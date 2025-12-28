40歲女設計師租百年老宅獨居　花5年精修設計：單身搞事業很滿足

家居服設計師凌立程租房生活已有十幾年。2020年，她搬到上海舊法租界一棟傳奇的百年公寓樓內，租下一套200平的空房子獨居，花5年精挑細選家中物件，寧缺毋濫，每個細節都美到極致。



保留下來的原始art deco細節，與東西古今、風格各異的設計傢俱、藝術品、器物相互對話，可以隨時邀請朋友們來家裏「看展」。

凌立程和狗狗Asgard在家中（一条授權使用）

明年即將40歲的她沒有年齡焦慮，也沒有婚戀焦慮，所有精力都放在工作，和跟自己相處上。

說真的，40歲，一個人，我好開心。我可不要回到我的20歲，我也不做醫美這些，腦子裏裝的什麼更重要。人生就是一個篩選的過程，更了解你自己，找到讓自己舒服的狀態。 凌立程

6月，我們在上海拜訪了凌立程。

花五年精選家中每個細節，爆改百年老公寓

過去十幾年裏，我一直是在租房子住，現在的公寓在高安路上，是法國建築師賚安在上世紀三四十年代設計跟建造完成的。200平方左右，兩室一廳，我跟我的狗狗Asgard一起住。

賚安其實是被很多人低估的一位建築師，他在好友柯布西耶的推薦下來到上海發展，在法租界設計了150多棟房子。我住的這一棟保留了很多當年的細節，像是細條柚木地板、掛畫線、鐵窗、大理石壁燈，還有很多art deco的元素，非常少見。

剛搬進來的時候，這個空間特別空，只有一張餐桌、一個摺疊的小椅子、一個木頭牀，我就靠這三樣東西過了2年。很多人覺得很難理解，但我是一個寧缺毋濫的人，花了差不多4年的時間去慢慢找到我真心喜歡，並且可以用一輩子的物件。極簡，其實就是一個篩選的過程。

第一件確定的就是客廳的沙發，Carlo Scarpa在1932年設計的。我用亞麻天鵝絨的面料做了翻新，然後搭配了Carlo Scarpa的兒子，Tobia Scarpa設計的咖啡桌。我也在舊貨市場淘到了一些東方的物件，讓不同的文化跟設計之間有一個對話：中式的木質窄榻、景德鎮的小茶罐、銀箔的屏風、老房子上繪製的裝飾畫……

所有視覺上容易顯得雜亂的東西，我都想辦法隱藏起來。像是空調用屏風遮起來，或是藏進櫃子裏；書封皮的顏色五花八門，就全都反過來放，每次有想看的書要花更多時間去一本本翻找，這個過程我也覺得很有意思。

兩個小的邊，是我很好的朋友Ellen Hu設計的，她是千禧一代，用中國剪紙的傳統元素去呈現一幅當代的抽象風景畫。窗邊的燭台也是Ellen的作品，像是藝術裝置一樣，造型靈感其實是我們奶奶那一輩人常用的橢圓形相框。

跟客廳相連的區域是我平時吃飯、辦公的空間。老房子，很容易會顯得沉悶，我的朋友、孟菲斯設計流派創始人之一Aldo Cibic幫我定製了一個中國粉的大桌子。我們花了很久去確認不同的粉在這個空間是什麼樣的效果，最後參照的是我以前設計的一條裙子的顏色。

旁邊4條長凳，受到了我們中國鄉村常用的條凳的影響，可以疊放在一起。我其實比較喜歡不那麼舒服的傢俱，所以家裏很多直線型、幾何的設計，可以把自己的氣給提一下，整個人就不會那麼懶散。

家裏最心臟的位置，是一個聯通所有房間的玄關，上面賚安做了鏤空的窗的設計，光線非常通透。我放了一張大德寺黃梅苑住持寫的「自休」兩個字，是對自己的一個提示——不要太急功近利，有時候要慢下來、休息一下，才能夠再往前。

卧室，就是儘可能地極簡。海派的牀頭櫃，老鋼管沙發，都是很上海的設計，點綴了一個老房子拆遷被丟棄的石膏裝飾畫，還有一個晚清的小壁瓶。客卧，改成了我服裝設計的工作室，用兩扇屏風做了一個小的空間裝置，可以在裏面換衣服，或是冥想，也有朋友躲在裏面打電話，很多不同的玩法。旁邊的矮凳是我的一對意大利設計師朋友studioutte的作品，受到了阿富汗矮椅的影響，當人的高度放低之後，你其實也會變得更謙卑，我經常盤坐在上面觀賞外面露台的風景。

「宅女」在家中辦展：分享是最美妙的事

我是一個很宅的人，以前沒有養狗的時候，可能一兩個禮拜都不會出門，所以就有了邀請大家來我家裏「看展」的想法。在繁忙的生活中，朋友們可以很放鬆地在我家隨便幹點什麼，我覺得是很特別的回憶。

現在這是第三個「理想之家」的展覽，都是一直在影響我的一些朋友的作品。

Bosco Sodi，青綠色是他一直在用的顏色，因為那是他媽媽最喜歡的顏色，也是墨西哥海岸線的顏色。我就給他看了王希孟的《千里江山圖》，他看到中國古代繪畫裏同樣的色彩非常震撼，後來2019年香港駐地期間創作的一整個系列就是以此為主題。

Bosco Sodi，青綠色是Bosco Sodi一直在用的顏色，因為那是他媽媽最喜歡的顏色，也是墨西哥海岸線的顏色（一条授權使用）

蘇暢，我去他工作室玩的時候，他以我為模特創作了一件小雕塑。其實並不是很像我，反而很像我媽媽，但是蘇暢其實並沒有見過我媽媽，我覺得很特別，他從我身上看到了一些我沒有看到的東西。

蘇暢，凌立程去蘇暢工作室玩的時候，他以凌立程為模特創作了一件小雕塑（一条授權使用）

Jérémie Thircuir，一個在上海生活了十幾年的法國藝術家，他創作的玉瓷的蔬果，被我陳列在海派裝飾風格的老櫃子裏。經歷了2022年的上海，我覺得有獨特的意義。

Jérémie Thircuir，一個在上海生活了十幾年的法國藝術家，他創作的玉瓷的蔬果，被凌立程陳列在海派裝飾風格的老櫃子裏（一条授權使用）

唐藝窈，我們經常一起爬山、一起遛狗。2024年對我們來講都是特別重要的一年，我去她家玩的時候就收藏了這一件。鋼板的材料會逐漸氧化，把時間的印記給留下來。

凌立程去唐藝窈家玩的時候就收藏了這一件。鋼板的材料會逐漸氧化，把時間的印記給留下來（一条授權使用）

祝琳，是我快20年的朋友。她用回收的宜家包裝紙、糖果紙去拼貼「造山」，換一個角度去呈現材料和山水。下面則是我平時爬山時撿的一些石頭，每一塊都不一樣，有的線條柔和，有的稜角鋒利，其實就是大自然在做它自己的藝術品。

祝琳用回收的宜家包裝紙、糖果紙去拼貼「造山」，換一個角度去呈現材料和山水（一条授權使用）

我不太喜歡別人叫我藏家，太像一個物件的交換。我是真的希望我們就是生活中很好的朋友，一起去做一些奇奇怪怪、好玩的事情。大家相互去影響，分享我們的生活，分享我們的靈感，這就是最美好的東西。像是客卧的櫃子，是Aldo和我一起設計的，受到了藏櫃的影響。我們手繪了太陽和月亮的元素去結合，用金箔和銀箔手工打造出來，非常極簡。

看過很多不同的東西、不同的人之後，你會發現最後能夠沉澱下來的，還是那些更簡單的。像我年輕的時候，也會嘗試很多不同的風格，可愛的、酷女孩的、印花的，到現在，衣櫃裏面其實就那麼幾件基本款，可以一直穿。

40歲單身搞事業，太開心了！

一般女孩子大家都會覺得你上個班，然後就是結婚這樣子。我大學畢業之後進雜誌做編輯，做了兩三年，辭職再重新去紐約帕森斯唸書，完了又從實習生再幹起，從頭開始。真的是紐約的經歷讓我勇敢地去做自己真正想做的事情，因為你看到了各種各樣的人。一個人會做很多份工作，有很多不同的身份：可能模特會在餐廳端盤子，藝術家也會在店裏打工，沒有人可以限制你。

2016年，我就成立了自己的品牌。很幸運，很多超模朋友都很支持，像劉雯、孫菲菲都有穿，第一個系列就成名了。2020年，選擇搬回上海，我覺得最大的挑戰就是國內的節奏比國外要快很多，你的工作跟生活24小時就在微信上。這種時候，我覺得還是回到一個篩選的過程，去把精力放在我真的感興趣、可以啟發到我的事情上面，把它們都當作一個學習的過程，不抱太大的期望，也沒什麼功利性，我覺得對我反而幫助很大。

我明年馬上就40歲了，一個人，我不覺得孤獨。

因為戀愛我也談了不少，最後發現其實你跟任何人的相處都是對自我認知的一個過程，更重要的是你自己是想要什麼，你怎麼樣去面對自己一個人的狀態。我可以一個人去吃3小時的fine dinning，一個人想去哪兒就去哪兒，完全按照我自己的需求去生活，不用理會別人的感受。對我來講，自由比愛情重要太多，開心太多了。家人以前也會很擔心我的婚戀問題，但是我媽媽她看到我工作上一步步的成績，慢慢就已經很久很久沒有提過。

我覺得女孩子一定要工作，這種滿足感是很不一樣的。一個非常直接的就是經濟上的來源，你可以支撐你自己，犒勞你自己。另一個是工作中會認識很多有意思的人，人的維度都不一樣，快樂的維度也不一樣。

講真的，要40歲，我覺得好開心。我可不要回到我的20歲，真的是屬於一個想太多的階段，但這是每個人都必須經歷的一個過程。我也不做醫美這些，你腦子真的裝的什麼比較重要。身邊很多20多歲的年輕朋友把我當知心姐姐一樣，大家其實煩惱的無非就是工作跟感情這兩塊，不確定自己要什麼。

我的建議很簡單，就是少想點，想到什麼就去做什麼。生活可能帶給你的東西，或者它可以帶你走多遠，有時候真的要去做完這件事情你才知道。就是不停地去嘗試，去探索自己，慢慢篩選，找到讓自己舒服的狀態。

