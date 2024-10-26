東京手信又係甜點零食？15款特色伴手禮推薦　老牌名店紅豆醬必買

到日本東京旅行，用甜點以外的手信展現你的送禮品味！



對於經常出差去東京或是居住在東京的人來說，挑選送人的手信往往是個難題。因為東京的伴手禮種類繁多，反而讓人更難做出選擇。在大時大節時，會有很多機會見到親朋好友，一定會想挑選東京限定、造型時尚的伴手禮送給他們吧？

本篇將介紹15款東京的「非甜點」時尚手信，推薦給已經送膩餅乾或甜點的人。下次要送禮給親朋好友或工作夥伴時，不妨考慮看看這些品味超群的特色伴手禮吧！

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東京自由行15款非甜點手信清單（01製圖）

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1. Jazz Bar & Cafe ROMAN——冷凍豬扒三文治

軟嫩多汁的豬排三明治



如果你想送甜點以外的美食當作手信，筆者推薦東京八王子Jazz Bar & Cafe ROMAN的「冷凍豬扒三文治（冷凍の煮かつサンド）」。這款人氣商品曾被許多媒體報導過，也很方便帶回家輕鬆享用。

豬扒以軟嫩多汁的里肌肉片層層堆砌而成，你一定會對這款方便食用的豬扒三文治深深著迷。而且商品是以冷凍的方式配送，只要保持冷凍狀態，就能保存更長的時間。

2. 伊良可樂——IYOSHI CRAFT COLA

外觀時髦的原創可樂



如果你已經買了甜點或餅乾，卻想再買一些不是甜點的東京伴手禮，那麼伊良可樂的「IYOSHI CRAFT COLA」就是不錯的選擇。

你可以品嘗在東京下落合的工坊內特製的東京限定可樂。這支可樂混合12種以上的香料，聽說是根據100年前的獨門配方調製而成。它的味道與超市裡常見的可樂完全不同喔！

3. よろし化粧堂——護手霜（抹茶）

復古又時尚的護手霜



如果你想在東京尋找美妝類的手信，可以考慮淺草老店よろし化粧堂的「護手霜 抹茶（ハンドクリーム 抹茶）」。時尚的和風設計充滿日本味，光是拿在手上就讓人雀躍不已。

店家除了護手霜之外，也有販售洗顏粉和化妝水，還有根據日期來選擇自己中意的款式的「365系列」也非常受歡迎。這些商品在實體店面或官網上都買得到喔！

4. 一心堂本店——歌舞伎面膜

造型超吸睛的面膜



如果想挑選不是食物的手信送給朋友，那麼一心堂本店的「歌舞伎面膜（歌舞伎フェイスパック）」就很不錯。面膜上印有令人印象深刻的隈取圖樣，如果想找有趣的東京伴手禮，一定不能錯過它。

這款商品由歌舞伎演員十代目松本幸四郎監製，是品質非常精美的伴手禮。你可以在網路商店或是LOFT、東急手創館的部分門市找到它喔！

5. かまわぬ——手拭巾

花紋多樣的手拭巾



如果你正在尋找平常也能使用的日用品當伴手禮，かまわぬ的「手拭巾（手ぬぐい）」是很好的選擇。かまわぬ是手拭巾專賣店，總公司位於東京澀谷，在代官山及原宿也有直營店。

店內商品種類繁多，像是季節色彩鮮明的手拭巾、簡約時尚的包袱巾等等，都是充滿日本傳統「和之心」、讓人看了心動不已的特色手信。你也可以在這裡訂購原創的手拭巾，製作出獨一無二的東京紀念品喔！

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6. 山本海苔店——東京特級 海苔點心

長年備受喜愛的紫菜零食



如果你想找能夠輕鬆享用的零嘴，筆者推薦山本海苔店的「東京特級 海苔點心（東京プレミアム おつまみ海苔）」。拜訪親朋好友時，將它送給對方當手信，對方一定會很開心。

這家紫菜專賣店創立於嘉永2年（1849年），經歷時間洪流，多年來持續灌注對紫菜的熱愛。店內還有販售山葵芝麻或明太子之類比較特別的口味，是從小孩到長輩都會喜愛的東京伴手禮。除了甜點餅乾之外，要不要買一些能當零食吃的紫菜當作伴手禮呢？

7. 煎茶堂東京——IN THE WOOD 混合煎茶

不斷推陳出新的日本茶



如果不了解親戚的飲食喜好，你可以選擇煎茶堂東京的「IN THE WOOD 混合煎茶（IN THE WOOD ブレンド煎茶）」當作伴手禮。這間日本茶專賣店創立於東京銀座，多年來不斷推陳出新，販售許多新世代也會喜歡的混合茶。

該店在世田谷區也有開設茶寮，只要喝過一次，你絕對會迷上日本茶。色澤翠綠、散發淡雅香氣的日本茶，既精緻又時尚，是甜點以外的手信好選擇。拜訪親朋好友時送上它，對方一定會很開心喔！

8. カモメロースタリー東京——危地馬拉「森林茂密的土地」

充滿設計感的海鷗咖啡



如果你想找能夠讓人感受療癒時光的手信，這款カモメロースタリー東京的「危地馬拉『森林茂密的土地』（グアテマラ「木々の土地」）」非常不錯。在危地馬拉的咖啡之中，筆者尤其推薦深焙咖啡豆，可以盡情感受危地馬拉咖啡的濃郁香氣。

咖啡豆包裝設計非常時尚，很適合當作伴手禮送人。此外，該店有販售咖啡粉與咖啡豆，建議大家在購買前確認一下自己想要哪種款式。

9. 小澤酒造——澤乃井 東京蔵人

來自奧多摩的美麗日本酒



若要挑選大人會喜歡的美味手信，可以考慮小澤酒造的「澤乃井 東京蔵人」。登門拜訪時送上它，對方一定會非常驚喜。

這款純米吟釀採用「生酛釀造法」來釀造，米的甘甜與清爽的酸味在口中達到完美的平衡。圓融滑順的口感易於飲用，是無論男女都會喜歡的味道。

除了日本酒之外，小澤酒造的官網也有販售各種下酒菜，大家可以看看有哪些特別的商品喔！

10. 中川政七商店——花方巾

時尚又舒適的方巾



如果你想買一些時尚的紀念品來贈送親友，筆者推薦中川政七商店的「花方巾（花ふきん）」。中川政七商店的方巾吸水性很強，使用久了觸感還會變得更加柔軟蓬鬆，如果把它當成一般的洗碗布來使用，絕對會讓你大吃一驚。

該系列商品有多種顏色可選，讓人盡情享受挑選禮物的樂趣。店內也有販售禮盒套組，送禮時看起來比較正式。如果要回老家拜訪親戚，就很適合買來當作伴手禮喔！

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11. 淺草今半——牛肉佃煮綜合禮盒

老字號日本料理店的佃煮



如果想尋找適合送給商務夥伴的手信，可以考慮淺草今半的「牛肉佃煮綜合禮盒（牛肉佃煮詰合せ）」，很適合在拜訪客戶時送給對方喔！

淺草今半自明治28年（1895年）以牛肉火鍋店開業以來，經歷了動盪的時代，才成為深受眾人喜愛的頂級日本料理店。該店所販售的牛肉佃煮及肉類禮品，都是非常受歡迎的東京伴手禮。

各種口味的牛肉佃煮以木盒包裝，展現一流餐廳的精緻感。如果不確定甜點以外的商品是否合對方胃口，選擇牛肉禮盒當手信準沒錯！

12. 虎屋——紅豆抹醬

知名和菓子店的紅豆抹醬



如果你不想送甜點，卻還是想找甜食類的伴手禮，筆者會推薦虎屋的「紅豆抹醬（あんペースト）」。這款商品包含「紅豆沙」及「黑糖與楓糖」這2種口味的抹醬，並以簡約時尚的禮盒來包裝。

這家知名和菓子店創立於室町時代後期（1520年），很多人應該都吃過他們家的羊羹。如果想買甜點以外的手信送給商務夥伴，選擇名店的產品也比較不用害怕失敗。拜訪客戶時帶上它，絕對能讓對方滿意！

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13. MARIAGE FRÈRES瑪黑兄弟——錫蘭拉特納普拉 馬可波羅茶

令人放鬆身心的高級紅茶



如果你想找能夠讓人放鬆身心的手信，MARIAGE FRÈRES瑪黑兄弟的「錫蘭拉特納普拉 馬可波羅茶（セイロンラトナピュラ マルコポーロ）」是你的最佳選擇。

瑪黑兄弟是來自法國的紅茶專賣店，除了銀座本店之外，它在東京的青山、新宿等地也有分店。馬可波羅茶是口感滑順並帶有淡淡甜味的紅茶，最適合在安靜的談話時飲用。包裝設計看起來非常高級，因此也很適合送給有商務往來的對象。

14. FarYeast——東京系列啤酒

包裝時髦的東京啤酒



如果你想購買甜點以外的伴手禮來表達盛情款待之意，不妨送上FarYeast的「東京系列（東京シリーズ）」。

這是一款由3種啤酒組成的禮盒，象徵著東京這個永不停歇的城市。白啤、金啤、IPA各有不同風味，在贈送手信時也能當作話題炒熱氣氛。瓶身設計看似可愛，味道卻非常高雅。在互相倒酒的同時，也能跟對方建立起友好的關係。

15. 田島硝子——江戸切子 星紋

結合傳統與時尚元素的玻璃工藝



如果你平常總是送甜點，這次想改送可以長久使用下去的手信，可以考慮田島硝子的「江戸切子 星紋」。田島硝子的產品在保留傳統技藝的同時，也仍然不斷與時俱進。大多數人雖然覺得這些工藝品很美麗，卻很少有機會將它們買回家。

正因如此，當你送上田島硝子的商品當作伴手禮時，對方一定會非常驚喜。如果想找甜點以外的伴手禮，該店的時尚工藝品絕對是個好選擇！

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東京手信，除了甜點以外還有這麼多選擇！

除了各種甜點餅乾之外，東京還有這些種類豐富、風格時尚的特色商品可供選擇。大家可以根據親朋好友或商務夥伴的喜好來盡情挑選手信。

東京有許多企業在保留傳統文化的同時，卻能與時俱進，開發出符合新世代潮流的商品。本篇介紹了許多有趣又美麗的商品，當你在猶豫該送哪些非甜點的伴手禮時，不妨參考看看這篇文章喔！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】