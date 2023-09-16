《史力加》X Crocs新聯名膠鞋登場！耳鼻配件、毛絨後踭誠意十足

JJJJound 因充滿氛圍的 Moonboard 令人為之著迷，亦使其旗下單品都被內行人視為「小眾」代表，雖然早先與 Crocs 的合作設計僅於提環注入凸面「Logo」表明身分，掀起一波「敷衍」聲浪。



但這並不意味著會阻擋善於創造話題的 Crocs 繼續前進，日前，品牌便接續公開企劃推出《史力加 Shrek》聯名鞋款新作。

《史力加》X Crocs全新聯名洞洞鞋亮相！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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《史力加》x Crocs Classic Clog 全新聯名鞋款即將登場

Crocs 經典 Classic Clog 的洞洞鞋面特色，對於人們來說存在著一定的「玩味性」，每個人都可以通過自選零件賦予獨特的裝飾美學。而品牌也深知自家產品的潛能，此番便「大開腦洞」的以經典動畫主角《史力加》為題，將全鞋色彩換成綠色調，並用模具打造其耳、鼻細節，最後於活動提環注入毛絨服裝細節收尾，看起來相當可愛。

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《史力加》x Crocs Classic Clog 全新聯名鞋款，目前官方尚未透露確切販售日期，僅知售價為 $60 美元，感興趣的朋友不妨留意緊密官網消息。

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