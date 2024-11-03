瘋傳「機械人農夫」AI影片　養豬插秧犁地　網：這才是它們該做的

開心的活兒還是留給人類吧。



近兩年，AI發展得如火如荼，不少人卻在抱怨：AI真不是個好東西。理由很簡單。我們本希望AI當牛做馬，人類吟詩作畫。可現實啪啪打臉，人類幹着粗活累活，AI享受詩情畫意，甚至一言不合就砸人飯碗。

機器人領域亦是如此。人類發明機器人的初衷，是讓它們去幹髒活、累活和危險的活，然而，最火的變形金剛正在熱舞、調酒和聊天……

這才是機器人該幹的事啊

近日，社交平台出現大量疑似AI生成的機器人幹農活的視頻，引發不少網友圍觀。

近日社交平台出現大量疑似AI生成的機械人幹農活的視頻，引發大眾對人工智能技術的討論。（X@SamAI）

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視頻中的機器人，幹活很是利索。它會養豬，可以揪着耳朵把豬拉出豬圈；還能憑一己之力，抱起豬塞進車裏；同時，它還是插秧的一把好手，技法相當嫺熟；犁地、拔蘿蔔更是不在話下。

這可把網友樂壞了，紛紛表示：真有這個我貸款都買下來，讓它給我掙錢。

根據時代的發展，以前每户養一頭牛幹活，以後要買一個機器人幹活了。等我有錢了，第一時間把我老公休了，買個機器人回來幹活。別的不説，先把掃拖機器人做好我就知足了，三天兩頭要去找機器人卡哪裏了。

還有網友暢想出更多機器人的使用場景。比如，讓機器人當領導，兩袖清風；讓機器人去高層擦玻璃、帶孩子、照顧老人；讓機器人搬家、救火、開礦、掏下水道、修高壓線。

遺憾的是，以上視頻均是AI生成。就拿插秧的那個視頻來説，機器人的腳在水上漂着，秧苗在手背上綁着，有時畫面還會閃現人類的身影。

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真正的電子牛馬來了

雖然養豬、插秧視頻是AI生成的，但機器人當搬運工已然實現。近日，就有一隻「機器狗」在泰山當起了「搬運工」。它身上馱着重達40公斤的貨物，在陡峭的山路上走得又快又穩。從泰山山腳的紅門到山頂，僅用兩小時，比普通人登山所用時間都縮短了一半。就連泰山最難登的「十八盤」和中天門等路段，它也能爬上去，只是需要進一步優化。效果如此好，網友都想騎着它爬泰山。

這款B2機器狗，出自明星公司宇樹科技之手。它內置深度相機，可實時監測環境，自動調整步伐和方向。其最大奔跑速度達6米／秒，是全球最快的工業級四足機器人之一。它的站立負載能力最大可達120公斤，持續行走負載超過40公斤，續航時間可達到4至6個小時，還支持快速更換電池和自主充電。

此次該機器狗出現在泰山，主要是為了完成垃圾清運測試任務。由於泰山景區地形複雜，多登山盤道，難以進行大規模機械化作業，清掃垃圾只能通過人工挑運。而挑山工勞動強度大，年輕人都不願意幹這活兒，至2018年僅剩不足10人，未來也只能靠這種電子牛馬。從測試結果來看，該機器狗可以完全適應泰山景區80%以上的路況，即使在濕滑或極端地形也能穩定前行，並且能夠輕鬆跨越亂木堆、40cm高台等障礙物。

除了宇樹B2機器狗外，宇樹還開發了寵物機器狗Go2，它能執行招手、跳躍、比心等動作。目前，宇樹Go2機器狗已上線售賣，最低配也賣到9997元。看來，養豬、插秧機器人離實現也不遠了。

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AI選美評審Emily Pellegrini（IG@emilypellegrini）

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】