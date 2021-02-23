低肉望社會・三｜彈性素食成發達國家趨勢　植物肉銷售每月翻倍

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-02-23 08:00

近年工業化肉類食品常被詬病，導致草原牧地逐漸消失、增加溫室氣體排放和威脅生物多樣性。愈來愈多國家鼓勵民眾「少吃肉」和「無肉」飲食，既對地球好，對國民健康亦好。在環保與健康兩大風潮帶動下，願意「彈性素食」的人也愈來愈多。 但不能否認，油香汁美的肉食菜式的確是各方食客難以抗拒的美味。一旦忍不住想吃肉，但同時亦想恪守「無肉」飲食，那怎麼辦呢？近年，各家植物肉產品大行其道，正是迎合這類顧客應運而生的潮流趨勢。 此為【低肉望社會】專題報道之三

承上篇：低肉望社會・一｜全球糧食危機非危言聳聽 反思「替代肉」未來低肉望社會・二｜新加坡破天荒開放培植肉市場 為肉類寫下新定義

除了為糧食危機提供可行的解決方案外，「替代肉」的出現，尤其現已技術成熟的植物肉，在消費市場的主要招徠對象，其實就是在發達國家生活的「彈性素食者」（flexitarian）。

國際學術期刊《Public Health Nutrition》的論文指出，約三分之二美國人正減少吃肉，當中又以紅肉和加工肉類（如煙肉、火腿、香腸等）為主。市場調查機構尼爾森（Nielsen）在2017年的統計調查指出，全美國約3%人口自稱為純素食者（vegan），約6%人自稱為進食蛋和奶的素食者（vegetarian）。

出於健康、環保、動物權益等原因，不少人開始願意調整飲食習慣，逐漸減少吃肉，或者選擇一些沒有肉類成份的植物肉。（Getty）

英國國家社會研究中心（National Centre for Social Research）的社會調查報告顯示，接近三成英國人「正在逐漸減少吃肉」，當中接近六成人指是出於健康原因，其他因素還有節省開支、關注動物權益、關注食品安全和保護環境等。

再看一看歐洲的例子，在「無豬不歡」的德國，當地的豬肉進食量近年大幅減少。市場調查公司Mintel一項調查顯示，德國有約7%人自稱為素食者。更甚的是，16至24歲年齡層當中有15%自稱素食者，比例相當高。

總部位於德國柏林的歐洲第一間純素連鎖超級市場Veganz在去年底發表最新研究報告指出，現今約有22.9%歐洲人符合「彈性素食者」的定義，觀乎個別歐洲國家，奧地利、德國和葡萄牙擁有最多「彈性素食者」，分別佔整體國民人口的31.8%、30%和28.6%，受訪者選擇「彈性素食」的主要考慮因素為追求健康及可持續發展。

位於德國柏林的純素連鎖超級市場Veganz，一位顧客正在選購素食食品。（Getty）

彈性素食者的福音？ 植物肉銷售翻倍

當人民解決了溫飽問題，確保身體吸收足夠營養後，便會開始關注與飲食習慣相關的健康問題。發達國家愈來愈多人選擇少吃肉，甚至茹素，就是因為擔心吃肉對身體帶來負面影響。當然，也有些人是因為動物權益、環保等因素而減少吃肉。

「替代肉」可以滿足因健康、環保等理由而減少吃肉的人士或「彈性素食者」的需要。若消費者希望在日常餐單中適量地以素食取代肉食，或難以全面摒棄肉食需求，可以選擇口感和味道都與普通肉相近的「替代肉」。

近年在大型超級市場，植物肉已成為必備的肉類產品之一，雖然其價格仍然偏貴，但消費者的接受程度愈來愈高，這也反映了「替代肉」面對「彈性素食者」消費者群體的策略恰到好處。

不計現今仍未廣泛投入大眾市場的培植肉，植物肉的全球銷售量近年來有明顯增長，其中又以美國市場尤為顯著。

（香港01製圖）

尼爾森在2020年的數據顯示，植物肉產品每月銷量幾乎都比前一個月翻了一倍，其中在3月份，植物肉銷售量同比上升了231%。

美國調查機構The Good Food Institute分析市場數據後指出，去年3月21日起的一周，植物肉銷售量錄得高達454%的同比升幅。當中固然與疫情導致鮮肉製品短缺有關，但這亦反映了植物肉產品經過新冠肺炎一役後，成功打進大眾市場。

無論是在新興國家市場為了應對糧食危機而未雨綢繆，或是出於發達國家民眾「為自己，為地球」的身心健康考慮，都促使外界認真思考「替代肉」的必要性和急切性。

（香港01製圖）

隨着生物食品科技和自動化生產技術愈趨成熟，植物肉已成為大眾商品，亦期待培植肉在不久將來進入量產及商業化銷售階段。屆時當「替代肉」成為普羅大眾餐桌上的「常客」，會否為下一代的「肉」帶來新的定義？

（節錄）

上文節錄自第253期《香港01》周報（2021年2月22日）《走進低「肉」望社會》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。