精品戒指｜BV、LV、PRADA、DIOR、FENDI　8款隱藏平價首飾招好運

除了項鍊、手環外，戒指大概是許多男子們出門的必備的配件，畢竟手指是無時無刻都會顯露在外的部位，當然也在造型中佔有重要的地位囉！



加上將戒指戴在不同的手指，也代表著各種意義，像是招財、好運、戀愛運、防小人等等，本次編輯就幫大家一次解析如何配戴，以及各大精品隱藏入門款戒指吧！

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買戒指前，戴法先看清楚

食指

左右食指代表的意義稍有不同！右手食指代表著事業或學業運，而左手食指則掌管著偏財運，總之不確定要戴哪隻手指，食指絕對是個不會失敗的選項！

中指

中指通常是訂婚戒戴的位置，但也同時有著祈求健康或防漏財的意義，大家都說將手指間的空洞補滿就能守財，所以中指可說是非常重要的「防守位置」！

無名指

想必大家都知道無名指就是要留給婚戒的！可不能隨便亂戴呢！無名指象徵著桃花運或美滿的家庭，是個充滿幸福意義的珍貴位置！

小指

眾所皆知「防小人」就是要在小拇指上戴戒指啦！想加強效果的可在小拇指上戴較寬版的戒指，同時還可增添造型度！

大拇指

大拇指象徵著地位與權力，想提升自信心或事業運可以考慮將戒指戴在大拇指喔！

入門款精品戒指推薦

LOUIS VUITTON

LV 藏有許多戒指組合，兩入組的戒指竟然只要台幣一萬多就能買到，平均下來一只精品戒指就只要不到一萬，真的非常划算，入門經典款當然要選擇有 LV 花卉圖案的款式囉！可單獨或疊戴配搭的雙入組設計，真的值得投資！

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BURBERRY

以品牌經典 LOGO 圍繞所製成的戒指，厚實的鏤空感戴在手上存在感十足，特別以仿舊感金屬打造，營造出粗曠個性的氛圍，懶得疊戴或搭配的人，手上有這只就夠了！

FENDI

低調又讓人驚喜的小細節通通呈現於 FENDI 這款戒指中，正面特別打造的平面設計戴在手上更搶眼，重點是千元就能買到的親民價位，讓小資族也能輕鬆擁有精品級首飾！

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PRADA

看到這個三角標誌就想結帳啦！PRADA 的經典俐落三角符號，不僅運用於皮件上，首飾也有許多延伸設計，全新 925 純銀首飾系列，以時尚方式重新演繹龐克元素，讓戒指瞬間成為焦點所在！

BOTTEGA VENETA

低調質感聞名的 BV，戒指果然走的也是一貫的簡約俐落風，以鏈帶拼接設計營造出與眾不同的品味，加上戒身上隱藏的品牌 LOGO，不用刻意營造展現精緻的奢華感！

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DIOR

DIOR 為男性推出許多戒指選項，最熱門的當然還是銀飾系列囉！無論是結合典雅氣息與現代感的 Dior Oblique 老花，還是最新 CD Diamond 標誌，雋永又兼具時尚感的外型，絕對是日常穿搭加分的重點！

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