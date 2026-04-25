城市人正把家改造成「野地」　Vouge料回歸自然將成年度裝修潮流

「我們創作建築，而後建築塑造我們。」1943年10月28日，邱吉爾（Winston Churchill）在議會探討如何重建在被炸燬的下議院議事廳時，說了這麼一句富有哲理的話。為的就是堅持舊式狹長、對坐式議會廳，而不是改成半圓形結構。這種篤定，是因為他堅信，空間會影響議會空間內的政治運行方式乃至邏輯。



議會如此，居所亦然。遠古人類選擇洞穴，是為了規避自然風險；古代社會追求宏偉與裝飾，是為了彰顯權力、具象秩序；而現代人類對於居所，除了有功能需求和美學需求以外，還希望它能夠提供情緒價值。

2026年的人類對於空間的追逐正愈現返祖，越來越多的人希望把自己的家裏變成大野地。一句話總結就是：野起來了！

把家搞得像大野地，正在成為人們對家的嚮往。（Shaun Montero/unsplash）

大家嘗試把自己的家改造成「野地」▼▼▼

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想賣房多掙點最好的辦法是什麼？在美國，這件事的答案是改造庭院。綜合美國多家房地產機構發布的報告，擁有全面的戶外升級的房屋（如露台、戶外廚房、硬景觀與功能區域）能使房產價值提高約7%–30%左右。

三藩市房地產公司Green Banker Real Estate在2025年發布的一份銷售指南，他們的數據指出完善升級房屋庭院，可使售價上漲7-15%。雖然從整體數值來看，這個數字算不得驚人，但要拆開一看，那絕對能驚倒大牙。

在想像裏，提到庭院改造，你肯定覺得得上點狠活，比如什麼豪宅泳池、設計師庭院才能打動買家。但其實如果把各項指標按ROI排序的話，你會發現保養好草坪才是投資回報率最高的事。美國房地產經紀人協會 (NAR) 和美國景觀專業人士協會 (NAPP) 的聯合報告顯示，庭院草坪維護的投資回報率達到了驚人的217%。

一般來說，鋪設90平米的新草坪費用為1000至3000美元，維護服務每月大概是100-400美元左右，每年的施肥是260-600美元。考慮到這樣的費用，增值空間真是有點讓人饞。NALP的CEO布里特伍德說：

現在，房產中介和客戶都非常重視維護良好的庭院所帶來的外觀吸引力......人們都想在家裏打造健康的戶外綠色空間，這是生活方式也是投資技巧。

除了草坪之外，該報告還展示了景觀維護、景觀升級、戶外廚房、露台、木質平台、樹木護理、戶外燈光以及火爐和地下泳池對房屋價值的影響，房屋的戶外生活方式場域佈置的越完善，在市場上也就越受關注。

廉價且好養活的綠色生命，可以讓都市年輕人獲得成本最低的幸福感。（示意圖，小紅書＠薯仔有點芒）

這揭示了一種更廣泛、也更深刻的變化，過去戶外空間總被視為是一種房屋的附屬品，但現在人們意識到戶外這是生活的延展，它不是用來展示的，更是用來待着的。「現在人們希望在庭院，用篝火和空間打造一個能全年使用的戶外客廳，除了體現風格展現品位，更重要的是可以在這個被電子產品統治的時代，離自然近一點。」美國Trex公司市場營銷高級副總裁Jodi Lee這樣認為。

人們的重視，市場的反饋，用一句話總結就是野性的力量。親近自然，是碳基生物的本能，疫情加速了戶外生活方式的滲透，從幾年前的園藝浪潮，到後來的陽台改造，再到現在的庭院升級，把家搞得像大野地，正在成為人們對家的嚮往。

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在這場浪潮中，普遍生活在集合式住宅的中國人也深受影響，雖然乍一看改造陽台跟奶奶家的陽台花圃大差不差，但你仔細觀察社交媒體的設計提案就會發現，人們的野心不止於視覺，而是希望通過家居、聲光電設備的佈置打造一個擬態自然空間。

如今隨着這股浪潮不斷延續，Vouge已經將它定義為2026年最重要的室內裝潢風格：

2026年人們將擁抱自然、有機的風格，古舊木材和質感流蘇背後，是人們面對門外世界不詳預感的選擇，人們在集體接受一種更貼近生活，更經得起時間考驗的美學。

《經濟學人》（The Economist）在此前一篇調查報道中，更深刻地發現了其中的奧秘。在那篇2018年報道中，他們發現在當代年輕人在經濟窘迫的環境下，居住環境大不如前，面對買房困難、租房簡陋的時代大背景，追逐植物的熱潮，就是一種妥協的生活方式。

這種環保、廉價且好養活的綠色生命，可以讓都市年輕人獲得成本最低的幸福感；能讓他們感覺自己在繁忙工作之後，疲憊地攤在沙發上看着它們，還有生活的樣子。從這個角度而言，大環境越令人焦慮，人們對自然也就越渴望，這是商機、品位更是解藥。

有些朋友可能覺得，私人居所的野無非是小布爾喬亞（Petite Bourgeoisie）的矯情，但其實，在更廣大的領域也在出現這樣的更新，對於商業空間來說，野趣是最大的刷金點，越貼近自然掙得就能更多。

新商場越來越像公園。（小紅書＠37度1）

環境戰略諮詢公司Terrapin Bright Green在2025年發布的研究報告《親生命設計的經濟學》中指出，消費者更青睞於在綠化環境好的購物場域消費，且願意付出更高溢價：

研究顯示，相較於傳統封閉式商場，在綠化優良的場域，消費者對便利性餐飲的價格接受度提高了20%，對服裝及配飾的支付意願提升了25%，而在特殊禮品的選購上，溢價空間也達到了15%。

如果這套研究的說辭有點抽象，還有一些非常具體的數據能夠體現商業領域親近自然的效力，比如美國一項研究指出，如果一個普通門店的銷售額是2.00美元/平方呎，那麼加入天窗系統後，預測銷售額將提升至2.61到2.98美元/平方呎。

這兩年，越來越多商業領域正在關注到這種效力，並根據他對空間進行更新升級。在商場裏，我們能看見越來越多的商店和新品牌，運用曬乾的蘆葦和木賊、礫石打造親近戶外的空間，成為社交媒體裏的美妙圖片。

而商場本身也在選擇這樣的路徑進行升級，如果你觀察生活會發現新商場越來越像公園，上海南翔印象城Mega把一座跨層植物園直接塞進商場，深圳天河城則乾脆把屋頂變成3萬平方米的花園，還用天橋接進附近的公園。

對於商業主體來說，更新自然戶外感不只是換個背景板那麼簡單，而是被精確計算過的吸引力。

從感性層面來說，在消費過剩時代，人們消費的緣由在很多時候不是需要，而是就是為了爽，對於品牌來說是如此，對於消費場域來說亦然。

而從消費角度而言，更新的目的在於通過視覺糖果和動線延長顧客的停留時間、降低消費防備心以便獲得更多客流。而對於消費者而言，這樣更新則更富含意義，如果你仔細觀察生活，會發現購物中心的意義正在從過去的購物場域變成緩解焦慮和惡劣氣候的庇護所。

親近戶外的商業效力最深刻的奧義在於我們是人。心理學有個親生命假說，意思是人類有一種與生俱來的、遺傳在基因裏的慾望，想要親近自然和其他生命形式。

人類住進混凝土盒子不過區區百年，而在此之前的幾萬年是在野外度過，我們為此不斷進化自己的感官，以便捕捉自然信號，獲得資源。但現代社會完全顛覆了它，城市生活的信號、商業的推廣和算法的灌腸都是強制吸引，宏觀經濟的震盪和科技革命的創造性毀滅，這些都讓人們失去了掌控感。

當2026年的現代人開始在客廳鋪設草坪、在商場引入雨林、在陽台創造酒館，其實是一種必然的鄉愁——既然回不去荒野，就把它搬進生活。這或許也是戶外生活的最大奧義，原野追逐，找尋的或許不是遠方，而是想要感受一件事：我生活在真實世界裏。

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