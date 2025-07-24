中國微短劇收入超電影票房！攻陷海外TikTok　進軍美國挑戰荷里活

去年，中國「微短劇」市場規模超過500億人民幣，首次超越中國電影票房收入。



成功崛起後，拚商業模式打進美國市場，截至今年4月，美國微短劇應用程式的下載量，達到1000萬次，年增幅150%。

市場顧問專家認為，雖然，微短劇跟荷里活電影，就像路邊小吃跟米芝蓮餐廳，無法構成威脅，但是可能影響娛樂產業型態。

中國「微短劇」收入已超越中國電影票房，更成功打進海外市場，或改寫全球影業模式。（微博影片截圖）

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中國「微短劇」市場於去年規模突破500億人民幣，首次超越中國電影票房收入，並成功進軍美國市場，截至今年4月，美國微短劇應用程式下載量達1000萬次，年增幅高達150%。這種以直立式畫面呈現、劇情節奏快速、充滿灑狗血情節的短劇形式，正吸引着越來越多25至35歲的女性觀眾。微短劇採用前幾集免費觀看、吸引後續付費的獲利模式，製作成本僅為荷里活電影的零頭，卻在全球掀起一股娛樂新潮流，可能影響未來娛樂媒體的發展型態。

微短劇風潮從中國大陸擴散到美國，這類短劇因TikTok熱潮在中國2018年開始興起，並在新冠疫情期間迅速發展。AR Asia Production共同創辦人Anne Chan表示：

美國原有肥皂劇，而微短劇就像是打了類固醇版的肥皂劇。

這類短劇節奏要快、要俐落，還要夠甜，才能讓人越看越上癮。

許多美國觀眾喜愛在手機上觀看這些短劇，因為它們節奏快且扣人心弦。Sensor Tower洞察部門副總裁Seema Shah認為，微短劇利用「即時滿足」的心理行為，讓觀眾能立刻從故事中獲得快感，雖然有點誇張，但就是那種「誇張得還挺好看」的類型。

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中國的微短劇市場去年突破500億人民幣，約69億美金，首度超越當地年度電影票房收入。市場行銷顧問公司創辦人Ashely Dudarenok指出，許多中國迷你劇製作人認為，既然美國創造了荷里活，也可能是全球最大的文化輸出國，那如果能讓美國觀眾買單，就有機會把作品賣到全世界。

截至今年4月，美國的微短劇應用程式下載量達到1000萬次，年增率高達150%，月活躍用戶暴增超過300%。微短劇應用程式貢獻了去年全球行動裝置營收的6成，成功的關鍵是精準鎖定25至35歲的女性受眾。Anne Chan指出，微短劇能夠精準製作也能精準投放行銷資訊給觀眾，一切都靠數據驅動，不只是內容，而是製作和行銷的精準度，這其實很聰明。

微短劇演員多是路人、沒有知名度，每集長度只有90至120秒，製作周期只要2個月，不像荷里活大片動輒一年半以上。成本方面，大約4.2萬至14.2萬美金，是荷里活預算的零頭。Anne Chan形容，不能拿街頭小吃和米芝蓮餐廳相比，米芝蓮餐廳不會取代街邊小吃，但人們就是會想吃街邊小吃，也會想吃米芝蓮餐點。

市場分析認為，微短劇吸引隨興、注意力短的觀眾群，與高預算電影、節目各有所好，但確實可能影響娛樂媒體型態。市場行銷顧問公司創辦人Ashely Dudarenok表示，社群媒體平台會擔心有人搶走觀眾注意力，荷里活、Netflix或其他平台也會擔心，但不是因為微短劇本身就是威脅，而是因為觀眾的行為改變，以及微短劇所創造出的市場型態構成了威脅。抓住觀眾注意力的幾十秒，可能改寫全球影視業，微短劇的擴散，也是文化影響力的角力戰。

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