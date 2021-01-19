鄭爽被爆劈腿細6歲小鮮肉　與張恒分手變離婚　本尊1個字回應

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-01-19 16:11

內地女星鄭爽被爆與前男友張恒秘密在美國結婚，還找代理孕母生下2個小孩，但2019年中跟男方分手鬧離婚，現在把孩子丟給對方家人撫養。有網友翻出一篇網路爆料，發現去年就已經有人預告鄭爽會出事，並提到鄭爽和張恒分手的真正原因，其實是劈腿其他男星，再度引發議論。

【相關圖輯】鄭爽被爆搵代母生B 再被指為棄養或墮胎與張恒父母爭執

+ 8 + 8 + 8

這名網友在2020年初、年底都曾透過網路平台「知乎」發文，形容鄭爽「並不是你們所想的小單純，而是心機很深的綠茶婊」，11月也透露張恒因為受不了頻頻被女方找麻煩，決定要正式撕破臉。網友更爆料，2人分手原因是為了一個H姓男星：「鄭爽戀愛過程中總是不斷跟此男星聯繫，由於發現了證據，所以張恒分手。」

該名網友神秘表示「不要質疑消息來源」、「不要猜測我是誰」，但似乎真的很了解鄭爽和張恒之間的內情，早在去年11月就暗示「春節前會有一個爆炸性大瓜爆出來」，還透露接下來鄭爽會身敗名裂、一蹶不振。這位網友在1月14日最後一次更新，寫下：「未來3天，好戲剛開始。」果然消息在18日鋪天蓋地爆出。

一名網友在2020年初、年底都曾透過網路平台「知乎」發文，形容鄭爽「並不是你們所想的小單純，而是心機很深的綠茶婊」（知乎截圖）

因為爆料準確，這篇文章被眾多八卦網友翻出來朝聖，許多人開始相信內容真實性，也議論起鄭爽劈腿的「H姓男星」究竟是什麼人。有網友整理時間線，查出鄭爽在2019年跟張恒分手前幾個月，拍攝了電視劇《只問今生戀滄溟》，合作對象是細6歲男星侯明昊，懷疑H姓男星可能就是他。

+ 6 + 6 + 6

對此，侯明昊工作室在18日晚間發文，白底紅字寫下一個大大的「假」，雖然並未明說是在指什麼事件，但被網友認定就是在回應鄭爽劈腿傳聞。粉絲心疼「真的真的很扯」、「劇播不了就算了，還要被人拉下水」、「H姓可以有很多種可能，倒也不必非得往侯姓上靠」，呼籲大家還是要謹慎吃瓜。

【相關圖輯】鄭爽退出《追光吧！哥哥》感到不爽 買1.5億複式豪宅親自裝修：

+ 13 + 13 + 13

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】