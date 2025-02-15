麻布台之丘Azabudai Hills一日遊：teamLab、超近距離拍東京鐵塔

從東京麗思卡爾頓（The Ritz-Carlton）出發，穿越六本木的蜿蜒街巷。當抵達麻布台之丘（Azabudai Hills）的瞬間，眼前的光線突然被柔和的藤架曲線切割。



Heatherwick Studio設計的Garden Plaza入口像一座被綠植馴服的鋼鐵森林，這便是我對這座全球商業新地標的第一印象。這片「現代都市村落」由森大廈集團耗時35年、耗資6500億日圓（約328港元）打造，不僅以330米的森JP塔拿下日本第一高樓，更迅速成為了東京、乃至亞洲頂級富豪雲集之地。

外灘君實地探訪後，找到了為什麼。

東京麻布台之丘Azabudai Hills（外灘授權使用）

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330米天際線上的綠洲 藤蔓山丘與建築的共舞

從麻布台之丘花園看去，六本木區巍峨的塔樓此起彼伏如鋼鐵浪濤，安達仕、EDITION等熟悉的奢華酒店點綴其間。將目光從天空移向地面，鋼鐵森林的根基卻是一片烏托邦般的花園祕境。這片都市綠洲的誕生，源自於一場對「密度」的溫柔反抗。這片佔地8.1公頃的土地，曾被低矮建築與零散業態佔據，如今卻以「被綠色包圍的現代村落」為核心理念，將三座超高層塔樓與下沉花園、中央廣場、藤蔓般的公共空間融為一體。

走近它再看，「藤架」外廊以波浪般的弧線向兩側延伸，玻璃幕牆上爬滿綠植，陽光透過葉片在地面投下斑駁的光影。幾個來自不同國家的居民牽著一隻鬆弛感拉滿的小狗，從% Arabica緩緩走出。這場景像極了《銀翼殺手》（Blade Runner）中未來的某個切片：都市與自然並非對立，而是以某種精密的平衡共生。 漫步其中，彷彿置身於一座立體的未來之城，每一步都能觸碰到鬆弛與精緻的平衡，每一眼皆是自然與人文的共生。森JP塔的珠灰色玻璃帷幕牆在陽光下流轉著柔和的光澤，塔冠如蓮花般舒展，夜晚則在燈帶的勾勒下化身為一盞懸浮於空中的巨型燈籠。

低樓層的設計更顯匠心——英國設計師Thomas Heatherwick以「藤架」為靈感，以曲線交錯的建築外廊串聯起花園與廣場。中央廣場上，320種植物隨四季更迭，春日櫻瓣輕落，秋日楓紅浸染，冬日則覆上薄雪，成為都市人短暫逃離喧囂的「呼吸之地」。一位推著嬰兒車的母親坐在長椅上，望著孩子追逐廣場上奈良美智的雕塑《東京的森林之子》，輕聲感慨：

這裏不像東京，倒像一座被時間赦免的島嶼。

市集菜場與頂奢門市共榮

麻布台之丘的商業空間，是一場精心編排的感官饗宴。 Garden Plaza的低樓層匯集了愛馬仕（Hermès）、卡地亞（Cartier）、DIOR等奢華品牌，櫥窗陳列如藝術品般與建築曲線呼應。愛馬仕的店外牆覆滿綠植，彷彿從石縫中自然生長；寶格麗的珠寶在弧形玻璃幕牆的折射下，與窗外的東京鐵塔構成雙重璀璨。 這種「去符號化」的陳列，讓消費行為變成了某種沉浸式藝術體驗。而最令人流連的，是藤本壯介設計的「麻布台之丘Market」。這座佔地4000平方米的放射狀市集，如同一座現代版的江戶菜場。設計師的野心在此昭然若揭——他將4000平方米的市集設計成「倒置的山谷」，地面鋪著暖黃色木材，天花板上垂落數百盞球形吊燈，如同懸浮的螢火蟲群。

在麻布台之丘，時間可以被折疊成不同的維度。清晨，%Arabica的京都拿鐵在Tower Plaza的落地窗前氤氳出咖啡香；午後，teamLab無界美術館的光影瀑布中，孩童的笑聲與數字花瓣一同飛舞。

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傍晚，人們聚集在森JP塔33樓的Sky Lobby，手持一杯柑橘特寫，等待東京鐵塔披上金色晚裝。 站在這裏，玻璃帷幕外的東京鐵塔彷彿觸手可及。夕陽將鐵塔的鋼骨鍍上一層琥珀色柔光，塔尖的航空警示燈與東京灣天際線的霓虹遙相呼應，如同一串懸於暮色中的星鍊。人造光軌與自然暮色在330米高空悄悄交匯，將都市的尖銳稜角融化。

這裏的消費體驗充滿矛盾的美感──奢侈品店員從不迫切追隨顧客，超市收銀員會細心為草莓裹上防撞紙；就連收費的展望台也因人流控製而顯得從容。一位來自京都的遊客感嘆：

在東京從未如此鬆弛過，彷彿連時間都被綠意馴服了。

高端化和差異化成為麻布台之丘引進品牌的關鍵字，這使得它在強者如林的東京也依然獨樹一幟。當然，最終這裏的一切，還是為了服務這裏的「人」。

社區革命 一座顛覆想像的垂直村落

麻布台之丘不僅是一座商業綜合體，更是一場關於未來社區的實驗。兩座塔樓1400戶住宅中，既有安縵公館的頂級富豪，也有年輕家庭與國際學校教師。這裏住的日常大概是：早晨在中央廣場慢跑，午休時到Garden Plaza B的中村藤吉吃抹茶聖代，下班後帶孩子去teamLab玩到閉館。週末的市集總能遇見鄰居，大家交換食譜，討論新開的畫廊。這裏不像公寓，更像是垂直的村落。

從住宅塔樓走進Garden Plaza B1層，最先被擊中的是氣味。來自泰國香氛品牌THANN的檸檬草精油氣息、大垣書店的油墨味、以及從「パーラー矢澤」飄來的黑毛和牛炸肉餅焦香，在挑高12米的放射狀空間裏交織成一場感官協奏曲。 下午三點，麻布台之丘的魔法開始顯形。在B1樓的「大垣書店」，穿著山本耀司黑袍的老者正在哲學區翻閱《資本論》，手邊放著一杯抹茶拿鐵；三樓露台上，兩位主婦將嬰兒車停在「Davines」沙龍門口，轉身鑽進「HARBS」享用的限定白桃千層派。 傍晚五點半，Garden Plaza的燈光系統開始切換模式。中庭的「雲頂雨棚」亮起暖光，將人影拉長投射在曲面玻璃上，如同皮影戲般流動。

混搭被寫進空間基因——市集洗手間的鏡面貼著小林一茶的俳句，自動感應龍頭流出的卻是伊藤園提供的煎茶味洗手液。當你站在烘乾機前，頭頂的音響會隨機播放落語或坂本龍一的鋼琴曲。

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用商業儲存城市文明

在東京這座永不停歇的都市森林中，麻布台之丘像一顆悄然生長的綠寶石，將大自然、藝術與未來生活編織成一幅令人屏息的畫卷。離開前，我在這裏偶遇一場日落。玻璃帷幕牆外，東京鐵塔剛點亮橘色燈光，而腳下30米處，光林寺的僧侶正在關閉木格窗。 這一刻突然理解了森大廈集團的野心：他們不是在建造商場，而是在編織一張網——網眼是藤本壯介的曲線，結點是奈良美智的雕塑，經緯線則是從江戶時代延續至今的市井煙火。

麻布台之丘的存在，像一則寫給未來的寓言。它證明了一個超大城市可以在密度與詩意、效率與鬆弛之間找到平衡。當遊客登上展望台，為東京鐵塔的夜景驚嘆時，附近的居民正提著Market的牛皮紙袋走向家門。此時，地標與日常、奢華與煙火，在螺旋上升的建築中悄然和解，商業空間終於跳出出「交易場所」的桎梏，成為了城市文明的記憶體。或許正如設計師所言：