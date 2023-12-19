G-SHOCK最新MT-G碳纖配彩虹IP手錶　不鏽鋼幻彩錶殼詮釋城市夜景

CASIO 卡西歐G-SHOCK旗艦系列MT-G有新血加入，這次品牌融入科技感十足的碳纖維材質，運用材質特性延續品牌特有的色彩美學，新作MTG-B2000YR除了重量104公克相對輕盈之外，它還反映出城市夜晚絢爛霓虹景色的設計概念，五光十色的造型超級吸睛。



MTG-B2000YR採用雙層碳核心防護構造，錶殼由碳與多彩的玻璃纖維堆疊製成，錶殼與機芯之間則用碳纖維強化樹脂做為緩衝保護媒材。G-SHOCK不只藉由彩色碳纖維錶殼象徵城市夜晚俯拾即是的絢爛燈光，包括不鏽鋼錶圈同樣呈現出七彩幻變光澤，魔幻的光澤感與彩色碳纖維錶殼的色彩層疊相互輝映，讓人大飽眼福。

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品牌在製作錶圈時，先將鋼材進行切割和拋光，接著再進行蝕刻後施以彩虹IP處理，使其的金屬光澤跳脫印象中的銀白色調，而呈現鮮豔繽紛的顏色漸層效果。相對於錶殼的絢麗，手錶配置的樹脂錶帶反而含蓄地採用黑色調，如此一來佩戴者或旁人的視線更能自然聚焦在錶頭部分。

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手錶的面盤細節設計也同樣很大膽玩色，例如日期顯示以多種顏色表示，時標、時針、分針以及MT-G標誌也以彩虹色示人，為MTG-B2000YR所象徵城市絢爛霓虹夜景增添畫龍點睛的作用，閱讀時間可以順便欣賞豐富色彩，佩戴者的心情也會跟著明亮起來。

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MTG-B2000YR機芯蘊含Tough Solar太陽能電力系統、世界六局電波時間校準訊號與Bluetooth®藍牙連線功能，一旦手錶與智慧型手機配對後，透過專屬App便能主動把手錶調整到正確時間。而身為G-SHOCK旗艦系列，手錶的鏡面材質為防刮抗磨損的藍寶石水晶也是很合理的配置，其他G-SHOCK手錶該有的功能與機能如防水200米、鬧鈴以及計時碼錶等，MTG-B2000YR通通都全包了，好用又實用這已經品牌手錶向來的普遍評價。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK MT-G新作碳纖維加彩虹IP不鏽鋼錶殼 五彩繽紛詮釋城市活力夜景】