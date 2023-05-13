熱門運動相機2選推薦　3000即有交易性價比高　防抖系統配高幀率

隨著Vlog影片的興起，運動相機已不僅是運動愛好者的專屬影像裝備了。輕巧的體積、廣闊的視野、第一人稱視角的代入感，都讓運動相機成為了很多人拍攝Vlog影片的首選器材之一。今天我們就來為大家介紹兩款熱門產品，沒準其中就有適合熱愛創作的你。



▼▼▼運動相機2選推薦▼▼▼

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1）GoPro HERO10 Black

市場售價：2800元

GoPro應該是最具知名度的運動相機品牌了，今天我們給大家介紹的是HERO10 Black這款型號。它具備2300萬像素，可以拍攝5.3K 60P或者4K 120P影片，能夠為用戶帶來非常細膩的影片畫面，單幀拿出來當做照片也是沒有甚麼問題的。

前置1.4英吋屏幕可以更好的取景構圖，背面的2.27英吋觸控屏幕操作起來更加方便。超強防抖系統手持拍攝也可以獲得穩定的影片畫面，相對於之前的產品，無線導出速度提升了約30%。這款產品的防水性能也很優秀，裸機既可以進行水下10米的拍攝。 30s影片預錄功能，即使稍晚一些按動快門，也不會錯過任何精彩瞬間。

這款產品配置了1720毫安時的電池，可以提供更長時間的拍攝。還可以進行影片直播或者當做網絡攝像頭使用，使用場景非常廣泛。

2）大疆 DJI Osmo Action 3

市場售價：2699元

近年來，大疆不僅在無人機領域一枝獨秀，而且在運動相機產品線也取得了長足的發展。最新機型是DJI Osmo Action 3，這款產品搭載了1/1.7英吋傳感器，支援4K 120P的超高清高幀率影片拍攝，155°的廣視角可以帶來更具沉浸感的第一人稱視角。

RockSteady 3.0超強增穩系統，智能防抖算法升級，可以有效抵消相機在各個方向上的抖動。同時還具備地平線增穩和地平校正功能，讓你可以獲得更穩定的影片畫面。前後雙觸摸屏幕，不僅方便取景構圖，也讓操作更加方便直觀。多種語音質量可以解放雙手，帶來更有效率的拍攝。

具備時間碼功能，多機位素材可以快速對齊，後期省時省力。這款相機還具備快充功能，充電18分鐘就可以充滿80%，配合一塊電池160分鐘的續航表現，可以應對長時間的拍攝需要。

同樣具備直播和網絡攝像頭功能，一台設備滿足多樣影片需求。大疆Osmo Action 3的底部採用了磁吸+卡扣式的連接方式。也就是連接配件的時候，只需要靠近，配件和大疆Osmo Action 3之間就可以相互吸附，快速連接上。如果是單獨的磁吸，對於運動場景的拍攝肯定不牢固，因此還有卡扣，這樣在連接之後，就會非常牢固。

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