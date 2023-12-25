EDIFICE x HONDA推新聯名手錶　錶面、錶帶充滿Type R影子超熱血

CASIO 卡西歐的支線EDIFICE繼續燃燒熱血賽車魂，品牌與日本汽車品牌HONDA再度合作，此次雙方打造的新品ECB-2200HTR靈感是從HONDA的Type R車型獲得，從手錶鮮明的造型設計，讓人一見就能聯想到它的創作淵源。



ECB-2200HTR的基礎來自EDIFICE ECB-2200，錶殼採用強化碳纖維樹脂製成，因此手錶除了堅硬耐操之外，還兼有輕盈的佩戴感受。至於錶帶方面也展現出品牌的用心，EDIFICE團隊精心選擇與Type R車款內裝相同的Alcantara材質製作錶帶，配色表現出賽車場上令人耳熟能詳的Championship White，另外錶帶扣環更是不藏了分別印上和刻上Type R和HONDA的標誌，這部分的銀色配黑色與車款的車牌部分遙相呼應。

EDIFICE x HONDA ECB-2200HTR手錶

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至於手錶面盤部分也是充滿值得挖掘的細節，例如面盤飾有蜂窩狀圖案，一看就讓人想到Type R車頭的進氣格柵，12點方向還直接掛上一枚Red H紅色HONDA Logo，這可是自經典RA272賽車移植到Type R的識別特徵之ㄧ；而在9點方向的小錶盤方面與車款的儀表板有異曲同工之感，尤其EDIFICE團隊還分別使用紅色、白色刻度搭配黃色指針，讓人猶如坐在駕駛艙中一目了然。

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還有計時按把以及底蓋分別飾有R與Type R的Logo，明確的設計概念具體將雙品牌聯名的精神發揮到極致。除了搶眼的跑格外型，ECB-2200HTR的功能性也不在話下，包括藍寶石水晶玻璃鏡面、Tough Solar太陽能充電系統、Bluetooth®藍牙連線功能等，確保手錶動力無虞以外，顯示時間的精準度同樣讓人超放心，而雙重LED照明功能進一步鞏固手錶的實用性不受環境光線影響，取得正確的時間資訊不分白天黑夜。

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ECB-2200HTR的錶盒外包裝看似低調，卻也完全承襲雙方聯名的基因，以黑底為主的盒身印上紅色或白色的EDIFICE、HONDA，以及Type R Logo，一入手手錶的當下，看到錶盒的熱血風格，絕對能讓人感到衝勁十足，忍不住要戴上手錶迎接生活中的大小挑戰。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：卡西歐EDIFICE再度攜手HONDA 全新聯名錶以Type R為設計靈感】