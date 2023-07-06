菲林相機｜5款手工特效底片相機、色彩負片膠捲推薦　還能客製化

這幾年吹起復古風潮，連帶興起的周邊商品也不少，其中「菲林相機」更是在大學生世代間備受愛戴。



菲林相機具備簡單好操作的形式，且單價相比數位相機更親民些，即便不是專業攝影師也能輕易入門，是兼具娛樂與紀念價值的高 cp 產品！而玩不夠一般菲林相機的搭黨，今天 Dappei 推薦 5 款「手工特效菲林相機」快來為菲林增添繽紛風格！

5款手工特效底片相機推薦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Pswfilm

首先推薦泰國品牌 PSWFILM（please snap with Film），以霓虹派對風格為主調，推出數種菲林花樣，甚至有「客製化手工相機」可以自由選擇字體與特效，一機拍出無限種圖案印刷，讓每張照片都由其獨特！而特效膠捲推出過「我生日 itmybirthday、櫻桃炸彈 cherrybomb、派對泡泡 partypop」等超多種意想不到的夢幻組合，想為照片添增霓虹色彩的首選就是它！

A girl has film

來自泰國的 A girl has film 主要販售彩色特效菲林，膠捲包含「美式 Tomato film、年末 Christmas 、夏日 Long time no sea、電子遊戲 Tetris、粉紅 Puppy Love」等等，在復古風格基礎下延伸出各式各樣的花樣膠捲，甚至連膠捲外觀都經特殊設計，相當小巧可愛！

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KONO

KONO 由多年投入於菲林生產的專家 Uwe Mimoun 主理，擅於藉由「光」的變化，並以電影氛圍為主調，開發出各式各樣的菲林風格；而特效花樣菲林推薦「Alien 200 ISO」，為色彩負片搭配綠色外星人圖樣相當怪異、神秘卻可愛十足，且膠捲外觀採獨特草綠色，看似像實驗品般有其特色，喜歡科幻電影感的搭黨可以入手！

Hoasca

喜歡怪可愛格的搭黨們不能錯過這款印尼品牌 Hoasca 所推出的「太空侵略者」，Hoasca 是由兩位熱愛攝影的攝影師所創立，致力透過照片為大家生活旅程增添樂趣，曾推出過的特效膠捲包含花粉 Flower power、聖誕節 Christmas、病毒 Virus Attack，而前陣子的「太空侵略者」印上星球、星空等宇宙元素，以古怪俏皮風格相當吸睛！

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Thirtysi36 x miun

兩個品牌聯名推出「Focus 正視」菲林，光是名字就引人好奇，以隨機單隻眼睛的插圖散亂分布在照片上，彷彿有數個視角看透、正視著你般，看似有些詭異卻意外有某種程度的藝術美，此款菲林規格以 200 ISO 曝光 36 次，35 mm 基本尺寸，快入手來玩玩！

Dappei 結語：

盤點這麼多特效菲林，看完是不是也心動了呢？想在過節時留下獨特美好回憶，不妨試試特效菲林相機，不僅是照片，也可以當作卡片，還沒跟上菲林潮的搭黨現在入手也不嫌晚，快來一起翻玩新風格！



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原文：翻玩復古底片潮來襲，底片機控必收 5 款超炫砲「特效底片」推薦，居然還能客製化！

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