東京迪士尼樂園+海洋2025全年活動一次睇　Duffy 20週年慶祝必去

一轉眼就新一年了，你準備好出發日本了嗎？



近日東京迪士尼已經公布了2025年的一系列年度活動，快跟我們一起來看看有哪些精采日程，為2025年的旅遊做好安排吧！

2025年東京迪士尼&迪士尼海洋年度活動，Duffy and Friends 20週年活動、星際旅行限時版本等你來參與，全年精彩不間斷！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

東京迪士尼&迪士尼海洋2025年全年活動整理（東京迪士尼官網；01製圖）

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東京迪士尼海洋

達菲與好友（Duffy and Friends）20週年慶祝活動

東京迪士尼海洋為了慶祝達菲熊（Duffy）誕生20周年，將舉辦為期一年的特別活動，除了華麗的裝飾外，還會推出限定商品、餐飲與角色見面會！

活動時間: 2025年4月8日至2026年3月19日



夢想飛行

在「失落河三角洲」將推出全新的表演：「夢想飛行」。這是一場以飛機工廠為背景，講述米奇和他的夥伴們在製造飛機過程中奮力拼搏的一天，並以歌舞形式展現出節奏感十足的全新舞台秀。

活動時間: 2025年7月16日～



美食與美酒節

以「環遊世界」為主題，在不同區域將推出多款美酒與美食，從葡萄酒、啤酒到雞尾酒應有盡有，並搭配各種世界美味佳餚，讓遊客盡情享受豐富的美食饗宴。

活動時間: 2025年4月8日至6月30日



東京迪士尼樂園

唐老鴨狂歡派對

這是「唐老鴨狂歡派對」的第四波活動，將帶來全新升級的「唐老鴨呱呱鴨鴨城」，和超級巨星唐老鴨一起享受歡樂的派對時光吧。

活動時間: 2025年4月8日至6月30日



星際旅行限時版本

「星際旅行：持續探險」將推出限時版本，並加入全新角色與星球場景，讓你沉浸在前所未有的星際冒險中。

活動時間: 2025年4月8日至6月30日



小小世界與格魯特特別版

東京迪士尼樂園將推出「小小世界與格魯特（Groot）特別版」限時活動，並以可愛的「小小世界」風格來重新詮釋Marvel（漫威）工作室的角色們。

活動時間: 2025年1月15日至6月30日



東京迪士尼樂園／東京迪士尼海洋

夏季活動

在迪士尼樂園將推出清涼的灑水活動「杯麵的降溫任務」，以及「飛濺山」清涼版活動！在迪士尼海洋則是在「水世界」推出清涼版特別活動。

活動時間: 2025年7月2日至9月15日



萬聖節

兩園將舉辦熱鬧的「迪士尼萬聖節」，東京迪士尼樂園將繼續由迪士尼反派角色主辦，帶來驚悚又有趣的萬聖節氛圍。

活動時間: 2025年9月17日至10月31日



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聖誕節

在聖誕節兩大園區都將推出夢幻的聖誕節慶祝活動，在迪士尼樂園更會以全新的主題和表演節目，為遊客帶來嶄新的聖誕體驗。

活動時間: 2025年11月11日至12月25日



新年特別活動

新年特別活動迪士尼角色們將穿上華麗的新年服飾，並推出新年限定商品與餐飲，與你一起迎接新的一年的到來。

活動時間: 2026年1月1日至1月12日



無論你是首次造訪迪士尼還是迪士尼的超級忠實粉絲，2025年的迪士尼都將是充滿驚喜的一年！快準備好與家人、朋友或另一半一起來場夢幻之旅吧！

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