Chiikawa是什麼動物？淚眼汪汪背後全是勇氣　一文看清魅力所在

沒有看過《吉伊卡哇》這部作品，也應該在社群軟體或line貼圖看過這隻愛哭的小動物，他就是《吉伊卡哇》的同名主角——吉伊卡哇！為什麼他好像總是淚眼汪汪，快哭的樣子？他的故事是如何吸引人，造成路上人手一隻他的娃娃的風潮？讓我們一起來認識《吉伊卡哇》中最小最可愛的主角吉伊卡哇吧！



吉伊卡哇是什麼樣的角色？

吉伊卡哇淚眼汪汪（x@anime_chiikawa）

《吉伊卡哇》（Chiikawa）的日文原文為「なんか小さくてかわいいやつ（又小又可愛的傢伙）」，簡稱「ちいかわ（吉伊卡哇）」，常見的稱呼有吉伊、小可愛。

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吉伊卡哇在漫畫初期便是以這隻有著無辜眼神的白色小動物為代表，帶領讀者進入這個溫馨又有點奇幻的世界。他的個性純真善良，常常因各種情境哭出來：被朋友欺負時委屈地哭，遇到敵人時驚恐落淚，開心時也會因感動熱淚盈眶。或許會讓人感覺他很膽小，事實上吉伊卡哇並非只是個愛哭鬼——如果朋友陷入困境，他還是會鼓起勇氣，為朋友拋開害怕挑戰困難。他真摯的情感流露，更能引起共鳴，讓人不禁想一直為他加油。

吉伊卡哇的原型是什麼動物？

相較起小八貓、兔兔明顯有著角色原型動物的暗示，這個白白長著小耳朵的可愛小生物吉伊卡哇究竟是什麼動物呢？其實在網路上有很多的討論聲音，而目前官方並沒有一個真正的答案，但是作者NAGANO老師曾經在Ｘ（舊稱推特）上用表情符號暗示過吉伊卡哇的原型似乎是參考了老鼠！但真相是否如何，還有待後續是否會公布，不曉得各位讀者覺得吉伊卡哇是什麼生物呢？

吉伊卡哇在作品中的名場景

危機一發的「三星餐廳篇」

結束疲憊的討伐工作，終於拿到寶貴報酬的吉伊卡哇和小八貓，來到傳聞中的三星餐廳想大吃一頓。廚師請他們在用餐前洗熱水澡，幫他們抹上奶油包進捲餅裡，他們才發現自己掉進了大怪物設下的陷阱裡。身陷險境的吉伊卡哇害怕地哭個不停，但他沒有放棄，而是邊哭邊努力逃脫，還勇敢地解救了被綁在餐廳牆上的三顆星星。

吉伊卡哇和小八被做成捲餅（x@anime_chiikawa）

出乎意料的「小甲蟲篇」

吉伊卡哇在一次探險中遇到了可愛的小甲蟲，不但跟著他回了家還主動親近他，讓吉伊卡哇決定好好照顧他。在兩人一起生活、一起玩耍，慢慢建立起羈絆後，小甲蟲卻長成了怪物，吉伊卡哇只能含淚跟他道別。每每想起和小甲蟲的溫馨回憶，總是讓重感情的吉伊卡哇忍不住傷心落淚，道出相遇與離別的淡淡哀愁。

吉伊卡哇和小甲蟲跳舞（x@anime_chiikawa）

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令人動容的「藍色緞帶篇」

小八貓弄丟餅乾包裝上的緞帶時，吉伊卡哇買了同款餅乾想再次送給他。吉伊卡哇卻發現小八貓想找的是舊緞帶，才察覺小八貓重視的是緞帶上承載的回憶。吉伊卡哇偷偷吃掉了餅乾，假裝緞帶就掉在小八貓家附近，讓小八貓以為自己找回了舊緞帶。貼心的吉伊卡哇見到喜極而泣的小八貓時，嘴上還沾著餅乾碎屑，讓人不禁莞爾。

吉伊卡哇微笑看小八貓重新繫上緞帶（x@anime_chiikawa）

振奮人心的「黑色流星篇」

吉伊卡哇因為向傳說中會讓人不幸的黑色流星許願，陷入了不斷度過同一天的時間迴圈。當他來到集合地點和小八貓及兔兔會合，發現兩人的反應和過去一致，這是第三度進入同一天時，他沮喪的忍不住流下眼淚。儘管內心疲憊，為了不讓朋友擔心，他還是努力擠出笑燦爛的笑容。這樣體貼的舉動朋友讓人心疼，並想守護他直到故事最後。

吉伊卡哇強顏歡笑（x@anime_chiikawa）

你也喜歡充滿勇氣又溫柔體貼的吉伊卡哇嗎？

吉伊卡哇在花田中唱歌（x@anime_chiikawa）

從這些故事，可以看到吉伊卡哇害羞、愛哭的一面，也能感受到他的勇敢和善良。即使害怕，他仍然會為了朋友鼓起勇氣；即使受傷，他依舊選擇溫柔回應世界。

正是這樣的吉伊卡哇，讓人忍不住想要守護他、想要陪在他身邊。如果還不認識他，現在就打開漫畫動畫進入吉伊卡哇的世界，和他一起展開冒險吧！

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Chiikawa吉伊卡哇 4大必看故事章節整理（X@ngnchiikawa；01製圖）

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