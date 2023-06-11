Nikon/Fujifilm/Canon/Sony｜高性能新無反相機4選　你會揀邊款？

最近一段時間，無反相機市場可謂熱鬧非凡，多款新機上市給了喜歡攝影的朋友新選擇。這些新無反相機在性能上都有著不錯的表現，值得大家關注與選購。今天我們就來給大家詳細介紹一下。



▼▼▼高性能新無反相機4選▼▼▼

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1）Nikon Z 8

Nikon Z 8搭載了約4571萬有效像素的全畫幅圖像傳感器，以及EXPEED 7影像處理器。相較於EXPEED 6處理器在速度上快約10倍。高像素大尺吋傳感器為Z 8的高畫質表現提供了基礎，而高速度的影像處理器，則讓Z 8在諸如高速連拍、對焦等性能上更加出眾。

Z 8提供了與Z 9相當的主體檢測和自動對焦性能，可以檢測人（眼睛、面部、頭部、上半身）、狗、貓、鳥、汽車、摩托車、自行車、火車和飛機。除此之外還增加了專用飛機檢測模式，在拍攝飛機時可以提供更好的額檢測和跟蹤性能。另外，Z 8還支持-9EV下的自動對焦（AF-S、中心位置情況下），可以讓用戶在光線昏暗甚至是月光下也可以進行自動對焦操作。

在只記錄JPEG並使用高速存儲卡的情況下，Z 8最高可以進行120張/秒的超高速連拍（FX格式1100萬像素），當然也能進行60張/秒（DX格式1900萬像素）和30張/秒（FX格式4500萬像素）的拍攝。而在JPEG+RAW情況下，可以進行約20張/秒的速度進行連拍，連拍續航超過了1000張。

而為了保證在連拍時，始終可以看到被拍攝的高速主體，Z 8取景器不會出現黑屏情況，可以讓你更順暢的捕捉 高速運動畫面。 Z 8機身內置了5軸VR減震機構，並可以與尼克爾Z鏡頭中的2軸VR減震功能結合，實現最高約6檔的防抖效果。

Nikon Z 8能夠錄製4K UHD 60P影片，最高可錄製125分鐘，還能夠錄製約90分鐘的8K UHD 30P影片。可以內錄高品質的12位N-RAW和ProRes RAW HQ以及10位ProRes422 HQ和H.265影片。而在拍攝影片時， Z 8的智能對焦系統可以識別多種拍攝主體，並始終鎖定焦點。 Z 8還能夠在-5和+5範圍內調節對焦速度，實現更加靈活的影片對焦。在影片拍攝時，不僅有機身5軸防抖+鏡頭2軸防抖來保證畫面穩定，而且還可以使用電子VR防抖來輔助，甚至可以實現邊走邊拍的要求。 Z 8還支持感光度微調功能，可以以1/6EV來進行更加平緩的ISO調整。

Nikon Z 8配置了4軸水平、豎直可翻折屏幕，在照片拍攝和影片錄製時，都可以提供更方便的取景體驗，讓用戶在非常規角度取景時更加從容。型號為MB-N12豎排手柄，可以容量兩塊電池續航時間延長約1.8倍。並支持熱插拔功能，中途取下一節電池依然可以使用。

2）Fujifilm X-S20

Fujifilm X-S20無反相機搭載2610萬像素背照式傳感器「X-Trans™ CMOS 4」和高速圖像處理引擎「X-Processor 5」，輕鬆成就非凡畫質。本機型配備X-S系列標誌性的大手柄，有效提高手持相機時的穩定性，並引入新一代大容量電池，充滿電情況下可拍攝約750張照片。

機身小巧輕便，重量僅為491g。內置的五軸機身防抖(IBIS)機制更是為X-S20賦予了高達7檔的防抖補償。基於AI的對象檢測自動對焦功能可以檢測到動物和汽車，讓自動對焦性能更出色。

X-S20支持使用內置存儲卡拍攝6.2K/30P 4:2:2 10-bit影片，並設有一個用於連接外部配件的3.5mm麥克風/耳機插孔，可應對多種影片錄製需求。另外，在X-S20新推出的Vlog模式下，用戶還可以使用多功能三腳架手柄TG-BT1輕鬆拍攝Vlog。

X-S20配備了19種膠片模擬模式，包括高飽和度和色調柔和的「Nostalgic Neg.懷舊負片」。用戶可以根據不同拍攝對像類型和場景來選擇膠片模擬預設，就像選擇攝影膠片一樣。

X-S20配備236萬像素電子取景器和184萬像素後置液晶顯示屏，前者放大倍率達0.62倍，後者則採用可變角度結構，支持不同角度定位，讓自拍更愜意。搭配多功能三腳架手柄TG-BT1時，更可輕鬆製作Vlog。

3）Canon EOS R50

時尚的外觀是EOS R50受到年輕人喜愛的重要原因之一，除了常見的黑色機身外還有更加時尚的白色機身。 EOS R50機身線條柔和平緩，整體給人的感覺圓潤可愛。 R50機身設計緊湊，體積僅有116.3×85.5×68.8mm，甚至單手就可以輕鬆托起，而329g的機身重量也可以稱得上輕盈，它也是目前EOS R系列機型中最輕便的產品。

EOS R50配置了一枚2420萬有效像素的APS-C畫幅傳感器以及DIGIC X影像處理器，兩者的組合可以為用戶帶來優秀的成像畫質。誠然APS-C畫幅的機型在畫質表現上確實無法和全幅機相比，但是在絕大多數拍攝情況下，都可以為用戶帶來優秀的畫質表現。

除了拍攝照片以外，EOS R50還可以當做一台輕巧的Vlog器材使用。它支持無裁切6K超採樣4K 30P短片，可以呈現更多細節。除了4K影片外，EOS R50還具備FHD 120P升格影片拍攝。

EOS R50搭載了第二代全像素雙核自動對焦系統，可以快速、精準的進行對焦操作。而「EOSiTR AF X（智能追踪和識別系統）」，可使EOS R50檢測識別包括人物、貓、狗、鳥、摩托車或汽車在內的多種被攝體類型，並可自動檢測識別，對焦追蹤。

EOS R50在電子快門下連拍速度高達15張/秒（自動對焦/自動曝光追踪），在面對高速運動場景下可以記錄下瞬間的精彩，從一眾照片中找到自己最滿意的一張。

另外這款相機還配置了可以270°翻轉並支持觸控的屏幕，不僅方便用戶取景、自拍，而且還可以像使用手機一樣，觸控選取對焦區域、調整拍攝參數和菜單選項，進一步降低了上手難度。

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4）Sony ZV-E1

Sony ZV-E1搭載了1210萬像素的全畫幅背照式CMOS圖像傳感器，以及BIONZ XR影像處理器。雖然這枚傳感器的像素水平以現在的眼光來看並不算高，但對於錄製4K超高清影片來說是足夠用了。像素不是特別高因此同樣傳感器面積的情況下，單個像素面積更大且像素與像素之間的干擾更少，可以帶來更加優秀的畫質表現。Sony ZV-E1可以實現15級+動態範圍以及高達ISO 409600的感光度性能。

ZV-E1支持4K 60p影片拍攝，並可通過後期升級獲得4K 120p/FHD 240p，實現最高5倍的4K慢動作流暢影片，為創作提供更多的表現形式。當採用4K 60p XAVC S-I格式在S&Q模下拍攝影片時，高達600 Mbps（4:2:2 10-bit、H.264、All-I）比特率可記錄出色的影像畫質。

對於影片拍攝來講，器材的對焦性能是至關重要的。 ZV-E1搭載了AI智能新品，該晶片具備先進的主體實時識別功能，可智能預判和處理人的身體姿態信息，不僅可以識別眼睛，還可以高精度識別身體和頭部，即使人物背對相機也能輕鬆鎖定並跟蹤。 AI智能晶片甚至可以區分不同姿勢的多個對象，進一步提升了對單一人臉的識別性能，即使在側臉或是處於陰影、逆光等複雜拍攝環境也可實現穩定可靠的跟蹤。 AI智能識別的主體還包括動物、昆蟲、汽車、火車和飛機等七種類別，為用戶拍攝照片和影片都提升了靈活性和可靠性。

ZV-1機身內置的５軸防抖系統與陀螺儀傳感器相結合，能夠實現5級防抖效果，即使搭配不具備防抖功能的Ｅ卡口鏡頭進行手持拍攝，也能輕鬆獲得清晰穩定的影像。動態防抖增強模式比以往型號的防抖增強模式效率高出約30%，讓用戶在移動中也可以獲得流暢穩定的影片畫面。

ZV-E1具備便捷的電影感Vlog設置，可一鍵創建具有故事感的畫面效果。通過選擇5種Look(風格)和4種Mood(氛圍)拍攝電影感Vlog影片，輕鬆實現理想的電影感效果。

ZV-E1是目前Sony 最輕、最小的全畫幅無反相機，不僅方便用戶攜帶而且在使用時也更加輕鬆，機動性很強。配合出色的影片防抖性能，手持拍攝也可以獲得很好的畫面穩定性。 ZV-E1配置了側翻式觸控屏幕，可以讓使用者輕鬆取景拍攝，自拍也完全沒有問題。觸控的操作方式，極大的降低了上手難度，新用戶也可以在短時間內掌握相機操作方法。

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