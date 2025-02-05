從職場漫畫神作《島耕作》看日本經濟史　性騷擾欺凌曾是理所當然

《島耕作》系列於1983年開始連載，作品配合當時日本的社會，以團塊世代（戰後出生的第一代）為中心，從泡沫經濟前夕開始描繪上班族的真實生態，接著歷經失落的30年，直到今天。以下就來剖析刻劃在長達40年的長篇故事中所呈現出的日本經濟變遷與上班族的變化。



文：堀田純司（作家、漫畫原作者，代表作有《我和傲嬌和海德格爾》、《漫畫：妻子使用說明書》等）

商業漫畫的先驅

日本在最新的GDP排名上，被德國超越，下滑至第4名。但在20世紀中期到後期，日本躍升至世界第2，這樣的漲勢有一段時間受到世界矚目。為何當時的日本能夠成長呢？美國的社會學家傅高義在1979年發表的著作《日本第一：對美國的啟示》中指出了幾個理由，「帶來整體感的家族主義式企業經營」、「作為集團的學習意願」還有「以考試為前提的教育制度」。

說起來，過去的日本一直未曾大肆受到稱讚，甚至有不少人揶揄日本人利益至上主義的姿態，以及不尊重個體個性的風土是「只會模仿歐洲貨」、「只看重金錢的經濟動物」。日本人否定一枝獨秀，奉行集團主義，團結工作。過去也有人反諷這樣的制度是「日本股份有限公司」。也曾經有人開玩笑，說日本是「最成功的社會主義國家」。但這句話後來卻變成中國、中華人民共和國的形容詞，實在非常諷刺。肩負起這間「日本股份有限公司」的中樞，就是「上班族」們。這個詞的意思是以企業的正式員工身份工作的商務人士，但其中的語意卻跟現在不太一樣。

當時還習慣採用終身僱用制，並奉行年功序列（按照年資、職位決定位分）的人事制度。當時的人生範本便是：

只要從好學校畢業，在一間好公司上班，人生就高枕無憂了。

只不過，儘管公司能保障人生穩定，卻要求上班族們要把工作看得比私生活重要。穿著毫無個性的灰色西裝，每天搭上通勤電車前往公司。由於沒有餘力顧及私生活，常常冷落家人，以致在家中沒有容身之處。年輕人看了，大喊：「我才不想成為平凡的上班族！」比起穩定，他們更想追求自由。當時那種社會風氣，即使在日本，也不曾受到大肆讚揚。關於「上班族」也一樣，他們既有菁英的自尊，同時也帶著哀愁。

但就算是這種不起眼的領域，在漫畫的世界中，卻也能成為一種主要類型。這種故事沒有武打戲，也沒有賭命的冒險。開創了這種類型，並成為大長篇的作品，就是弘兼憲史的《課長島耕作》。

《課長島耕作》漫畫封面

身邊從不乏女性 從經理一路升到董事長 點圖放大看看超長壽日本職場神作《島耕作》的漫畫：

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「團塊世代」的泡沫前夕

《課長島耕作》在1983年於講談社《Morning》雜誌開始連載。隔年1984年，日經平均股價首次突破一萬圓。為了實現縮減對美貿易黑字，而簽訂《廣場協議》是在1985年。在80年代掀起狂潮的泡沫經濟，已經來到眼前。

主角是電機製造商大廠牌初芝電器產業的上班族——島耕作。雖然已婚，妻子卻對他的工作漠不關心。他們還有一個女兒。島耕作在第一話還是個專案經理，後來接到非正式通知，要升為課長。在這樣敏感的時期中，他卻與一名女下屬有不可告人的關係。

後來島耕作陸續升上部長、董事，最後爬上公司頂端，但他這時也只是個普通的上班族。這是一個為上班族量身定做，真正帶有哀傷色彩的角色。

島耕作生於1947年，80年代中期正好過了35歲。在日本，他被稱為「團塊世代」，生在戰後嬰兒潮世代。

以「嬰兒潮」來說，全世界對這個世代的評價也很微妙。先不論好壞，總之他們個性鮮明，而且貪婪。以社會風氣來說，職權騷擾和性騷擾都理所當然地管用，職場上也有嚴重的男尊女卑觀念。日本制定《男女僱用機會均等法》是在1985年，但想當然耳，勞動環境並不是一施行就能立刻獲得改善。

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不過島耕作並不是這個世代的典型。他擁有自由的價值觀，孩提時候開始，就有迎面反抗歧視的正義感。看似溫順，但到了關鍵時刻，也有與反社會勢力周旋的勇氣。而且也不是會職權騷擾、性騷擾的人。

他本來就很有桃花運，身邊常常可以看到女人的身影。感覺只要有人追求，意外地容易被牽著走。他成了董事後，還被狗仔跟拍到和女演員接吻，然後刊登在週刊雜誌上（當時他已經離婚，是單身，所以並未觸犯到公司內部的規範）。另一方面，他和女性之間的關係，也常在生意上幫了大忙。

正因為他的個性如此，當最後泡沫崩毀，日本進入「失落的三十年」，而且終身僱用制的慣例和年功序列制儼然成了過去時，他才能在這樣的情況下，以肩負新時代理想的商務人士身份嶄露頭角。

當他處於中間管理職的時期，將公司視為「自我實現的場所」，他並沒有不惜扭曲自己也要出人頭地的志向。然而，當他平步青雲，卻認為「只是我運氣好」。

他確實就像「來要錢的流浪漢其實是個大富翁」這樣，是個非常幸運的人，但絕對不只如此。如果是在上一個時代，大家就會說他「頭腦是很聰明，但太天真。沒辦法做到冷酷無情」，但這樣的他，當過去成功的經驗慢慢變得不管用，開始尋求新的經商範本時，卻變成兼具人情味和全球視野的人才，公司都搶著要他。

島耕作不只在國內經商成功，在中國和印度也獲得成功。最後終於登上大企業的頂端，成為漫畫世界中前所未見，「描繪一位大企業上班族經營者的真實樣貌」的漫畫。

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催生《島耕作》的支持者們

毫不留情的派系鬥爭，收購外國企業的熾熱攻防戰。與反社會勢力對決。與戀人幽會。只要用這種方式呈現，上班族的世界也可以很戲劇化。《島耕作》出現後，描繪上班族的作品便接二連三出現。

1985年在小學館《Big Comic》上開始連載的《小職員週記》（作：林律雄 畫：高井研一郎），完全就是散發憂愁的上班族們的加油歌，因此長期受人喜愛。

島耕作和山口六平太（《小職員週記》主角）在登場時，都已經是公司的中堅員工，不過1990年開始連載的《男人真命苦》（新井英樹）的主角卻是個菜鳥業務。他不管談戀愛還是工作都很笨拙，故事就是描繪他的成長樣貌。

1991年泡沫經濟崩毀，當「結構改革」成了日本社會的課題時，商務漫畫的世界中，跳出一個重量級人物——《上班族金太郎》（本宮宏志）。

1994年，這部作品出現在集英社《Young Jump》雜誌上，主角矢島金太郎有著異於常人的背景，他原本是飆車族老大。儘管在機緣巧合下，進入知名總承包商工作，第一項工作卻是削鉛筆。不過後來他和同事同心協力，並活用跨越公司藩籬的人脈，出乎意料地以上班族的身份，腳踏實地地在職場活躍。

90年代也出現一部名為《銀行佳人》（原作：周良貨 漫畫：夢野一子）的作品，描繪在巨型銀行工作的綜合職女主角。

經過90年代後，島耕作的資歷獲得成長，系列連載也從《董事》、《常務》、《專務》，最後成了《社長》、《會長（董事長）》，但日本社會的混亂依舊持續中。

進入21世紀後，人們提倡新自由主義式的「小政府」改革，然而勞動人口因此開始流動，社會分化也隨之擴大。過去象徵穩定的「上班族」也失去昔日風貌，取而代之成為特色的卻是黑心企業。《中間管理錄利根川》（原作：萩元天晴 漫畫：橋本智廣、三好智樹 協力：福本伸行）講述的就是利根川幸雄在代表日本的黑心企業帝愛集團工作，受剝削而苦惱的故事。

同時，「改革勞動方式」成為社會課題，現代開始摸索新的工作方式，人們對公司的要求也有了很大的變化。如今人們比起薪資待遇，比較重視好不好取得休假，以及彈性的工作時間。

隨著這樣的變化，漫畫中的商務人士形象也產生改變。有《一兆＄遊戲》（原作：稻垣理一郎 作畫：池上遼一）描述一個超任性的男人果斷踢掉大企業的內定，與一個陰沉的工程師為了獲得一兆美元而努力的故事。還有《STAND UP START》（福田秀）講述要將日本變成創業先進國，投資從沒在現有組織當中工作過的人才的故事。現在像這樣靠自己創造人生軌跡的角色，已經越來越活躍。

另外還有在講談社《KISS》連載的《無能之鷹》（はんざき朝未）等作品，女性雜誌也理所當然開始連載商務漫畫，並取得佳績。跟島耕作還在當課長的時代相比，或許也是一大變化。

往後商務漫畫想必會越來越多元。島耕作在令和之世，也以外部董事的身份活躍著。

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