3款潛望式長焦鏡頭手機推薦　小米、vivo、華為　誰可取代相機？

在這個春意盎然萬物復甦的季節，很多朋友都有了出行旅遊的計劃。說到旅遊就一定會拍照，對於喜歡輕裝上陣的朋友來說，帶上一部手機絕對比扛上一堆相機鏡頭要來得更直接，不會刻意的為了拍照而拍，反而走走停停隨手拍更符合當下的心境。



如果你喜歡拍一些自然風光，我建議大家在選擇手機時一定要認準帶有潛望式長焦鏡頭的手機。這樣可以通過光學變焦來抓拍遠處的風景，就算是拍月亮都不在話下。今天就給大家推薦三款，帶有潛望式長焦鏡頭手機，看看有沒有你喜歡的。

▼▼▼▼三款潛望式長焦鏡頭手機▼▼

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1）小米12S Ultra

作為業內首發搭載了一英吋大底傳感器的手機，引起了手機圈和相機圈不小的轟動。而且小米12S Ultra還搭載了徠卡（Leica）專業光學鏡頭。不少人開始質疑，手機是不是真的能取代相機了？

論拍照，小米12S Ultra的實力在常規場景下與相機的差異感知並不明顯，它後置5000萬像素的IMX989主攝+4800萬的超廣角鏡頭+4800萬的潛望式長焦鏡頭，支援5倍光學變焦和120倍數碼變焦。每一顆鏡頭都是頂級規格。而且直出畫面有很濃的徠卡德味，不論是畫質、對比度還是色彩的呈現，都有非常強的感染力，攝影小白都能拍出大片的既視感。有了小米影像大腦技術的加持，閃電連拍每秒能出30張照片，抓拍運動的物體又快又穩。買不起徠卡相機，整一個小米12S Ultra還是非常吸引的。

2）vivo X90 Pro+

同樣是搭載了一英吋IMX989的大底傳感器， vivo X90 Pro+與小米12S Ultra的區別主要在於色彩的調校上， vivo X90 Pro+合作的相機廠商是蔡司，與徠卡風格迥異。從硬件層面來看，vivo X90 Pro+多了一顆50mm的大光圈人像鏡頭。

核心配置上有自研的V2芯片加持，後置四攝，5000萬像素的IMX989主攝+4800萬的超廣角鏡頭+6400萬的潛望式長焦鏡頭+5000萬像素的大師定焦鏡頭。焦段的覆蓋非常全面，支援3.5倍光學變焦和100倍數字變焦。無論是拍人還是拍自然風光都很驚艷。尤其是暗光場景下，瞬間化身夜視儀，精準補抓微光，噪點控制的也很不錯，畫質非常純淨。另外 vivo X90 Pro+還加入了蔡司耀斑人像，模擬了蔡司最經典的電影鏡頭，影調非常之高級。

3）華為Mate50 Pro

華為在拍照方面一直都沒讓大家失望過，與上面兩款手機不同的是，華為這次沒有選擇與專業的大牌相機廠商聯名，而是搭載了自研的XMAGE影像系統，自成一派新風格，整體表現同樣不俗。

它後置三攝，5000萬像素的超光變鏡頭+1300萬超廣角+6400萬潛望式長焦鏡頭。尤其是這顆超光變鏡頭相當吸睛，從f1.4到f4.0，支援十檔光圈自動調節，虛實結合的比其他手機通過算法得到的效果要更有層次更自然，拍人物非常出片。高達200倍的變焦範圍，即使是千米之外的風光，都能盡收眼底。另外升級後的超級夜景模式，在暗光場景下也能拍出大片的氛圍感，給人眼前一亮的感覺。

總結，以上三款手機目前在拍照方面的表現都屬於第一梯隊水平。出門旅遊帶上一部好的拍照手機，一定會給你的旅途增添滿滿的回憶。不知道您更喜歡哪一款呢？

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