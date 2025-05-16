法國水族館年初停業　航拍驚揭十數殺人鯨海豚困「廢池」無助徘徊

法國政府於2021年通過禁止鯨豚表演法令，位於法國的一間水族館「Marineland Antibes」於今年初關閉。



有動物保護組織透過空拍機拍攝水族館內的狀況，發現仍有兩頭虎鯨與多隻海豚被困在水族館內，引起動保組織的關注。

法國水族館Marineland Antibes今年初關閉，動保組織透過航拍機發現仍有2頭殺人鯨與多條海豚被困在水族館內。（TikTok影片截圖）

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《每日郵報》報導，「Marineland Antibes」位於法國坎城附近，於今年1月因法規關閉，園方至今仍未妥善安置2隻虎鯨及12隻海豚。

根據動保組織「TideBreakers」釋出的無人機畫面，有兩隻虎鯨在荒廢的場域徘徊，海豚則是被迫生活於布滿藻類的水池，狀況令人擔憂，動保團體呼籲，虎鯨需要被轉移出危險的環境，因為這些環境會對它們的健康和安全造成重大威脅。

雖然園區已停止營運，但根據法律，業者仍須負責動物福祉，目前園方僅派遣少數人員維持基本餵食。

目前，法國當局尚未找到適合的歐洲安置地，並已否決日本及加拿大等地提案，法國生態部長被問及此事，表示目前正尋找歐洲合適庇護地，但至今未有具體進展，國際動保組織則呼籲盡速改善現狀。

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