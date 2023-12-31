嚴選10大國際露營品牌　北歐最頂級戶外帳篷、台灣老牌充氣床必備

平時生活在都市裡，難免會想暫時遠離人群，踏出大自然感受生活，也讓越來越多人開始接觸露營；每個人習慣的紮營地點各有不同，營地需要不同裝備，所以在露營前請先了解一下要帶什麼露營用品，這樣才能讓你好好享受戶外放鬆的氣息。



露營的品牌真的很多，有人追求顏值高或是耐用度要好，要不然是希望價格相對平價，這次我們挑選了國內外 10 個露營用品品牌，並劃上每個品牌的重點，讓你聰明入坑，選到你所期望的裝備。

10個國際露營品牌推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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日本戶外品牌

注入職人細膩的精神

亞洲的服裝、生活趨勢，可以說都是由日本作為領頭羊，而且在充滿機能性的戶外品牌中，這些代表著日本職人精神的品牌，印有 Made in Japan 的認證的產品，幾乎就是高品質的保證。

snow peak

被譽為日本露營屆的LV

創立於 1958 年，最初是一個在日本新潟縣金屬批發商，因為創辦人 山井幸雄 是位熱愛山岳的登山家，在當時市面上找不到想使用裝備，所以自己開始設計岩釘與冰爪，推出後也獲得市場上的高度評價，故造就了日本露營經典品牌 Snow Peak。

Snow Peak 產品包含了戶外所需的各個方面，包括服裝、桌椅、爐具、帳篷等裝備，而其品牌以“人生就是野營 ”為口號，造就了露營裝備的高耐用度，及鈦金屬輕量設計，也讓 Snow Peak 有了露營界的 LV 美名。

CAPTAIN STAG®

日本露營界的國民品牌

在日本 CAPTAIN STAG® 是如同 uniqlo 一般的全民性戶外品牌，最初創立於 1967 年珍珠金屬有限公司，主要製作家用的廚具與餐具，直到 1976 年創始人 高波文雄 受到美國户外燒烤爐啟發，便打造日本製作首款家用燒烤爐，開啟了戶外裝備品牌路線。

品牌除了戶外爐具外，產品品類拓展到帳篷、爐具、戶外桌椅傢俱、睡袋、露營燈具等各種配件，成為全方面的戶外裝備品牌，每年不斷推新，滿足每個戶外愛好者的需求。產品豐富、價格親民、注重產品實用性，也成為日本戶外國民品牌。

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美國戶外品牌

科技與商業性完美結合

全球戶外機能面料商 GORE-TEX、POLARTEC、PRIMALOFT、杜邦等，幾乎都是美國公司品牌，故也連帶戶外品牌的發展，與其他地區更擅長結合最新科技和生產力，讓美國戶外品牌成為科技與商業完美結合的典範。

THE NORTH FACE

戶外風潮的引領者

成立於 1966 年的 The North Face，由兩位熱愛登山的年輕登山者在美西舊金山創立，以創新技術投入在生產專業戶外服飾與配備，直到 80 年代末期，The North Face 已成為全美高機能戶外服裝、睡袋、背包與帳篷等戶外全面性品牌，成為不少世界性探險隊、極限運動選手、極地探險家等的選擇。

說到 The North Face 裝備的品質，他們在 1976 年便成立了品質控制實驗室，專門用於材料測試，研發適合不同戶外環境、滿足各類需求的材質及面料；並且每一件產品都需要經過嚴格的運動員實地測試、精進設計。

Coleman

超過百年的戶外品牌

做為美國百年戶外品牌 Coleman，從 1901 年打造出世界第一盞手提式氣化燈開始，至今已在戶外用品界耕耘了 120 幾年，成為戶外裝備的領導者，現已是銷售世界第一的戶外品牌。

Coleman 經典的燃油汽化燈，被美國政府指定為家庭應急裝備中唯一照明類產品，旗下多樣產品線，也包括燈具、爐具到天幕、充氣床、戶外傢具、隔溫系列等超過一萬個品項，受到廣大戶外玩家們的熱烈追捧，成為了野外活動的最佳拍檔。

MSR Mountain Safety Research

專注每個登山安全的戶外品牌

創立於美國西雅圖 MSR 的創辦人 Larry Penberthy 不僅是一位設計工程師，也是一名登山好手，所以也對戶外用品的安全性和可靠性要求極高，品牌名稱來自 MOUNTAIN SAFETY RESEARCHMSR 的縮寫，正是含義為 “山地安全性研究”。

MSR 的產品線包括帳篷、登山杖、滑雪用具、爐具及水壺等各種野營裝備。MSR 的每件產品的質量、安全性、環保系數都是同產品中的佼佼者，尤其是安全標準，往往超出其他同行甚至國際標準。

Chums

鮮明可愛配色的戶外品牌

1983 年由創辦人 Mike Taggett 從朋友愛犬的名字為靈感，在美國猶他州創立CHUMS 品牌，雖然原起於美國，但卻在日本大受歡迎，那具辨識度高的色彩及趣味性，散發著 “日系潮流戶外” 感，兼具了顏值及實用度。

CHUMS 的產品線涵蓋服饰、包袋、帳篷、桌椅、到杯具、收納箱戶外配件等，搭配大膽鮮豔的紅品牌色，也為品牌增添了一絲活力，產品融合了美式的活力，又符合亞洲人審美的城市戶外設計。

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歐洲戶外品牌

具有悠久戶外歷史

歐洲作為戶外運動的發源地，而特別是北歐，雖然佔地不大，卻出產了不少全球性的戶外品牌，而且基於北歐極簡設計，和因為嚴寒氣候所需的強大機能性，需要打造精良的裝備才能承受嚴峻環境的考驗，北歐戶外品牌也成為頂級的象徵。

Tentipi

北歐最高品質尖頂帳代表

創立於 1989 年，生活在瑞典小鎮的 Bengt Grahn，因為受到斯堪地納維亞半島原住民 Kata小屋的啓發，創立了生產錐形帳的品牌，隨著全球業務發展，2005 年品牌更名為 Tentipi，直到至今已是北歐頂級的戶外帳篷品牌。

招牌的「天王帳」，以低调的大地色、單跟帳杆支撐的尖頂帳，好搭設、穩固、四季皆宜的特性，其中最大的亮點是獨創的通風系統，能保持帳篷內通風，還可在帳篷内生火取暖，讓許多用過的人都說：「用過Tentipi，真的很難再找到替代的帳篷了！」。

THULE

瑞典頂級車用戶外品牌

或許相對上面幾個品牌，來自瑞典的 THULE 稍微少一些人熟識，但創立於 1942 年的 THULE，在戶外車用品領域，其製作品質受到非常多人讚賞，也是業界囊括幾乎為所有品牌車型的，提供完美車頂架組合的品牌。

而 THULE 除了為熱愛戶外活動提供車用載裝備全品類商品外，其產品線也包含嬰兒推車及兒童座椅與後拖車等配件，以及各式旅行袋，而日前余文樂也特別出席台灣品牌公開快閃店活動，提到自己也十分欣賞品質優異的 THULE。

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台灣戶外品牌

更適合台灣氣候的後起之秀

台灣作為一個海島國家，收到四面八方的文化衝擊，隨著戶外運動傳入，本土品牌也利用為各大國家代工累積下來的實力，打造針對台灣的環境氣候及使用習慣打造許多適性獨有的商品，也逐漸成為戶外品牌中後起之秀。

OutdoorBase

台灣老字號的戶外品牌

自 1997 年成立至今，OutdoorBase 為台灣老字號戶外品牌，一直以來都不斷的研發改良創新、並秉持著嚴格的製作品質，致力打造最適合台灣氣候的露營裝備。

一開始開發了「獨立筒氣柱充氣床」打破大家對露營睡不好的迷思，打開知名度，而隨後研發的可有效阻隔陽光 98% 的 Polar Night™科技材質，讓旗下得彩繪天空帳篷成為熱銷產品，OutdoorBase 也受到日本露營的歡迎。

OWL CAMP

使用台灣機能紡織技術打造的品牌

具有 20 多年生產經驗的布料紡織公司，OWL CAMP 利用了本身對於布料專業，加上對露營熱忱以及經驗，故打造屬於台灣技術的戶外品牌。

素材從牛津布，印花布，提花布，丹寧布等材質製作椅布，加上選用航太工業等級鋁合金管材，提供品質優良的台灣産品，並採用意大利Kiian Digital品牌的墨水供應商，通過歐盟認證，在生產過程中減少對環境的污染及身體的刺激，提供露營或戶外活動愛好者更多選擇。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】