牌典藏，重新詮釋出全新品牌代表圖騰，此款包配有磁石翻蓋、並設有隱藏式拉鏈口袋，內部空間寬廣可收納所有必需品，揹上這顆包就算穿著素色也能超搶眼！

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