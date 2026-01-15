中大文物館羅桂祥閣獲頒全年建築大獎　評審：充滿詩意與紀念性

由國際知名建築師嚴迅奇設計、於2025年3月落成啟用的「中大文物館——羅桂祥閣」，獲頒2025年度香港建築師學會「全年建築大獎（境內）」。評審小組形容，該館以精湛的空間構成展現出藝術性的建築手法，建築內部亦具備強烈的人本尺度，光線、視野與人流在各個空間中被巧妙編排，最終成就一座「充滿詩意與紀念性」的校園文化地標。



中大文物館新翼羅桂祥閣坐落於中央校園，於2025年3月開幕。（中大網頁相片）

評審小組：建築串聯林蔭大道、延續原有博物館脈絡

香港建築師學會評審小組形容，中大文物館博物館新翼以精湛的空間構成展現出藝術性的建築手法，成功在多個層面上運作——既作為校園的重要連接點，串聯林蔭大道與綠意盎然的道路景觀；又以巧妙的方式延續原有博物館的脈絡，將雙層展廳整合為一個壯闊的主展廳；同時以具象徵性的懸臂結構，凝練地表達出多重功能與空間之間的有機關聯。

評審小組又稱，建築內部具備強烈的人本尺度，讓觀者同時在咖啡廳、書店及多功能廳中享受社交氛圍。一條面向外部且宏偉的樓梯，強化貫穿整棟建築的動線體驗與儀式感；玻璃開口亦展現壯麗的自然景觀。

嚴迅奇建築師事務所主持嚴迅奇（中）及其項目團隊與中大文物館館長姚進莊教授（右五）和中大校園發展處處長李陞祥先生（左四），榮獲房屋局局長何永賢女士（左五）及香港建築師學會會長劉文君建築師（右四）頒發2025年度香港建築師學會「全年建築大獎（境內）」。（中大網頁相片）

評審小組形容，團隊在有限的預算下，以簡約的材料配合審慎的構造細節與策略性設計決策，營造出內外兼具的優雅建築語彙。光線、視野與人流在各個空間中被巧妙編排，最終成就一座「充滿詩意與紀念性」的校園文化地標。

中大文物館新翼羅桂祥閣採用懸臂式設計，其特色「V」形支柱代表承接和延續，亦有承托和支撐的含義。（中大網頁相片）

盧煜明：展現中大推動普及藝術的精神

「中大文物館——羅桂祥閣」實用面積共1,770平方米，由中大建築系名譽教授嚴迅奇設計。中大表示，其形態呈現嶺南觸峰之勢，融入中大自然環境和地形地貌；利用清水模混凝土外牆反映中大樸實的書香氣息；依山而建的新館凌空懸浮山林之上，底部綠樹環繞，為參觀者在探求文物知識的道路上同時洗滌心靈。

中大校長盧煜明表示，文物館充份展現中大推動普及藝術的精神，有助深化文化藝術領域相關的跨學科研究、促進學術機構間的合作。