Chiikawa原來係黑暗故事？必看4大章節懶人包　島篇令人細思極恐

紅遍日本、港台，甚至稱得上是社會現象的《Chiikawa吉伊卡哇》（ちいかわ），靠著可愛的角色還有不斷推陳出新的可愛周邊，擄獲大量粉絲的心。



但是它的魅力絕對不僅僅只是可愛的外表，反差極大的黑暗世界觀，以及那些會讓人聯想到現實中的辛酸，都是讓粉絲無法自拔的原因。如果想要感受《Chiikawa》故事的魅力，非常推薦看看以下這四個篇章！

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Chiikawa吉伊卡哇 4大必看故事章節整理（X@ngnchiikawa；01製圖）

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除草檢定考試篇

小八貓（又稱小八）在吉伊卡哇（又稱吉伊）的家中看到除草檢定5級的參考書後，也打算開始唸書一起參加考試。兩人約定好不管有沒有合格都一起去吃拉麵！但是現實是非常殘酷的，只有小八貓一人合格。他看到吉伊卡哇沮喪的樣子後也失去向對方搭話的勇氣，對於自己合格完全沒辦法感到高興。

但是隔天，來找小八貓的吉伊卡哇送給他一塊綁著可愛緞帶的餅乾作為合格的禮物，問對方願不願意陪自己準備下一次的考試。小八貓眼角泛著淚水鼓勵對方：

「下次一定會合格的！」



被稱讚的緞帶篇

接續著考試篇，小八貓非常珍惜餅乾上的緞帶，把它綁在花瓶上很得意地向來家裡躲雨的鎧甲們炫耀。但是有天在打掃時，被一隻小鳥趁他不注意給叼走。小八貓非常難過，找了很多天，還在吉伊卡哇面前哭了出來。

為了安慰朋友，吉伊卡哇重新買了一份包裝餅乾要送給小八貓。但是看到對方仍然拼命尋找的樣子，他悄悄地把新的緞帶丟在地上，假裝正是之前掉的緞帶。

睡衣派對篇

除了吉伊卡哇與小八貓之間的友情，故事中還有很多其他令人感動的地方。睡衣派對篇中，一群甚至沒有臉孔的路人角色穿上可愛的睡衣之後，組成團體想要唱歌表演。一開始沒什麼人欣賞，但是隨著容易上口的曲調開始流行，他們也很快就紅起來。但就在這個時候，其中的三人被天上飛過的大鳥抓走，剩下的一個人究竟要如何是好……

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島篇

如果想要更了解獨特的黑暗奇幻世界觀，那大長篇的島篇肯定是首選。某一天，主角們看到了一張可以獲得大量報酬的討伐任務傳單，這吸引了很多人參加。被載到島上後，他們受到島民們的歡迎，吃了很多美味的食物。但隨著在島上度過更多時間，也漸漸發現了關於失蹤島民與海怪背後的真相。

簡單可愛卻觸動人心！

《吉伊卡哇》乍看之下跟其他可愛的吉祥物沒有太大差別，但是仔細閱讀就會發現其中令人不安的世界觀以及簡單卻觸動人心的情節。許多失落、驚慌與不知所措跟現實中經歷的十分相似，甚至讓人忍不住落淚。如果你還沒有入坑，推薦可以看看這幾個篇章，肯定會讓你無法自拔的！

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