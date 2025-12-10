紐約擬建「穿窿大廈」被質疑浪費：竟敢在寸金尺土的曼克頓留白？

你敢信？在紐約曼克頓這個每一寸土地都閃着金光的地方，有人居然計劃蓋一幢「渾身是洞」的大樓。消息一齣，瞬間炸鍋！



這座高達210米的概念建築，出自伊斯坦堡的Hayri Atak建築設計工作室。

在紐約曼克頓這個每一寸土地都閃着金光的地方，有人居然計劃蓋一幢「渾身是洞」的大樓。（Hayri Atak Architectural Design Studio）

在寸土寸金的曼克頓 建築設計「竟敢」留白：

第一眼看上去，和我們印象中稜角分明的摩天樓完全不同。整個建築彷彿是從某個生命體上生長出來的，線條蜿蜒起伏，幾部分塔身纏繞在一起。在曼克頓一堆高樓中間，顯得格外搶眼。

設計師的靈感源頭，並非傳統的幾何學，而是生物學中的細胞結構。中間留出的不少鏤空的區域，讓整棟建築看起來格外輕盈，甚至帶有一種通透的視覺感。

當然，最大的吐槽點毫無疑問是：

在寸土寸金的曼克頓，你竟然敢『留白』？

這些鏤空部分，等於直接放棄了寶貴的可租賃面積。在很多人看來，就是一種奢侈的浪費。畢竟每一平米都是錢啊。雖然造型是很酷，理念也很新，但實際用起來到底劃不划算，確實成了大家討論的焦點。

那麼，你怎麼看這種鏤空大樓？是好設計還是浪費呢？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】