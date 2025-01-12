北海道自由行10個札幌景點推介　日本新三大夜景藻岩山必去

札幌是北海道最大的城市，也是北海道的交通樞紐，為處於中心的區域不管是去函館、旭川、帶廣旅遊都非常方便。



除了代表性的札幌景點大通公園之外，還有日本新三大夜景之一的藻岩山觀景台以及定山溪溫泉等景點，每年二月份的札幌雪祭更是必訪！想要來北海道追雪、欣賞薰衣草就趕緊把這篇存下來，讓小編帶大家認識這些熱門必訪的札幌景點吧！

日本北海道一年四季各有魅力，10大不可錯過的札幌人氣景點推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

北海道札幌自由行 精選10大人氣景點 大通公園節慶氣氛一絕（01製圖）

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1. 大通公園

大通公園是必訪札幌景點之一，也是札幌著名的地標。整座公園共涵蓋13個街區、共1.5公里長，偌大的公園每到不同的季節還會舉辦不同的活動，也因此非常推薦大家趁著活動舉辦期間前往，可以順道感受北海道的節慶氛圍！

大通公園最著名的就是每年冬季所舉辦的「札幌雪祭」，為期一個禮拜的時間可以參觀雪雕、冰雕作品，置身在雪白世界中感受雪祭的魅力；春季的「札幌丁香節」也非常受到國內外遊客歡迎，在400棵的紫丁香樹下感受「紫色風暴」的豔麗，順道感受音樂會及競賽的樂趣！

推薦旅遊時間：2月札幌雪祭、5-6月札幌丁香節、7-8月啤酒節、11-12月聖誕市集



大通公園

Google評分：4.4

聯絡電話：011-251-0438

地址：2 Chome Odorinishi, Chuo Ward, Sapporo, Hokkaido 060-0042日本

營業時間：每日24小時營業



2. 羊之丘觀景台

札幌羊之丘觀景台位在札幌的東南方，從這裡可以眺望札幌巨蛋、石狩平原。羊之丘觀景台最為著名和必拍的就是克拉克博士的雕像了，克拉克博士是日本北海道札幌農學校（今北海道大學）的首任副校長，不僅在教育上付出許多心力，名言「少年啊，要胸懷大志」更是北海道大學的校訓。來到這裡可以學學克拉克博士的手勢與雕像合照，再書寫「胸懷大志的誓言」投入雕像下的洞口中喔～

札幌羊之丘觀景台還有許多歐式建築的房子、教堂以及展覽館可以觀看。每到春季時刻還會有一次大型的剃羊毛活動，吸引不少北海道在地人特地來觀賞；每年七月之際則是「薰衣草季」，大片的薰衣草在後院盛開，紫爆的畫面非常漂亮！離開之前，也別忘了品嚐札幌羊之丘觀景台著名的羊肉、鹿肉餐點以及薰衣草冰淇淋喔！

推薦旅遊時間：7月薰衣草季、冬季滑雪



羊之丘展望台

Google評分：3.9

聯絡電話：011-851-3080

地址：1 Hitsujigaoka, Toyohira Ward, Sapporo, Hokkaido 062-0045日本

營業時間：星期一至星期日09:00 – 17:00



3. 藻岩山觀景台

藻岩山夜景被封為日本新三大夜景之一，也是必訪的札幌景點喔！海拔531公尺高的藻岩山擁有遼闊的視野，可以將札幌市區的景色都收入眼底。入夜之後，市區的燈光更如同閃爍的星星光芒，照耀著整片天空。天氣好的時候，可以看到到遠方的山巒，甚至可以看到石狩灣！

藻岩山觀景台上的「戀人之鐘」也是這裡的地標之一，情侶或是夫妻來更有種幸福加成的感覺呢！（笑）建議大家可以在日落前後時間來，一次欣賞兩種不一樣的景色。上山時可以搭乘藻岩山纜車上山，沿途的景色也非常漂亮喔！

藻岩山山頂展望台

Google評分：4.5

聯絡電話：011-561-8177

地址：日本〒005-0041 Hokkaido, Sapporo, Minami Ward, Moiwayama, 1藻岩山頂

營業時間：星期一至星期日10:30 – 22:00



4. 國營瀧野鈴蘭丘陵公園

國營瀧野鈴蘭丘陵公園是北海道唯一的國營公園，佔地400公頃的空間可以好好地接觸大自然。5月下旬的時候能夠欣賞整片紫色的薰衣草花田盛開，9月則可以欣賞大波斯菊盛開，秋季欣賞轉為橘紅色的楓葉以及波波草一簇一簇地綻放，冬季則會變身成為雪白的世界，一年四季都有不同的樣貌也都有不同的玩法。

國營瀧野鈴蘭丘陵公園不能錯過的還有公園內的瀑布！阿西里貝茲瀑布被選為「日本百大名瀑」之一，每到秋季時刻瀑布旁便會被楓葉染為橘紅色，如果在10月的早上9點～10點的時刻前來，還有機會在瀑布前看見彩虹！喜愛接觸大自然、欣賞花卉的朋友們一定要收入札幌景點口袋名單之中啊！

國營瀧野鈴蘭丘陵公園

Google評分：4.4

聯絡電話：011-592-3333

地址：247 Takino, Minami Ward, Sapporo, Hokkaido 005-0862日本

營業時間：星期一至星期日09:00 – 17:00



5. 定山溪溫泉

來到札幌如果想要找個可以泡溫泉的地方，首選一定是定山溪溫泉啦！定山溪溫泉為透明無色的鈉氯化物泉，可以紓解關節痛、貧血等症狀。再加上定山溪溫泉區位在支笏洞爺國立公園區域內，可以一邊泡溫泉一邊欣賞大自然的景色，好好的放鬆身心靈！

定山溪溫泉區域內也有許多結合自然與人文氣息的景點，像是定山溪神社、二見吊橋等，推薦大家可以在秋季時刻前往，漫山的楓葉染紅了整片山頭，橘紅與黃綠的色澤交錯，非常適合納入札幌景點一日遊的行程之中喔～

定山源泉公園

Google評分：4.1

聯絡電話：011-598-2012

地址：3 Chome Jozankeionsenhigashi, Minami Ward, Sapporo, Hokkaido 061-2302日本

營業時間：星期一至星期日07:00 – 21:00



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6. 狸小路商店街

狸小路商店街是著名的札幌景點，也是來到札幌必逛的商店街。從1丁目走到7丁目，有各式各樣的餐廳、服飾店、藥妝店等賣店，再加上鄰近札幌PARCO、二條市場，想要一次買齊伴手禮或是免稅商品都非常適合。

狸小路商店街1丁目以服飾居多，4丁目聚集許多藥妝店及伴手禮，5丁目開始則有許多餐廳、居酒屋、燒烤、拉麵等。如果時間不夠的話，推薦大家可以集中火力瞄準最為熱鬧的4丁目和5丁目逛，保證可以滿載而歸！

狸小路商店街

Google評分：4.1

聯絡電話：011-241-5125

地址：日本〒060-0062 Hokkaido, Sapporo, Chuo Ward, Minami 2 Jōnishi, 5-chōme, 南2・3条西1～7丁目



7. 北海道神宮

北海道神宮具有悠遠的歷史，再加上其莊嚴肅穆的氣氛以及周邊的綠林植物更襯托出它的幽靜之感。北海道神宮為北海道守護神、開拓之神的祭祀之處，主要祭祀大國魂神、大那牟遲神、少彥名神及明治天皇。除了是北海道第一大神宮之外，也是北海道著名的賞櫻及賞楓名所。

參拜之前記得先在手水舍淨手，可以準備5円硬幣並完成「二拜、二拍手、一拜」的順序完成參拜。離開之前可以求籤或是購買繪馬、御守，北海道神宮比較特別的是有販賣Hello Kitty的御守，算是這邊的特殊御守喔～

北海道神宮

Google評分：4.5

聯絡電話：011-611-0261

地址：474 Miyagaoka, Chuo Ward, Sapporo, Hokkaido 064-8505日本

營業時間：星期一至星期日07:00 – 16:00



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8. 圓山動物園

圓山動物園就在圓山公園內，鄰近北海道神宮。雖然相較於旭川動物園來說名氣不大，但交通方便、門票親民，CP值非常高，深受許多親子家庭喜愛。圓山動物園必看的明星就是北極熊啦～北極熊館可以從室內及戶外看見北極熊活動，時而睡覺、時而賣萌的樣子超級卡哇伊～

另一個明星海豹也是札幌景點圓山動物園的重點，打造環形的隧道讓海豹可以在其中悠游，抓準機會就可以和海豹一起同框合照！圓山動物園內共有170種的動物，獼猴、貓頭鷹、水獺、雪豹、浣熊等動物都有，是親子家庭、夫妻、情侶必造訪的札幌景點喔！

札幌市円山動物園

Google評分：4.3

聯絡電話：011-621-1426

地址：3-chōme-1 Miyagaoka, Chuo Ward, Sapporo, Hokkaido 064-0959日本

營業時間：星期一至星期日09:30 – 16:00



9. 北海道大學

北海道大學過去是札幌農學校，具有悠遠的歷史，就連校舍都有著歐式風格的建築，漫步在校園之中格外具有異國情調。北海道大學另一個特色就是四季都有不一樣的美景，夏季時林蔭大道上兩旁綠色的樹木綿延而去，形成一條密度極高的綠色隧道，怎麼拍都相當美麗。

入秋之後的北海道大學又有不一樣的氛圍！銀杏大道轉為金黃色澤，橘黃色的銀杏蔓延而去，為這個著名的札幌景點增添不一樣的色澤。380公尺長的大道上種滿了70顆的銀杏，微風吹落猶如降下黃金雨，畫面相當震撼且美麗！再加上秋季的楓葉，火紅與橘黃色澤相呼應，為畫面更添加層次！

北海道大學推薦旅遊時間：10～11月



北海道大學

Google評分：4.5

聯絡電話：011-716-2111

店家地址：5 Chome Kita 8 Jonishi, Kita Ward, Sapporo, Hokkaido 060-0808日本



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10. 白色戀人公園

揭密巧克力工廠的神秘面紗吧！北海道伴手禮榜上有名的「白色戀人」在札幌設了極具特色的觀光工廠，除了可以透過參觀的方式認識巧克力、糖果的製作過程，更打造了歐式庭園及造景，每到夏天時玫瑰花盛開的樣子宛如踏進歐洲莊園，冬季時還有聖誕點燈活動，夏季、冬季更有不同的玩法！

白色戀人公園最大的特色除了可以參觀工廠之外，還有很多特色的DIY體驗可以參加，像是製作餅乾、蛋糕、手作課程等等，親手打造專屬於自己的紀念伴手禮，猶如真的進入電影《巧克力冒險工廠》一樣呢～

燈光秀點燈時間：2024/11/15~2025/03/31 16:00~19:30



白色戀人公園

Google評分：4.1

聯絡電話：011-666-1481店家地址：2-chōme-11-36 Miyanosawa 2 Jō, Nishi Ward, Sapporo, Hokkaido 063-0052日本

營業時間：星期一至星期日10:00 – 18:00



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