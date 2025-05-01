日本動畫歌曾被批「唔入流」　兒歌變成年度紅白J-pop寵兒

過去動畫歌曲（動畫歌）大多被視為孩童取向的特殊音樂，是與歌謠、日本流行樂截然不同的音樂種類。然而，時至今日，動畫歌卻是構成日本流行樂核心的一大潮流，「動畫歌與日本流行樂的融合」這句話也成了現實。本篇文章將概觀其歷史變遷、背景，以及今後的展望。



文：照沼健太（日本撰稿人、編輯、YouTuber）

回顧近年的日本音樂排行榜，前十名中，有好幾首動畫主題曲已成了常態。例如YOASOBI的〈Idol〉（電視動畫《我推的孩子》主題曲）與King Gnu的〈SPECIALZ〉（動畫《咒術迴戰》第二期〈澀谷事變篇〉主題曲）等歌曲，長期佔據暢銷榜單，也在社交平台蔚為話題，令人記憶猶新。

此外，透過Spotify等串流服務和影音網站，國外聽眾也得以直接收聽日語歌詞的歌曲。此現象漸趨顯著，使得動畫歌不只在日本國內，放眼世界也有很高的評價。

1960～1970年代：動畫歌的誕生

日本的電視動畫史從1963年的《小飛俠阿童木》正式展開。主題曲歌詞出自詩人谷川俊太郎之手，有著方便孩童記憶的詞句，以及主角小金剛的特色。當時動畫被稱作「孩童取向的電視漫畫」，因此主題曲重視「淺顯易懂」，會不斷重複角色名和必殺技，算是一種主流。

另一方面，人稱「動畫歌帝王」的歌手水木一郎在多年後表示：

動畫歌在音樂、電視界受到歧視，不容許與當時主流的歌謠歌手站在同一個舞台上。

當時的電視、音樂界確實有這樣的風氣。動畫歌被當成孩童取向的次級品，難以和歌謠、日本流行樂的歌手並列。

已故「動畫歌帝王」水木一郎。（Twitter@aniki_z）

地位卑微的動畫歌迎來其中一個轉機是1974年的《宇宙戰艦大和號》。作詞家阿久悠寫出軍歌風主題曲，與孩童取向的「英雄讚歌」有了明顯的區隔，其戲劇性的樂曲也擄獲成人粉絲的心。

到了1970年代後半，諸如《鐵拳浪子》、《機動戰士高達》（GUNDAM）這些成人也能享受的動畫逐漸增加，主題曲重視文學性和藝術性的作品也開始受到關注。這種趨勢使得「動畫＝孩童取向」的刻板印象逐漸鬆動，動畫歌的表現幅度也跟著擴大。

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1980～1990年代：往日本流行樂靠攏

動畫歌的「流行化」有長足的進步是在1980年代。城市流行歌手杏里擔綱北条司原作的《貓之眼》的主題曲〈CAT'S EYE〉，獲得極大的迴響。這首歌也在NHK紅白歌唱大賽上表演，讓動畫歌以「普通流行樂」之姿，成為被大眾接受的先例。

TM NETWORK的〈Get Wild〉是同為北条司作品《城市獵人》的片尾曲，這首歌也與動畫本篇的演出產生加乘效果，成為在動畫歌史上留名的名曲。這些例子都加速了「人氣歌手擔綱動畫主題曲」的趨勢。

進入1990年代後，動畫歌與日本流行樂的界線變得更模糊了。ZARD、WANDS、大黑摩季、B'z等歌手擔任《男兒當入樽》、《名偵探柯南》的主題曲，而且接連創下百萬銷量。《浪客劍心》則是由JUDY AND MARY、T.M.Revolution、SIAM SHADE、THE YELLOW MONKEY、L'Arc～en～Ciel等頂尖日本流行樂歌手提供歌曲，逐漸確立「動畫主題曲＝暢銷金曲」的公式。

2000年代：前往世界市場的佈局

CD取代黑膠唱片後，市場銷量不斷成長，到了1998年的巔峰後，「CD泡沫」迎來尾聲。音樂界的銷量急遽萎縮。在這樣的情況下，備受關注的就是擁有穩固粉絲群的動畫市場。核心粉絲會購買圓盤（CD、DVD），國外也有許多支持者的動畫隱藏著巨大的商機。結果，與動畫主題曲進行商業搭配就此成了「支撐音樂商業的穩定銷售源」，動畫歌也因此嶄露頭角。

2000年代由於網路普及，動畫歌在全世界的人氣更加顯著。就像the pillows藉由《FLCL》的OVA版，在國外獲得死忠歌迷的支持那樣，提供《火影忍者》的主題曲的ASIAN KUNG-FU GENERATION和FLOW也在國外舉辦巡迴演唱會，動畫成功將日本的樂團推向國際市場。

2010年代，Spotify和YouTube等串流服務普及，動畫作品的主題曲又獲得更多全球聽眾。

2010年代～現在：頂尖歌手加入

就這樣，動畫歌逐漸打入日本的音樂舞台。動畫歌有望獲得比連續劇主題曲或廣告歌更好的銷量，是絕佳的商業搭配選項，因此受到矚目，歌手也很積極參與合作，期望能進軍國外或虜獲歌迷。如今，要說動畫主題曲在國內外音樂市場已是最重要的宣傳管道也不為過。

此外，「動畫歌＝迎合受眾」的偏見也成了過去式。以《新世紀福音戰士》與宇多田光合作爲首，米津玄師與宮崎駿、RADWIMPS與新海誠等組合，都是由一流歌手創作出主題曲，並與導演的動畫世界一起席捲世界。音樂創作者與動畫製作方直接對話，陸續催生出深掘作品世界的歌曲。

往後，想必會有更多種類和世代的歌手投入動畫主題曲當中，企圖往全球發展而製作雙語歌詞或是與國外製作人合作的例子也會增加吧。例如身為德國DJ，同時也是音樂製作人的ZEDD負責製作《龍珠》的主題曲〈Jaka Jaan〉和片尾曲〈NAKAMA〉，另外，YOASOBI也在美國規模最大的音樂活動「科切拉音樂節」上表演熱賣金曲〈Idol〉。這些活動都透過抖音，擴散到全世界，這樣的模式可說是越來越興盛。日本發祥的音樂能成功擠進國外的排行榜，都是因為最大限度地活用動畫這個優勢，已成為一種強而有力的戰略。

如此，動漫歌遠脫離夾雜著偏見的標籤，不再是「孩童取向的特殊歌曲」，站上日本流行樂的最前線，孕育出許多金曲。動畫製作方與音樂創作者建立穩固的合作關係，將拓展動畫作品世界觀的樂曲提供給國外，這種流程的傳播速度已經遠遠超越與國內連續劇的商業搭配樂曲。配合在全世界播放、網路上架的動畫，主題曲也會一口氣擴散，這種模式已經理所當然。未來，動畫歌與日本流行樂融合後，衍生的嶄新娛樂將會跨越國境，抓住更多粉絲的心。

作者簡介：照沼健太，撰稿人、編輯、YouTuber。與評論家伏見瞬共同經營音樂類YouTube頻道「照健瞬音樂情報」以及note「照健瞬的不能登在推特上的事」。歷經眾多文化類、實用類媒體的工作後，摸索影片時代的新式自媒體的形式。



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