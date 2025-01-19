2025日本10大最新景點推薦　任天堂博物館、大阪世博自由行必去

2025年的連假，你計劃好要去哪裡旅遊了嗎？



與香港只需約4小時飛行時間的日本依然是香港遊客的最愛，現在盤點10個2025日本最新景點推薦，包含關西、關東到沖繩通通都有，像是京都任天堂博物館、大阪環球影城的咚奇剛國度、2025大阪世界博覽會、沖繩的JUNGLIA叢林樂園、長崎豪斯登堡Miffy米飛兔主題樂園，以及每三年舉辦一次的瀨戶內國際藝術祭，還要告訴你2025年日本連假日期，避開擁擠出遊人潮，讓旅程玩得更開心盡興。

2025日本10個最新景點推薦，沖繩5月開幕自然美景主題樂園不能錯過，附今年日本連假日期躲開人潮（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025日本自由行 去10大最新景點推薦 環球影城新園區人氣極高（01製圖）

建議避開2025日本連假日期

日本黃金週

每年的4月底到5月初是日本黃金週，2025年的4/29(二)、5/3(六)、5/4(日)、5/5(一)、5/6(二)是國定假日，所以2025年黃金週只要請幾天假就能享有11天的假期，要去日本旅遊建議避開2025/4/26（六）到2025/5/11（二）這段時間。

日本盂蘭盆節

盂蘭盆節是日本重要節日，且與山之日的日期相近，不少企業會休假一週，可能會從2025/8/9（六）開始休假，直到2025/8/17（日）為期9天的假期，這時許多日本人都會返鄉休假。

2025日本最新景點推薦

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1. 京都任天堂博物館

開幕時間：2024年10月2日



全球首間任天堂博物館（Nintendo Museum）位於京都宇治，館內呈現任天堂的電玩史，任天堂（Nintendo）1889年於京都以開發花札紙牌起家，1980年開始以紅白遊戲機打響名號，推出瑪利歐兄弟、勇者鬥惡龍……等風靡全球的電玩遊戲，博物館以「知識」、「體驗」、「創造和遊樂」三個主軸來設計博物館展區，並設有花札紙牌手作坊讓遊客體驗彩繪紙牌。

任天堂博物館門票目前採取「抽選制」，官方規定需在參觀日期三個月前申請抽票，抽中後以信用卡於線上付款，便能獲得入場QR CODE，記得要在特定時間前到訂票網站上啟動你的QR code，入館除了出示門票外，外國遊客需要攜帶護照或能認定身分的文件才能入場。

任天堂博物館

Google評分：4.3

店家地址：Kaguraden-56 Ogurachō, Uji, Kyoto 611-0042日本

營業時間：逢星期二休息，其餘日子開放時間為10:00-18:00



2. 大阪環球影城：咚奇剛國度

開幕時間：2024年12月11日



大阪環球影城的超級任天堂世界（Super Nintendo World）開幕以來人氣居高不下，全新區域「咚奇剛國度（Donkey Kong Country）」在12月11日登場，咚奇剛（Donkey Kong）是任天堂的經典角色，首座以咚奇剛為主題的遊樂區域，園區總面積擴增到原本的1.7倍大。

咚奇剛園區必玩的遊樂設施「咚奇剛的瘋狂礦車」，在軌道上躲避障礙物，園內設有美食餐廳「叢林節拍奶昔（Jungle Beat Shakes）」販售香蕉口味奶昔，還可以收藏附贈的「DK」LOGO的造型杯，禮品店「FUNKY'S FLY 'N' BUY」也會販售多款限定週邊，快把大阪環球影城列入旅遊清單。

日本環球影城

Google評分：4.5

聯絡電話：0570-200-606

店家地址：2-chōme-1-33 Sakurajima, Konohana Ward, Osaka, 554-0031日本



3. 東京：Ginza Sony Park

開幕時間：2025年1月



位在數寄屋橋十字路口的東京銀座最新話題景點「Ginza Sony Park（銀座ソニーパーク）」，前身是銀座指標性建築地標「Sony Building」，全新建築，以全新建築概念展現「向城市開放」的理念，由地上5層與地下4層構成，運用混凝土打造垂直型長廊空間，結構上覆蓋網格狀框架，讓光線照射進空間時，有如搖曳的樹影，Ginza Sony Park與東京Metro地鐵銀座站相通，Sony創辦人之一的盛田昭夫希望在城市中創造留白空間，將其稱之為「銀座的庭園」，並隨著季節變換舉辦展覽與多元的體驗活動，成為真正融入日常生活的公園。

銀座Sony公園

Google評分：4.1

店家地址：5-chōme-3-1 Ginza, Chuo City, Tokyo 104-0061日本

營業時間：逢星期一至星期日11:00-19:00



4. 東京：高輪GATEWAY CITY

開幕時間：2025年3月27日



由隈研吾與多個國際設計團隊共同參與打造的高輪GATEWAY CITY，將於2025年3月27日部分開幕，核心區域將設立大型國際會議中心、頂級酒店、文化創意園區及國際學校，總面積超過六本木之丘，是東京最大綜合設施，其中JW萬豪酒店集團選址於THE LINKPILLAR 1 South大樓高層，Lumine集團打造的最大商場NEWoMan高輪商場跨越三棟大樓，集結約200間商店，有特色餐廳、主題書店、精品，在28、29樓有佔地約2000坪的空中植物園，規劃兩座半戶外式公共庭園，高輪GATEWAY CITY勢必成為東京的熱門景點。

高輪GATEWAY CITY

Google 評分：3.9

店家地址：2-chōme-21-21 Takanawa, Minato City, Tokyo 108-0074日本



5. 大阪梅田：GRAND GREEN OSAKA

開幕時間：2025年3月21日



大阪梅田新地標「GRAND GREEN OSAKA」第一期在2013年開幕，第二期於2024年9月開幕集結商場、百貨、公園，因應2025年大阪世博提前開放包括梅北公園（うめきた公園）、北館、北街區的「CANOPY by希爾頓大阪梅田飯店」，以及九層樓的出租大廈「JAM BASE」，梅北公園將是世界最大與車站直接連結的都市公園；複合式商場「南館」將於2025年3月21日（五）開幕，設有由英國城市指南雜誌《Time Out》策劃可以同時體驗美食和文化的亞洲首座「Time Out Market」、特色飲食區、希爾頓旗下最頂級華爾道夫酒店（Waldorf Astoria），GRAND GREEN OSAKA將在2027年春季全面開放。

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6. 鳥取縣立美術館

開幕時間：2025年3月30日



日本鳥取縣的鳥取縣立美術館位在倉吉公園廣場一隅，鄰近鳥取人氣景點「鳥取二十世紀梨紀念館」，鳥取縣立美術館以創造未來的美術館為概念，期待以多元的藝文活動來傳遞鳥取藝術的魅力，館內設有閱讀空間、展覽區、休憩交流區、景觀台，鳥取縣立美術館主要館藏是由繼承來的近萬件作品，常設展品包括近代繪畫、雕塑品、版畫、攝影作品……等，預計定期舉辦特展來展示鳥取傳統美術與當代設計。

7. 2025年大阪世界博覽會

開幕時間：2025年4月13日～2025年10月13日



2025世界博覽會（EXPO 2025）在2025年4月於大阪舉行，繼2005年「愛‧地球博」後，2025年再度回歸日本舉辦，也是時隔55年再次登陸大阪，此次選址於大阪灣人工島「夢洲」，核心主題為「讓生命更光輝的未來社會藍圖」，鼓勵每個人思考自己想要的生活方式，除了發揮自身潛力，同時也能推動國際社會共創可持續發展的社會。

2025年大阪世界博覽會的會場「夢洲」為五角型的人工島，四周環海，海洋與天空相連象徵與全世界緊緊相依，正好符合世界博覽會的創辦宗旨，科技島嶼和現代建築的結合更顯未來感。

同場加映：大阪自由行｜2025世界博覽會4月開鑼 吉祥物周邊、手信搶先睇（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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8. 2025瀨戶內國際藝術祭

開幕時間：2025年4月18日



三年一次的瀨戶內國際藝術祭是日本國內最大藝術盛事，每次舉辦都吸引國內外超過100萬的遊客前往，從2010年開始舉辦，2025年為第六屆，瀨戶內國際藝術祭是一場結合現代美術、在地文化、自然風景的大型藝術展覽。

展覽地點橫跨香川縣、岡山縣、瀨戶內海的島嶼，2025瀨戶內國際藝術祭如同往年一樣，分為春、夏、秋3個展期，春展期為4月18日～5月25日；夏展期為8月1日～8月31日；秋展期為10月3日～11月9日，來到瀨戶內國際藝術祭欣賞藝術作品，還能欣賞瀨戶內海的絕美海景。

9. 沖繩：JUNGLIA叢林樂園

開幕時間：2025年夏季



沖繩的JUNGLIA叢林樂園（ジャングリア），座落於「Orion嵐山高爾夫俱樂部」舊址，佔地約60公頃，樂園的核心概念是「Power Vacance」， JUNGLIA主題樂園充分運用沖繩自然美景，以不破壞環境的前提之下，將地形和自然風景融入遊樂設施。

JUNGLIA叢林樂園將打造數十種遊樂設施、娛樂項目、度假村……等，讓遊客乘坐熱氣球眺望沖繩蔚藍海洋與森林，還有刺激的恐龍主題娛樂設施，讓遊客有如置身侏儸紀公園，JUNGLIA預計在2025年夏季開，讓人十分期待。

ジャングリアJUNGLIA

Google評分：4.2

店家地址：日本〒905-0413 沖繩縣國頭郡今歸仁村 Gogayama



同場加映：JR東日本APP自由行必備 列車巴士資訊齊全 點對點交通全國適用（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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10. 豪斯登堡：Miffy米飛兔主題樂園

開幕時間：2025年夏季



Miffy米飛兔在2025年將迎來70週年，長崎豪斯登堡將於米飛兔70週年之際推出米飛兔園區，這也是全球唯一的米飛兔主題園區，重現米飛兔繪本中的荷蘭村，還可以搭乘飛機、遊艇……等遊樂設施，另外園區裡還設有米飛兔主題咖啡廳、世界最大米飛兔專賣店、Miffy米飛兔主題房，2025年的夏天一定要來一趟長崎，感受Miffy米飛兔的可愛魅力。

豪斯登堡

Google評分：4.3

店家地址：1-1 Huis Ten Bosch Machi, Sasebo, Nagasaki 859-3243日本

營業時間：逢星期一至星期四09:00-21:00，逢星期五六日09:00-22:00



【本文獲「輕旅行」授權轉載。】