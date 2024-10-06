以色列殺紅了眼！　簡直是魔鬼｜加沙戰爭一周年

中東，已經殺紅了眼。炸彈，比煙花還要密集。

以色列F-35戰鬥機發射六枚導彈的襲擊伊朗駐敘利亞大使館，以色列在德黑蘭製造暗殺事件襲擊哈馬斯武裝組織領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh），製造傳呼機爆炸、對講機爆炸這些恐怖案例，更是一不做二不休，炸死了真主黨傳奇領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）。真主黨領導層，幾乎被以色列一鍋端。還定點清除了哈馬斯在黎巴嫩領導人阿布·阿明（Fatah Sharif Abu Al-Amine ），連帶他的妻子、兒子和女兒……真主黨領導層，幾乎被以色列一鍋端⋯⋯

伊朗方面10月1日雖然半年來第二次以大量導彈直接攻擊以色列本土，但在美國的支持下，以色列似乎沒有遭受重大損傷，總理內塔尼亞胡更有了拉攏拜登當局支持向伊朗強硬報復的藉口。中東大戰可算是一觸即發。

自去年10月以來，以色列在加沙發動的襲擊已造成超過41000人死亡，近10萬人受傷。以色列戰機正在對黎巴嫩展開不間斷的轟炸。以色列還不罷休，連日來又派數十架戰鬥機，遠程加油奔赴襲也門，對胡塞武裝據點展開猛烈轟炸；以色列空軍還持續緊集空襲黎巴嫩全國各處，並開展了地面入侵⋯⋯用以色列總理內塔尼亞胡的話說，在伊朗或中東，沒有以色列「長臂」不能觸及的地方。

這些數字並不能反映出真正的慘狀。在這場戰爭中，以色列不僅對哈馬斯、真主黨的軍事目標進行打擊，加沙地帶的電廠、醫院、學校、清真寺、媒體機構、政府大樓等民用設施都是目標，更對平民和難民營進行無差別轟炸，濫殺無辜。聯合國人權事務辦事處很早就表示，以色列的空襲可能構成戰爭罪，並呼籲雙方停止暴力。以色列在這輪以巴衝突中是下死手的，非常殘忍。

他們不僅違反了國際法和人道主義原則，還對巴勒斯坦人民實施了種族清洗和滅絕。他們的行為已經超出了正常的戰爭範疇，而是一場有預謀的血腥屠殺。而如今，戰爭在不斷外延。

在以色列以殺人為目標的屠刀下，又將有無以數計的平民、婦女和兒童倒在血泊之中。 以色列為什麼要對手無寸鐵的平民、婦女和兒童大開殺戒？為什麼反反覆覆對醫院、難民營發起攻擊？他們給出的說辭是醫院、難民營中藏有哈馬斯成員。從前期以軍對加沙醫院佔領後公布的情況看，這極而言之只能是以色列的一種猜測。退一萬步說，就算醫院、難民營、救護車、學校中真藏有哈馬斯的成員，武裝到牙齒的以色列軍隊就可以對這些地方進行無差別轟炸而根本不顧及在此的病人、學生、婦女、兒童和平民的生命安全嗎？就能成為以色列狂轟濫炸的藉口嗎？如果真的是這樣，那還要什麼國際法？如果真的是這樣，哪裏還有美西方不斷標榜的人權、公理和正義？假設人們認為以色列或者美國有恐怖分子，是不是就可以對以色列或者美國進行轟炸打擊？這種理由該是何等的荒唐？

跟「温柔」的俄軍相比，以色列軍隊簡直是殘暴無比。在戰爭倫理上，俄軍和烏軍確實更好一些，更講規矩一些。儘管俄烏戰爭上也發生了不少涉及平民傷亡和損失的悲劇，但俄烏雙方軍隊在總體上符合交戰規則。例如不拿平民當肉盾，積極開通人道主義走廊，讓平民離開戰區，儘量避免襲擊平民。然而，以色列下手就是持續的無差別的狂轟濫炸，這種打法是極為殘暴的。以色列完全無視平民的死活。就是傳統的歐美殖民地戰爭的殘酷打法，趕盡殺絕，壓迫到死。以軍的狂轟濫炸等做法是受到日內瓦戰爭公約所唾棄的。

為什麼以色列會如此殘暴，而俄羅斯會如此克制呢？答案很簡單，那就是美國。美國是中東戰爭的幕後黑手，他不希望這裏太平，而是想通過挑起衝突來達到自己的利益。美國一直是以色列的最大盟友和支持者 ，向以色列提供了大量的軍事援助和外交保護 。美國不僅沒有譴責以色列的暴行，反而一再為以色列辯護，並阻撓聯合國安理會通過停火決議 。美國之所以這樣做，是因為他想利用以色列來牽制伊朗、敘利亞等中東地區的敵對勢力 ，並控制中東的石油資源和戰略通道 。

在現在這個世界上，唯一有可能制止以色列暴行的只有美國。如果沒有美國一以貫之的袒護和支持，以色列能一而再再而三地對聯合國、安理會決議嗤之以鼻？如果不是美國把強大的航母戰鬥群開到地中海為之站台，以色列敢對虎視在側的阿拉伯、伊斯蘭國家熟視無睹？如果沒有美國源源不斷的武器支援，以色列能毫不吝嗇地將炮彈像雨點一樣砸在加沙人民的頭上？有人可能會說，美國不是也一再強調要以色列注意平民安全嗎？殊不知美國人的這套說辭根本就不是說給以色列人聽的，而是說給全世界聽的！換句話說，美國是在為自己開脱罪責找說法、找台階，美以是在演雙簧。美國一再在安理會否決停火決議，一再單方面強調以色列的自衛權，一再增加對以色列的財政援助，包括總統在內的政要不斷到訪以色列以示支持。就是這樣，以色就可以將奪人性命的猛烈炮火扔到了加沙人民的頭上⋯⋯這正是美國的卑劣之處！這些全是鐵的證明！

1982年，以色列軍隊入侵黎巴嫩，並對貝魯特難民營進行了長達40個小時的屠殺。據倖存者描述，以色列軍隊毫無人性地屠殺平民，包括孕婦、兒童和老人。這場屠殺震驚了世界，被聯合國定性為「種族清洗」。

在過去的幾十年裏，以色列軍隊多次對加沙地帶進行軍事行動，導致大量平民傷亡。特別是在2014年的加沙戰爭中，有超過1800名巴勒斯坦人遭到殺害，其中八成為平民。此外，還有超過1萬多名巴勒斯坦人受傷。以色列政府為了控制加沙地帶的巴勒斯坦人，採取了修建集中營的措施。這些集中營通常被建在高牆之內，嚴格限制巴勒斯坦人的出入。同時，以色列還限制加沙地帶的物資供應，導致當地人民生活在極度貧困和飢餓之中。這種政策被許多人譴責為「納粹集中營」的翻版。以色列已經對加沙地帶實施了長達14年的封鎖和制裁 ，導致加沙地帶經濟崩潰、醫療危機、饑荒和水資源匱乏。

這一輪更是「血腥屠殺」，是如此令人髮指。終於連美國都看不下去了，然而內塔尼亞胡卑鄙到不惜戰爭擴大化，把美國「綁架」。看得見的是以色列又幹掉了多少「首領」，看不見的是一串串冰冷的數字。已經有多少亡魂倒在了以色列的炮火之下。最悲慘的是，這場戰爭竟然還在看不頭的繼續著。