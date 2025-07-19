數據看歐洲熱浪肆虐：一周1500人熱死　當地人為何不「嘆冷氣」？

歐洲多國近日受熱浪侵襲，英國、西班牙錄得歷來最熱6月，葡萄牙、西班牙、法國、意大利更出現逾40攝氏度高溫；法國7月初有近1900間學校要停課，巴黎鐵塔關閉頂層；在捷克布拉格，動物園加添大量冰為北極熊降溫。究竟今次熱浪有多反常、多厲害？為何許多歐洲人面對熱浪高溫，卻又不情願安裝冷氣機？



長者死亡個案佔近九成

倫敦衛生與熱帶醫學學院（LSHTM）7月刊登最新研究報告指，人類活動令氣候變遷加劇，讓近期歐洲的熱浪更為嚴重，以致人熱死，估計超1500宗死亡個案與此有關。該組織還預警，若不停燒化石燃料實現零碳排放，熱浪恐將加劇，未來會有更多人因此喪生。

研究團隊在6月23日至7月2日實地走訪歐洲12個主要城市，利用流行病學模型估算這些城市在這段時間內的死亡個案，並與假設倘人類沒有通過燃燒化石燃料或破壞自然而導致全球暖化（即氣候自然變遷）的情況進行對比，預估有2,300人熱死，但認為其中近1,500宗個案與人類導致的氣候變遷有關，約佔65%；遠超自然變遷下的698人。

研究團隊根據調查還發現，預料長者在承受今次極端熱浪中的死亡率最高，其中88%的預估死亡個案發生在65歲以上的高齡人群中，並預警歐洲的極端高溫是一個「被低估」的性命攸關的威脅，因為大多數受害者死於家中或醫院等公眾無法觸及的地方。

報告還指，全球氣候在自然變遷的情況下，平均氣溫將上升1.3攝氏度，遠低於今次的歐洲介乎1至4攝氏度的升溫，意味人類活動加劇全球暖化，令氣候變遷加劇以致接近崩潰，使原本炎熱的天氣變得更加嚴重。

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為何歐洲人不願裝冷氣機？

美媒CNN引述美國能源資訊署（EIA）2022年5月31日發布的統計數據指，美國有近9成家庭裝有冷氣機，而歐洲只有約20%。歐盟委員會去年12月出具的《生態設計影響會計概覽報告（Ecodesign Impact Accounting Overview Report 2024）》就指出，歐洲1990年的冷氣機數量少於700萬部，但之後因應需求導致安裝數量增加，直至2020年就有5700萬部之多，還預測在2030年會達到1億部。

許多歐洲國家因地理位置原因，尤其是歐洲大陸北部地區，歷史上幾乎不需要冷氣機來降溫。儘管熱浪不時發生，但遠沒有今次這般嚴重。這讓歐洲人長久來並無安裝冷氣機的需求，自然也就沒有「嘆冷氣」的習慣。

另一方面，建築法規的限制也讓安裝冷氣機的進程受阻，歐洲所安裝的冷氣機並不像香港家庭常見的「窗口式」冷氣機，而多為「分體式」冷氣機，意味需要在建築外部安裝冷氣機部件。而歐洲許多國家的建築早在冷氣機發明前就已經建成，不乏列為歷史建築，這些建築在設計建造之初因應當時氣候就有考慮以保暖為主，因而窗口較小，加之安裝冷氣機有可能涉及破壞建築，令歐洲冷氣機更為少見，以致淪為「奢侈品」而非生活必需品。

2025年4月9日，印度新德里，圖為一名男子路過展示有各種冷氣機的商店。（Reuters）

有冷氣機業界還指，在歐洲國家例如英國安裝冷氣機受阻更大的問題在於「繁文縟節（red tape）」，因當局經常會以「室外冷凝器的外觀來拒絕安裝冷氣機的申請，尤其是在保護區或受保護的建築物中」。

此外，歐洲已承諾到2050年實現事關碳中和（Carbon Neutral）的「氣候中和（climate neutral）」，而冷氣機數量的增長與此矛盾，也對當地人「嘆冷氣」有影響。