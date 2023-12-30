(G)I-DLE Minnie 5款Miu Miu手袋推薦　仿舊肩背包、軟皮Pocket袋

南韓超人氣女團 (G)I-DLE 當中的泰籍成員 Minnie 也以獨特風格和個人魅力，受到許多粉絲的喜愛。不僅如此，Minnie 過人的時尚品味也備受推崇，不只是許多時下年輕女孩爭相模仿的對象，還被 Miu Miu 相中受邀成為品牌大使。



Minnie 也時常透過 IG 和大家分享日常生活與穿搭。今次小編就為大家整理了 Minnie IG 上曝光度極高的幾款包包，提供給大家作參考。

Minnie 同款精品包4大推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Miu Miu 仿舊手拎肩背包

Minnie 這次搭配的正是 Miu Miu 推出仿舊手拎肩背包，其以義大利小牛皮製成，加上仿舊渲染的風格以及金屬圓環扣點綴，讓包款呈現出彷彿經過時間洗禮的舊物感，喜歡 Vintage 的朋友不妨可以參考一下。

2. Miu Miu Arcadie matelassé 納帕皮革手袋

Minnie 這次搭配的包款，正是近年相當搶手的 Miu Miu Arcadie matelassé 納帕皮革手袋，其主要以 Miu Miu 標誌性的 matelassé 納帕皮革製作，搭配金屬細節，營造出時尚典雅的風格，且品牌推出各種不同的配色和尺寸提供給消費者選擇，不論什麼風格都能輕鬆駕馭。

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3. Miu Miu 納帕軟皮 Pocket 手袋

Minnie 身上揹的正是 Miu Miu 新款納帕軟皮 Pocket，雖然包包本身體積不大，但外觀加上繁多口袋裝飾不僅可以增添包包的層次感，同時也增加了實用性。值得注意的是， Minnie 這次選擇的是大家比較不敢搭配的亮黃色包款，看似難駕馭，但其實非常好搭配。

4. Miu Miu Arcadie matelassé 納帕皮革手袋

Minnie 這次身穿卡其色 Miu Miu 套裝，搭配 Miu Miu Arcadie matelassé 納帕皮革手袋，以立體紋理搭配金屬字母標誌點綴，呈現精緻優雅的樣貌。再搭配可調節、可拆卸式的肩帶設計令手袋更為百搭、實用。

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5. Miu Miu Arcadie 皮革手袋

Miu Miu 經典 Arcadie 皮革手袋，以輕質襯墊設計讓手袋看起來更飽滿，加上金屬五金配件飾面點綴，讓包款更添層次。值得留意的是，Minnie 搭配這款「Tiffany 綠」 Arcadie 皮革手袋，可愛粉嫩的配色，相信沒有女生可以抗拒吧？

以上就是我們為大家整理出 Minnie 搭配收藏的包款，提供給大家參考，不知道大家還想看到哪一位女神的私藏包包，也歡迎留言與我們分享。

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