FENDI 2024春夏男裝極貼地？與建築大師隈研吾合作　體現匠人精神

稍早 FENDI 2024 春夏男裝大秀登場， 本季大秀於 Tuscany的皮革工廠廠房內舉辦，融入大量工裝風格，將職人、匠人精神結合時裝設計，展現趣味並富新意。



更與日本建築大師隈研吾合作設計的獨家系列配件，成為本次大秀的另一亮點。

FENDI 2024 春夏男裝系列一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

FENDI 2024 春夏男裝系列釋出！

除了服裝呈現典雅的風格外，配件也是一大重點，以 FENDI KENGO KUMA 項目為重點，這是意大利與日本之間展開的一次全新藝術對話，將隈研吾的建築原則用於 Peekaboo、Baguette Soft Trunk 手袋和 FENDI Flow 運動鞋上，這些產品將採用傳統和紙、編織竹子、白樺樹皮和Tuscany橄欖木製成。

同場加映：FENDI夏日限定星座系列登場 Peekaboo手袋、串珠Baguette極細緻（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

看到本季有不少令人眼睛為之一亮的手袋，從柔軟的編織籃子和打結緹花「午餐」包，到拉菲草纖維刺繡週末包及帶有亮色工具印花圖案的硬質 FF 行李箱，採用用植物染色紡織品、壓紋皮革「鱗片」和錯視圖案印花的新款Baguette 和 Peekaboo 包，出現結構和解構包型。採用粒面皮革的新款極簡風格小包 FENDI Chiodo。

同埸加映：LV By The Pool系列 Monogram刺繡棉布手袋、涼鞋、草編帽必搶！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 27

不過說到最吸睛的莫過於，印有 FENDI 字樣的咖啡提袋以及滿版老花圖案的咖啡置物袋，和鑰匙造型的耳環，十分有趣。如果真的發售，不知道大家會想入手嗎？歡迎留言與我們分享。

延伸閱讀：

慟！ Born x Raised 主理人突車禍逝世，細節爆棚的 Nike SB 聯名鞋款將取消發售！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】